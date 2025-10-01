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Détails de la promotion

Promotion de la garantie prolongée

La promotion de la garantie prolongée court du 2 avril au 30 septembre 2026 (à 23 h 59, HE) et s’applique à l’achat d’un ou de plusieurs électroménagers LG neufs admissibles sur LG.ca où chez un détaillant canadien participant autorisé à vendre des produits LG neufs et ce, jusqu’à épuisement des stocks. 

 

L’offre de garantie prolongée s’étend aux zones de service LG(exception faite de la Colombie-Britannique) et assure la même couverture que la garantie originale du fabricant pour le produit, débutant immédiatement à l’expiration de la garantie du fabricant. Vous trouverez les termes, conditions, limites et exclusions (y compris l’avis pour les résidents du Québec) à fr.lgcanadaparts.com/extendedwarranties.

 

La promotion de la garantie prolongée peut changer sans avis préalable et ne peut pas être combinée à d’autres promotions. Pour en savoir plus sur les modalités de la promotion, la liste complète des produits admissibles ainsi que la liste des détaillants canadiens autorisés, veuillez consulter les modalités et le tableau 1 ci-après.

 

Dates importantes et étapes pour profiter de l’offre et enregistrer la garantie prolongée

Pour avoir droit à la garantie prolongée, les trois étapes suivantes doivent être respectées d’ici le 31 décembre 2026 (à 23 h 59, HE). Les étapes 2 et 3 requièrent le numéro de série du produit; veuillez donc vous assurer que le produit soit livré suffisamment tôt pour vous permettre de profiter de l’offre avant le 31 décembre 2026.

 

1) Livraison - le produit devrait être livré à votre résidence d’ici le 31 décembre 2026.

2) Réclamation - il faut le numéro de série du produit et une preuve d’achat.

3) Enregistrement - il faut remplir le formulaire d’enregistrement au plus tard le 31 décembre 2026.

 

Utilisation de la promotion Pour amorcer le processus de réclamation, veuillez cliquer ici. Une fois votre réclamation vérifiée, vous recevrez un courriel de confirmation de [ha.redemption@lgpartner.com] contenant des rappels et des directives.

Promotion de la garantie prolongée

MODALITÉS

 

La présente promotion s’applique aux résidents légaux du Canada (exception faite de la Colombie-Britannique) ayant atteint l’âge de majorité dans leur province de résidence et qui décident de participer (le « participant ») à la promotion de garantie prolongée (la « promotion »). En participant à la présente promotion, les participants conviennent d’accepter les présentes modalités (les « modalités de la promotion ») et de s’y conformer inconditionnellement; lesdites modalités de la promotion étant finales et exécutoires. Pour pouvoir profiter de la présente promotion, le participant doit respecter toutes les exigences énoncées dans les présentes.

 

DESCRIPTION DE LA PROMOTION LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») présente une offre promotionnelle de durée limitée liée à l’achat d’électroménagers LG neufs admissibles (le « produit admissible ») décrit dans le tableau 1, en ligne ou en magasin, d’un détaillant canadien répertorié dans le tableau 1 (le « détaillant canadien autorisé ») ou directement de LG Canada (sur LG.ca), selon le cas.

 

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente promotion en tout temps, sans avis préalable.

 

 Sous réserve des présentes modalités de la promotion, tous les achats de produits admissibles doivent être faits au cours de la période de promotion citée dans le tableau 1 ci-après (la « période de promotion »). Pour lever tout ambiguïté, la date d’achat sera déterminée en fonction de la date imprimée sur la facture payée ou le bon de caisse.

 

Les participants doivent suivre les étapes décrites ci-après dans la section « Processus de réclamation » et enregistrer le produit admissible pour la garantie prolongée à lg.com/ca/product-registration d’ici le 31 décembre 2026.

 

Si la réclamation de promotion du participant est valide et le participant enregistre le produit admissible pour la garantie prolongée conformément aux présentes modalités de la promotion, celle-ci sera appliquée.

 

Tableau 1 - Produits admissibles, détaillants canadiens autorisés et périodes de promotion.

Produits admissibles

Offre avec achat

Sur LG.ca :

WCEP6423F

WCEP6427F

WSEP4723F

WSEP4727F

CBEW3013BE

CBEW3017BE

CBIH3013BE

CBIH3017BE

CBGJ3023S

CBGJ3027S

WCES6428F

WCES6428N

WSES4728F

CBIS3018BE

CBIS3618BE

LSCE305ST 

 

Garantie prolongée de 2 ans

Détaillants canadiens autorisés

Période de promotion

(1)      LG Canada (LG.ca)



 

 

 Du 2 avril au 30 septembre 2026 (à 23 h 59, HE)

(2)      Best Buy Canada

(3)      Brick

(4)      Canadian Appliance Source

(5)      City Furniture

(6)      Coast Appliances

(7)      Corbeil

(8)      Costco

(9)      Dufresne

(10)    Germain Larivière

(11)    Home Depot

(12)    Home Hardware

(13)    JC Perreault

(14)    Kent

(15)    Leon’s

(16)    Meubles RD

(17)    Midland

(18)    Rona

(19)    TA Appliances

(20)    Tanguay

(21)    Tepperman's

(22)    TG Appliance

(23)    Trail

(24)    Visions

(26)    Autres - détaillants autorisés à vendre des produits LG neufs, à l’exception des constructeurs. (Consultez le détaillant pour confirmer sa participation à la promotion.)

 

PROCESSUS DE RÉCLAMATION

 

Le processus de réclamation doit être complété en ligne, en suivant les étapes ci-après. Une fois l’achat d’un produit admissible (chez un détaillant canadien autorisé) pendant la période de promotion, les participants doivent visiter la page de réclamation de produit de LG Canada afin de fournir lesrenseignements demandés pour valider leur achat et réclamer leur promotion (la « réclamation de promotion »). Les participants devront fournir les renseignements suivants au cours du processus de réclamation de promotion : nom, adresse domiciliaire, adresse électronique, le produit admissible, le numéro de série du produit admissible et certains détails concernant l’achat du produit admissible (notamment, le nom du détaillant canadien autorisé où le produit admissible a été acheté, la date d’achat et une image lisible de la preuve d’achat).

 

Si l’un des renseignements requis pour compléter le processus de réclamation de promotion est manquant, cela pourrait retarder ou arrêter le traitement de la réclamation de promotion du participant et, possiblement, rendre le participant inadmissible à la promotion.

 

Veuillez vérifier votre boîte de réception et votre dossier de courriels indésirables pour vous assurer de recevoir les notifications par courriel de LG.

 

Les participants qui reçoivent un courriel indiquant que des renseignements supplémentaires sont requis pour compléter le processus de réclamation de promotion, doivent fournir lesdits renseignements dans les sept (7) jours de la réception d’un tel courriel. Un manque à fournir lesdits renseignements conformément aux directives fournies dans le courriel reçu et dans les délais cités ci-haut pourrait, à la discrétion seule de LG Canada, se solder par le rejet de la réclamation de promotion et aucune promotion ne sera accordée au participant.

 

Les participants auront jusqu’au 31 décembre 2026 (à 23 h 59, HE) pour visiter la page de réclamation de promotion, demander leur promotion (la « période de réclamation ») et enregistrer le produit admissible à la garantie prolongée.

 

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RESTRICTIONS CONCERNANT LA PROMOTION

 

La présente promotion ne s’applique qu’aux produits neufs admissibles (répertoriés dans le tableau 1) achetés d’un détaillant canadien autorisé (répertorié dans le tableau 1) conformément aux présentes modalités et pendant la période de promotion. Les achats en ligne depuis des sites d’enchères en ligne ou les achats d’articles avec boîte ouverte, revendus, remis à neuf ou rénovés et / ou d’unités d’étalage ne sont pas admissibles à la présente promotion.

 

Cela exclut aussi les achats sur eBay, le marché Amazon, le marché Best Buy ou tout autre marché de tiers semblable. En outre, la présente promotion n’est pas valide pour un produit gratuit, en prime ou autrement offert à titre de gracieuseté, même si un tel produit pourrait autrement être considéré produit admissible. (La présente promotion ne s’applique pas aux achats antécédents.)

 

Les participants à la promotion doivent être les personnes qui ont acheté les produits admissibles pour leur propre usage personnel. La présente promotion ne s’applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de promotion par une entreprise, un groupe, une organisation ou autre tiers du genre ne sera honorée.

 

 Les soumissions en double de réclamations de promotion utilisant les mêmes produits admissibles ou des doubles de preuves d’achat seront refusées et toutes les réclamations de promotion connexes seront considérées nulles et sans effet.

 

Les preuves d’achat illisibles, modifiées ou reproduites par moyen mécanique / électronique sont inadmissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre de la réclamation de promotion. Les réclamations de promotion multiples par une même personne pourraient rendre la personne et les réclamations connexes inadmissibles à la promotion et possiblement à des promotions futures. Les réclamations de promotion seront considérées non valides si elles sont tardives, illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, altérées, endommagées, falsifiées ou contrefaites. Les réclamations en masse ou les réclamations de promotion générées par script, macro, moyen mécanique ou électronique, automatisées ou par un service ou dispositif automatisé de participation aux promotions, ou altérées de quelque façon que ce soit, seront inadmissibles et signalées aux autorités compétentes.

 

Le participant réclamant est responsable de toute dépense supplémentaire encourue en rapport avec la réception ou l’utilisation d’une réclamation de promotioin. Une réclamation de promotion ne peut pas être transférée, substituée ou encaissée contre espèces.

 

Pour un soutien concernant la promotion de LG Canada, transmettez un courriel à HA.Redemption@lgepartner.com ou appelez le 1 888 542-2623, entre 8 h et 18 h (HE) du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés publics canadiens.

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, aux modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute question concernant les renseignements personnels retenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.

 

MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTIOIN

 

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.

 

 LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à la présente promotion ou possiblement des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit d'entreprendre les mesures administratives et / ou juridiques appropriées, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa discrétion seule.

 

INDEMNISATION

 

En soumettant une réclamation dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blessures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de la promotion, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée à la promotion. Le participant et les représentants du participant 

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