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Promotion de la Fête des Mères 2026 : LG StanbyME 2


Recevez une sangle LG StanbyME à l’achat d’un StanbyME 2.





Période d’achat admissible : du 1 mai au 14 mai 2026
Date limite de réclamation : à soumettre d'ici le 14 juillet 2026 (23 h 59 HNE)

Modèles admissibles :

• LG StanbyME 2 : 27” (27LX6TYGA.ACC)

Exigences pour la soumission d’une réclamation :
Les réclamations doivent être soumises en ligne au plus tard le 14 juillet 2026 (23 h 59 HNE) avec une preuve d’achat et un numéro de série. Le produit doit être livré avant le 14 juillet pour que vous puissiez obtenir le numéro de série.

Exigences relatives à la preuve d’achat :
Soumettez une image claire de votre reçu ou de votre facture indiquant :

1.Le numéro de modèle du produit LG,

2.Les renseignements sur le détaillant,

3.La date d’achat.

Numéro de série :
Vous trouverez le numéro de série sur l’étiquette apposée sur le produit livré. Fournir le numéro de série avec l’image accélérera le traitement de votre réclamation.

Consultez les modalités:
pour les produits admissibles et les détaillants participants

*Nous communiquerons avec les clients par courriel si leur documentation est incomplète. Veuillez également vérifier votre dossier de pourriels si vous ne voyez pas le message dans votre boîte de réception.

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Date de promotion :