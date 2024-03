Super vente sur les électroménagers LG!

Avis de non-responsabilité:

*Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux fours à micro-ondes, aux accessoires ni aux gros électroménagers LG STUDIO. Si, entre le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024 (à 23 h 59, HE), vous achetez 2 électroménagers de cuisine LG admissibles, vous économiserez 250 $; et si vous achetez 3 électroménagers de cuisine LG admissibles, vous économiserez 400 $. L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de la présente offre, un taux d’escompte réduit (ou aucun escompte) s’appliquera à votre achat. Cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Donc, si, à l’origine, vous avez acheté trois articles et que vous en retournez un, vous ne serez admissible qu’à un escompte de 250 $ sur votre achat, contrairement aux 400 $ que vous auriez reçu sur votre achat original, ce qui sera reflété dans le remboursement. Si, à l’origine, vous avez acheté deux articles et que vous en retournez un, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, moins l’escompte de 250 $.

*Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux WashTowersMC, aux accessoires ni aux gros électroménagers LG STUDIO. Une paire pour le lessivage comprend une laveuse et une sécheuse à chargement par le haut ou frontal. Entre le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024 (à 23 h 59, HE), vous économiserez 100 $ à l’achat d’une paire pour le lessivage (laveuse et sécheuse) admissible. L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un ou plusieurs électroménagers achetés dans le cadre de la paire pour le lessivage, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, déduction faite de l’escompte de 100 $.

*Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. Du 14 mars 2024 et le 3 avril 2024 (à 23 h 59, HE), vous pouvez économiser 300 $ à l’achat d’un LG Styler® (S3MFBN) et de l’une des WashTowersMC admissibles suivantes : WKE100HWA, WKEX200HBA, WKGX201HBA, WKHC202HBA ou WKEX300HBA. L’escompte apparaîtra dans votre panier quand vous passerez à la caisse. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours : Si vous décidez de retourner un des articles achetés dans le cadre de la présente offre, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, déduction faite de l’escompte de 300 $.