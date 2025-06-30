Comment recevoir votre carte VISAMD prépayée

Cette offre est sans tracas. LG se charge du processus après votre achat.





1. Achetez le nouveau CineBeam Q(PU600U). 2. Aucun formulaire. Aucune réclamation.

LG validera automatiquement votre achat après la période de retour. 3. Vérifiez votre email.

Vous recevrez votre carte VISAMD prépayée numérique avec les instructions d'activation. 4. Activez votre carte et commencez vos achats.

Profitez de votre récompense pour des achats en ligne chez les détaillants participants

(MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Equitable Bank.)

Détails de l'offre:

*Certaines exclusions s’appliquent. Offre valable sur LG.ca. Entre le 31 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, lorsque vous achetez un nouveau CineBeam Q (PU600U), vous pouvez recevoir une carte VISAMD prépayée virtuelle de 200 $ non rechargeable (« Carte »). Veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour la livraison de la Carte. L’expédition du projecteur commencera le 21 novembre 2025. Le délai de livraison peut être prolongé pendant les périodes de pointe.

(MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Equitable Bank.)

En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre s’applique aux achats effectués sur LG.ca. Ventes commerciales exclues. Retours : Si vous décidez de retourner le produit, la carte sera sujette à déchéance.

Une fois votre achat vérifié, vous recevrez un courriel d'une société de services financiers avec un code d'activation et des instructions sur la manière de récupérer et activer votre carte. Veuillez vous assurer de vérifier tous les dossiers de courriels, y compris les spams ou les indésirables. Vous devez suivre les étapes indiquées pour la récupération et l'activation. Veuillez vous assurer d'imprimer une copie de votre carte ou de sauvegarder le numéro de la carte, le CVV et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation, car ces informations ne seront affichées qu'une seule fois. Votre carte est virtuelle et ne se présente pas sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour des achats en ligne ou par téléphone, là où VISAMD est accepté. Certaines exclusions peuvent s'appliquer. Veuillez vérifier auprès du détaillant où vous souhaitez utiliser votre carte. Votre carte sera active pendant 12 mois après son émission. Lorsque votre carte expire, le solde de la carte sera réduit à zéro. Veuillez vous assurer d'utiliser votre solde avant l'expiration. Les achats effectués dans une devise étrangère seront soumis à une conversion de taux de change et à des frais supplémentaires.

(MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Equitable Bank.)

L’offre ne peut pas être appliquée à des achats antérieurs. L’offre ne s’applique qu’aux achats de produits neufs (et non pas remis à neuf, rénovés ou revendus). Maximum une carte par commande. Le nombre de cartes pouvant être réclamées est limité; l’offre n’est valide que jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable.

Les détails concernant la présente promotion sont présentés ci-dessous.

MODALITÉS

La présente offre ne s’applique qu’aux résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de majorité dans leur province de résidence et qui choisissent de participer (le « participant ») à la promotion LG CineBeam Q : Voyez chaque détail en 4K 20 % plus lumineux avec un bonus de précommande carte VISAMD prépayée de 200 $ (la « promotion »). En participant à la présente promotion, les participants conviennent d’accepter les présentes modalités (les « modalités de la promotion ») et de s’y conformer inconditionnellement; lesdites modalités de la promotion étant finales et exécutoires. Le fait qu’un participant reçoive son cadeau avec achat dépend du respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes. (MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par Equitable Bank.)

DESCRIPTION DE LA PROMOTION:

LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») présente une offre promotionnelle de durée limitée dans le cadre de l’achat d’un nouveau CineBeam Q (PU600U) (le « produit admissible ») directement de LG Canada (à LG.ca).

Sous réserve des présentes modalités de la promotion, tous les achats de produits admissibles doivent être faits pendant la période promotionnelle. Pour lever toute ambiguïté, la date d’achat sera déterminée en fonction de la date imprimée sur la facture payée ou le bon de caisse.

Un nombre limité de cartes virtuelles VISAMD prépayées non rechargeables sera disponible pour être réclamé comme cadeau avec achat (la « carte »). (MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable). Cette promotion est offerte uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte.

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente promotion en tout temps, sans avis préalable.

Si l’admissibilité d’un participant à une carte est valide et réclamée conformément aux présentes modalités de la promotion, la carte sera envoyée au participant.

Une seule carte peut être réclamée une seule fois pour chaque produit admissible. Seuls les achats validés recevront une carte.

PROCESSUS DE RÉCLAMATION:

Une fois l’achat du participant validé, LG Canada transmettra un courriel au participant l’avisant du fait. Veuillez vérifier tous les dossiers d'e-mails, y compris les dossiers de spam et de courrier indésirable. Nous vous recommandons également d'ajouter notre adresse e-mail à vos contacts pour éviter la classification en tant que spam. Les nom, adresse électronique et adresse domiciliaire du participant seront partagés avec une société de services financiers, afin de faciliter la délivrance de la carte par la Banque Équitable. Le participant recevra ensuite un courriel de la société de services financiers contenant le code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer la carte. Le participant doit suivre les étapes de réclamation et d’activation fournies. Le participant doit s’assurer d’imprimer une copie de la carte ou d’enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d’expiration avant de quitter la page d’activation, car ces informations ne seront affichées qu’une seule fois. La carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Le participant doit vérifier auprès du détaillant où il a l’intention d’utiliser sa carte. La carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. La délivrance s’effectue peu avant que le participant reçoive son courriel d’activation. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Les participants doivent s’assurer d’utiliser tout solde avant l’échéance. Les participants peuvent vérifier le solde sur leur carte en s’inscrivant pour un compte et en utilisant le portail du détenteur de carte ou en contactant le service aux détenteurs à help@mycardholdersupport.com ou en appelant le 1 888 401-8062. (Veuillez noter que chaque conversation avec un agent en direct est soumise à des frais de 2 $, qui seront déduits du solde de la carte.) (MD Marque déposée de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable.)

RESTRICTIONS CONCERNANT LA PROMOTION:



La présente promotion ne s’applique qu’à un nouveau CineBeam Q (PU600U) acheté sur LG.ca conformément aux présentes modalités et pendant la période de la promotion.

Pour éviter toute ambiguïté, la présente promotion n’est pas valide pour un produit gratuit, en prime ou autrement offert à titre de gracieuseté, même si un tel produit pourrait autrement être considéré un produit admissible. (La présente promotion ne s’applique pas aux achats antécédents.)

Les participants à la promotion doivent être les personnes qui ont acheté des produits admissibles pour leur propre usage personnel. La présente promotion ne s’applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de carte par une entreprise, un groupe, une organisation ou autre tiers du genre ne sera honorée.

Tout produit admissible acheté en rapport avec la réclamation de carte ne peut être retourné, sinon la carte sera passible d’une déchéance.

Si la réclamation de carte est valide, les participants recevront leur carte dès que possible sur le plan commercial, après validation. Les preuves d’achat illisibles, modifiées ou reproduites par moyen mécanique / électronique sont inadmissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre de la réclamation de carte.

Le participant réclamant est responsable de toute dépense supplémentaire encourue en rapport avec la réception ou l’utilisation d’une réclamation de carte. Une réclamation de carte ne peut pas être transférée, substituée ou encaissée contre espèces.

Pour un soutien concernant la promotion de LG Canada, transmettez un courriel à it.redemption@lgepartner.com ou appelez le 1 888 542-2623, entre 8 h et 18 h (HE) du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés publics canadiens.

Pour un soutien de la part de la société de services financiers, transmettez un courriel à help@mycardholdersupport.com. Les renseignements généraux de soutien aux détenteurs de carte se trouvent à https://help.mycardholdersupport.com/portal/fr-ca/kb/https-help-mycardholdersupport-com-portal-fr-ca-kb-cs.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ:

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en œuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, aux modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute question concernant les renseignements personnels retenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com

En outre, en participant à la présente promotion, chaque participant accepte que LG Canada partage leurs nom, adresse électronique et adresse domiciliaire avec une société de services financiers et la Banque Équitable dans le but de faciliter les communications entre le participant et la société concernant la réclamation, l’activation et l’utilisation de la carte, et la délivrance de la carte par la Banque Équitable. (Les renseignements personnels pourraient être transférés hors du Québec.)





MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION:

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable

LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorités compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa discrétion seule.

INDEMNISATION:

En soumettant une réclamation de carte dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blessures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’une carte, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée à la carte. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liée à la présente promotion et ce, sans limite aucune.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ:

LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de carte dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion. LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de carte. LG Canada ne peut être tenu responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de trafic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion

LG Canada n'assume aucune responsabilité pour quelque blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web

Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.

LANGUE:

Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.