Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBSJ2CCPY
Produktinformationsblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBSJ2CCPY

Produktinformationsblatt

Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBSJ2CCPY

GBBSJ2CCPY
front view
front view door open with food
front view door open
Shelves front view
Shelves
Shelves
Shelves
Shelves
right view
left view
left open view
left open view
bottom right view
Side View
Back View
Hauptmerkmale

  • Fit&Max Kühl-/Gefrierkombination: Fit: Vollintegrierbar & Max: Maximale Ausstattung
  • Neu: Vollintegrierbarer Kühlschrank: Perfekter, passgenauer Einbau dank frontaler Luftzufuhr und Abluft sowie Zero Clearance+ (110° Türöffnung)
  • Flache Premium Tür: Anspruchsvolles Design, das den Raum perfekt ergänzt
  • Neu: Maximale Ausstattung für maximale Frische und Stauraum mit den besten Kühltechnologien, die Lebensmittel länger frisch halten und viel Platz bieten
  • LinearCooling® und DoorCooling+® sorgen für konstante Temperaturen – damit Lebensmittel bis zu 7 Tage frisch bleiben und Getränke länger kühl
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
LG Unterer Gefrierschrank, Prime Silver (GBBS726CPY), eingebaut in graue Schränke neben Marmorarbeitsplatte mit Induktionskochfeld und großem Fenster rechts

Passt zu deinem Lebensstil, maximiert Frische

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) in hohen Schränken mit auf die Oberseite & die vorderen Oberflächen zeigenden Pfeilen

Nahtlose Passform

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) mit Smartphone mit ThinQ-App vorne und hellblauem KI-Symbol neben dem Kühlschrank

KI-Funktionen

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) Innenansicht mit Obst, Gemüse, Getränke und Snacks mit blauen Luftstromlinien von der linken Seite

Maximale Frische

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) vollständig geöffnet mit oberem Kühlfach, in dem Lebensmittel in Schubladen mit blauen Overlays und Pfeilen zu sehen sind, die das geräumige Innere hervorheben

Maximale Speichereffizienz

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) mit bis zu 110 Grad geöffneter rechten Tür und gebogenem Scharnier oben, das eng mit einer angrenzenden grauen Schrankwand ausgerichtet ist.

Nullabstand

 

Entworfen, um in jede Küche zu passen

Weit zu öffnen, auch in der Nähe der Wand oder in engen Räumen mit Nullabstand

LG-Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) geteiltes Draufsichtbild links mit Text Konventionelles Scharnier, an der Wand rechts anliegend, mit Text Nullabstandsscharniere, die sich frei öffnen lassen

LG-Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) geteiltes Draufsichtbild links mit Text Konventionelles Scharnier, an der Wand rechts anliegend, mit Text Nullabstandsscharniere, die sich frei öffnen lassen

*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.

*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, kann die Tür nicht vollständig geöffnet werden oder die Wand beeinträchtigen, was die Produktleistung beeinträchtigen kann.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Premium-Flat Door

Eleganter und moderner Look für eine nahtlose Passform

Genieße das Premium Flat Door-Design und das geräumige Interieur, das deiner modernen Küche raffinierte Eleganz und Funktionalität verleiht.

LG Kühl-/Gefrierschrank, matt schwarz(GBBW726AEV) eingebaut in graue Küchenschränke mit Weinspeicher links und Sortiment mit Utensilien rechts

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) links in hellgrauen Schränken mit Marmorrückspritzer rechts in dunklem Kabinett neben Regalen und Kochgeschirr

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) links in hellgrauen Schränken mit Marmorrückspritzer rechts in dunklem Kabinett neben Regalen und Kochgeschirr

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

KI-Funktionen

Smartere Kühlung für optimierte Energie mit LG ThinQ™ 1)

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) im Wohnbereich mit Blick auf die nächtliche Stadt, KI-Sparmodus-Grafik und schwankender Energietabelle

KI-Sparmodus

Optimierte Kühlung bei geringer Nutzung

Der KI-Sparmodus2) analysiert Nutzungsmuster über 3 Wochen und erkennt, wann die Kühlschranktür seltener geöffnet wird, so wird der Energieverbrauch reduziert und Lebensmittel bleiben frisch.1)

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) neben Schränken im Wohnbereich, Blick auf den Fluss, mit Diagramm und AI Fresh-Symbol

AI Fresh

Proaktive Kühlung für häufige Türöffnungen

Minimiert Temperaturanstiege während häufiger Türöffnungszeiten durch datengesteuerte Analyse und intensiviert die Kühlung zwei Stunden vorher basierend auf detaillierten Nutzungsmustern.1)

*Falls die eingestellte Temperatur des Kühlraums 1 °C oder 2 °C beträgt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) obere Tür leicht geöffnet mit roter Wellengrafik, Symbole für offene Tür und Alarm angezeigt

Erkennung einer leichten Türöffnung

Bleibe frisch mit Smart Door Alerts

Die Erkennung leichter Türöffnung1) sorgt dafür, dass deine Lebensmittel frisch bleiben und minimiert Energieverschwendung, indem du auf unsachgemäße Türverschlüsse aufmerksam gemacht wirst.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Maximale Frische

Präzise Kühlung, gleichbleibende Frische

LinearCooling™ hält Lebensmittel länger frisch, indem es Temperaturschwankungen reduziert und Geschmack und Aussehen bewahrt.

Grafik des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) zeigt frische Tomaten nach 7 Tagen, mit blauem Diagramm und Text ±0,5 °C
Grafik des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) mit verwelkter Tomate nach 7 Tagen mit rotem Fluktuationsdiagramm und Text ±1,0 °C

Herkömmlich

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) offen mit hellblauer Luft, die von der linken Entlüftung Richtung Türkörbe mit Obst, Flaschen & Behälter strömt

DoorCooling+™

Frische schneller in den Türkorb bringen

Getränke und Lebensmittel bleiben dank der schnellen Leistung von DoorCooling+™ 3) frisch.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) Fresh Balancer mit Salat, Paprika, Orange und Äpfeln mit Pfeilen nach oben und unten und Moist Balance Crisper Nahaufnahme

FRESHBalancer™

Feuchtigkeitspflege für Obst und Gemüse

FRESH Balancer™ erhält die Feuchtigkeit von Obst und Gemüse mit der Feuchtigkeitsbilanz von Crisperr™ aufrecht und hält sie frisch.

*Basierend auf dem internen LG-Test (Umgebungstemperatur 25 °C, normale Luftfeuchtigkeit, Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 4 °C) wurde der Gewichtsverlust von Wasser nach 24 Stunden gemessen.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

FRESHConverter+™

Lebensmittellagerung mit flexiblen Temperatureinstellungen

Keine Sorgen mehr um die Temperatur – FRESHConverter™ 4) ermöglicht es dir, die Einstellungen ganz einfach an verschiedene Lebensmittel anzupassen.

    

    

     

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Maximale Speichereffizienz

Maximale Kapazität, intelligent organisiert

Maximiere die Lagereffizienz mit intelligenten, ordentlichen Lösungen, die deine Lebensmittel frisch halten.

LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) innen mit Obst oben, Weinflaschen in der Mitte und mehr Obst auf dem unteren Regal

*Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nahaufnahme des LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) Weinregals mit vier Flaschen und einer Schachtel Macarons mit im kreisförmigen Bild vergrößertem Gestelldesign

Großes Weinregal

Nutze deinen Raum klug, von Wein bis hin zu mehr

Ein Regal für Flaschen und tägliche Essentials – effizient organisiert, ohne Platz zu verschwenden.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Das Regal des LG Kühl-/Gefrierschranks (GBBS726CPY) ist blau hervorgehoben und zeigt die Pfeile nach oben und unten. Abbildung rechts zeigt das gefaltete Regal mit zwei Wasserflaschen

Einziehbares Regal

Mache Platz, wenn du ihn brauchst

Extraplatz für große oder hohe Zutaten, mehr Flexibilität und einfache Aufbewahrung.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Flexible Lagerung, ordentlich angeordnet

Durchdachte Regale & Zubehör sorgen dafür, dass der Kühlschrank sauber bleibt und sich an deine Bedürfnisse anpasst.

LG Kühlschrank (GBBS726CPY) Innenansicht mit fünf Regalen & einstellbaren Höhenstufen, dargestellt mit vertikale Bewegung anzeigenden blauen Pfeilen

Verstellbares Regal

Maximale Platzeffizienz durch sieben einstellbare Höhenstufen

LG Unterer Gefrierschrank(GBBS726CPY) innen mit beweglichem Eimer über der Fresh Balancer-Schublade mit Saftpackungen & Behältern

Beweglicher Eimer

Flexible Verwendung im Kühlschrank oder Gefrierschrank

LG Unterer Gefrierschrank(GBBS726CPY) innen mit transparentem Mini-Schiebetürkorb für sechs kleine Saucenflaschen

Mini-Türkorb

Schiebekorb für kleine Saucenflaschen

LG Kühl-/Gefrierschrank (GBBS726CPY) Linkes Bild zeigt eine geschlossene Filterbox mit Käse & Desodorierungssymbol unten links, rechtes Bild zeigt eine offene Box mit Käse

Meine Box

Geruchsabsorbierender Kohlefilter

FAQ

Q.

Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?

A.

Berücksichtige bei der Wahl eines LG Kühl-/Gefrierschranks wichtige Faktoren wie Lagerraum, Energieeffizienz und intelligente Kühltechnologie.

Die intelligenten und ordentlichen Lösungen von LG helfen, die Lagereffizienz zu maximieren und gleichzeitig deine Lebensmittel frisch zu halten*.

 

Suche nach Neuerungen wie LinearCooling™, um eine stabilere Temperatur im gesamten Kühlschrank aufrechtzuerhalten, und DoorCooling+™, um die Kühlung von Gegenständen in der Tür zu unterstützen.

Das Premium Flat Door-Design von LG und eine Auswahl an modernen Farben und Oberflächen verleihen deiner Küche ebenfalls eine stilvolle Note.

 

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

Q.

Wie groß muss mein Kühl-/Gefrierschrank sein?

A.

Die richtige Größe des Kühl-/Gefrierschranks hängt von deinem Haushalts- und Lagerbedarf ab. Als allgemeiner Leitfaden:

 

-Hohe Kühl-/Gefrierschränke mit einer Kapazität von 304–387 l sind ideal für einen Haushalt mit 1–2 Personen.

-Schmale Multi Door-Modelle mit 506–530 l sind für Familien von 3–4 Personen geeignet.

-Für größere Haushalte sind Multi-Door- oder American Style-Modelle mit 635–750 l eine gute Wahl.

 

Berücksichtige bei der Auswahl der geeigneten Kapazität, wie oft du einkaufst, wie viel frische im Vergleich zu gefrorenen Lebensmitteln du lagerst und wie viel Platz in deiner Küche verfügbar ist.

Q.

Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?

A.

Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ App aus der Ferne über dein Smartphone ändern. 

Q.

Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Gefrierschrank?

A.

Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dann zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein frostfreier Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Reif zu verhindern.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-C-Symbolen unten

LG Unterer Gefrierschrank (GBBS726CPY) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-C-Symbolen unten

Bessere Energieeffizienz

Passt zu deinem Lebensstil, maximiert Frische

LG Smart Inverter Compressor™ passt Kühlleistung nach Bedarf an und reduziert so den Energieverbrauch bei gleichzeitig leisem und zuverlässigem Betrieb. Außerdem wird eine 10-jährige Garantie gewährt.

Disclaimer

 

1)LG ThinQ™ 

-Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und dich mit dem WLAN verbinden. LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher oder iOS 16.0 oder höher. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich.

-Die LG ThinQ™-Funktionen können je nach Produkt und Land variieren.

 

2)KI-Sparmodus

-Der KI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 1 % für Stufe 1 und bis zu 5 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.

-Die KI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:

1.Testmodell: GBBW322CEV

2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede KI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.

5. Bei Verwendung des KI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.

6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.

7. Der KI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.

 

3)DoorCooling+™

-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland mit der internen Testmethode von LG zur Messung der Abkühlrate eines Wasserbehälters, der im oberen Korb von 25°C bis 6 °C platziert wurde, zeigte DoorCooling+™ eine um 15,1 % schnellere Abkühlrate im geöffneten Zustand als im geschlossenen Zustand. 

-DoorCooling+™ stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.  

-Die Ergebnisse können je nach tatsächlicher Nutzung variieren. Nur zutreffende Modelle.

 

4)FRESHConverter™ 

-Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3℃), Fisch (0℃) und Käse (2℃)

-Basierend auf internen LG-Testergebnissen mit der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankungen im FRESHConverter+™-Fach ohne Last und mit 25℃-Einstellung. 

-Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Innentemperatureinstellung variieren.

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

Das sagen Kundinnen und Kunden

