Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 175 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBSJ2CCPY

*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.

*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, kann die Tür nicht vollständig geöffnet werden oder die Wand beeinträchtigen, was die Produktleistung beeinträchtigen kann.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.