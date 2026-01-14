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Kühl-Gefrierkombination (C, 344L, 186cm hoch) mit Smart Inverter Compressor® | GBG5160CPY
Kühl-Gefrierkombination (C, 344L, 186cm hoch) mit Smart Inverter Compressor® | GBG5160CPY
GBG5160CPY
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Hauptmerkmale
- Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
- Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
- LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
- DoorCooling+®: schnellere Kühlung im Türbereich
- Express Cooling und Express Freeze: schnell und effektiv
- Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
*Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
Spiegel deines Lifestyles
LINEARCooling®
Hält Lebensmittel länger frisch
Total No Frost
Prime-Temperatur, gleichmäßig verteilt
Optimierte Energieeffizienz
Energiebewusstsein passend zu deinem Lifestyle
InstaView®
Zweimal klopfen und reinschauen
Klopfe einfach zweimal an die neu gestaltete InstaView®-Tür und schon kannst du ins Innere sehen, ohne die Tür zu öffnen.
FoodCover
Schöner Innenraum
Kaltluft bleibt hinter dem FoodCover. Reduziere Unordnung und lasse deinen Kühlschrank innen und außen elegant aussehen.
Umkehrbare Tür
Türflexibilität für deinen Raum
Die umkehrbare Tür gibt dir die Möglichkeit, die Richtung anzupassen, in der sich die Tür öffnet, um deinen Layout-Präferenzen zu entsprechen.
LINEARCooling®
Hält Obst und Gemüse länger frisch
LinearCooling® reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage1).
DoorCooling⁺ ®
Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische
DoorCooling+® sorgt für eine schnellere Kühlung, die sich gleichmäßig auf die Türseiten verteilt. Dadurch bleiben nicht nur die Getränke kühler, die speziellen Belüftungsöffnungen sorgen überall für Frische, egal wo im Kühlschrank die Lebensmittel platziert werden.
Anpassbare Temperaturen
Der FRESHConverter™ hält die richtige Temperatur für jedes Produkt oder jede Lebensmittelgruppe wie Fleisch, Fisch und Gemüse.
Nahaufnahme eines mit Fleisch gefüllten FRESH Converters, der auf die richtige Temperatur für Fleisch eingestellt ist.
Ein Stoß kalter Luft in einem Augenblick
Express Cool erfrischt und bewahrt die Frische mit einem schnellen, kräftigen Kaltluftstrom.
Nahaufnahme der Express Cooling Schaltfläche an der Oberseite des Kühlschranks.
Frischer und einfacher mit Multi Air Flow
Total No Frost bewahrt die Frische mit Multi Air Flow in jeder Ecke. So musst du Frost nicht mehr manuell entfernen.
Energieeffizient und langlebig
Der LG Smart Inverter Compressor® setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und bietet 10 Jahre lang sorgenfreien Betrieb.
*Die Bilder und Videos zu Produkten dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
1)LinearCooling®
-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Spitzen-Spitzen-Temperaturschwankungen im Frischhaltefach des LBD33BLM. Keine Last und normale Temperatureinstellung. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.
-Basierend auf Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, mit der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich war, um eine Gewichtsreduktion von 5 % bei Pak Choi im Frischhaltefach des Modells LBD33BLM mit LinearCooling® von LGE zu erreichen. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.
– Nur zutreffende Modelle.
2)DoorCooling⁺ ®
*Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich ist, um die Temperatur des obersten Türfachs von 24,8 °C auf 8 °C zu senken. Verglichen wurden hierbei die LGE Modelle Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) und DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
-DoorCooling+® sollte sich abschalten, wenn die Tür geöffnet wird.
FAQ
Q.
Ist ein zweitüriger Kühlschrank sinnvoll?
A.
Doppeltürige Kühlschränke werden auch als Kühl-/Gefrierschränke bezeichnet und bieten den Komfort eines separaten Gefrierfachs für Tiefkühlkost. LG Combi Kühl-/Gefrierschränke verfügen über 70 % Kühlraum und 30 % Gefrierraum, sodass du leichten Zugang zu den am häufigsten genutzten Kühlbereichen hast.
Q.
Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Kühl-/Gefrierschrank?
A.
Dank der genialen InstaView™-Technologie von LG kannst du den Inhalt deines LG Kühlschranks sehen, ohne Tür öffnen zu müssen. Klopfe einfach zweimal gegen die getönte Glasscheibe und schon leuchtet die Scheibe auf und du kannst dir den Inhalt anschauen. Warum? So musst du die Tür nicht öffnen, was zu einem Verlust an kalter Luft führen kann. Auf diese Weise bleibt die Temperatur im Kühlschrank stabil, was dazu beiträgt, Lebensmittel länger frisch zu halten und den Energieverbrauch zu begrenzen, der erforderlich ist, um die Temperatur nach dem Verlust von kalter Luft wieder zu senken. Damit kannst du auf einfache und effiziente Weise überprüfen, was sich in deinem LG Kühlschrank befindet, ohne die Tür zu öffnen.
Q.
Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Kühl-/Gefrierschrank?
A.
Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dadurch zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein No-Frost-Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Frost zu verhindern.
Q.
Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?
A.
Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ™ App aus der Ferne über dein Smartphone ändern.
Q.
Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?
A.
Stelle in erster Linie sicher, dass er von LG ist. Wenn du dich für einen Typ entschieden hast, der perfekt zu deinen Anforderungen und deiner Wohnsituation passt (amerikanischer Stil, mehrere Türen oder Combi), achte auf innovative Kühltechnologien, die deine Lebensmittel länger frisch halten, sowie auf praktische Funktionen wie Total No Frost, Wasser- und Eisspender (vorzugsweise mit UVnano™ für die automatische Reinigung) oder klappbare Ablagen. Vergesse nicht, auf Energieeffizienz und Produktgarantie zu achten.
Wesentliche Angaben
KAPAZITÄT - Kapazität gesamt (in Liter)
349
ABMESSUNGEN & GEWICHT - Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
595 x 1.860 x 676
LEISTUNG - Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)
172
BASISAUSSTATTUNG - Energieeffizienzklasse
C
LEISTUNG - Kompressortyp
Smart Inverter Compressor®
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE - ThinQ® (WLAN)
Ja
MATERIAL & AUSFÜHRUNG - Frontfarbe
Prime Silver
Alle Spezifikationen
EAN CODE
EAN Code
8806096537114
BASISAUSSTATTUNG
Standard/Tresentiefe
Arbeitsplattentiefe
Produktart
Kühl-/Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse
C
KAPAZITÄT
Kapazität gesamt (in Liter)
349
Kapazität Kühlbereich (in Liter)
195
Kapazität Gefrierbereich (in Liter)
110
Kapazität Kaltlagerfach (in Liter)
44
STEUERUNG & ANZEIGE
Internes LED-Display
Ja (LED Display)
Express Freeze
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Tiefe ohne Tür
610
Tiefe mit Griff
676
Packungsgewicht (kg)
107
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)
1.860
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)
1.860
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
595 x 1.860 x 676
Produktgewicht (in kg)
100
MERKMALE
DoorCooling+®
Ja
InstaView®
Ja
LINEARCooling®
Ja
GEFRIERFACH
Schublade Gefrierschrank (Anzahl)
3 (Transparent)
EIS- & WASSERSYSTEM
Ice Maker (automatisch)
Nein
Eisbereiter_manuell
Herkömmliche Eiswürfelschale
Festwasseranschluss
Nein
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Grifftyp
Horizontales Fach
Metal Fresh® (Metallrückwand)
Metallrückwand
Frontfarbe
Prime Silver
Tür (Material)
PET
LEISTUNG
Luftschallemissionen in dB(A)
35
Kompressortyp
Smart Inverter Compressor®
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)
172
Klimaklasse
T
Luftschallemissionsklasse
B
KÜHLFACH
Großes Wein- und Flaschenregal
Nein
Türeinsatz transparent (Anzahl)
3
Fresh 0 Zone
Nein
Multi-Airflow
Ja
Pure N Fresh
Nein
Beleuchtung Kühlteil
LED oben
Variables Ablagefach
Nein
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
2
Gemüsefach
Ja (2)
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
ThinQ® (WLAN)
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Das sagen Kundinnen und Kunden
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