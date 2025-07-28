We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Multi-Door Kühlschrank (E, 637L, 179,2 cm hoch) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender & Festwasseranschluss ǀ GML960PYFE
Warum wirst du unseren Kühlschrank lieben?
Er hat ein modernes Design.
Die flachen Türen verschönern deine Küche.
Der Wasserpender wird hygienisch gereinigt.
Die UVnano®-Technologie eliminiert Bakterien.
Er ist smart.
Mit der LG ThinQ® App kannst du den Kühlschrank von deinem Smartphone aus steuern.
Er ist effizient und zuverlässig.
Der Linear Inverter Kompressor® hat 10 Jahre Garantie.
Flaches Türdesign für einen modernen Flair
Moderne Eleganz für deine Küche neu definiert
Die flache Tür und die minimalistische Griffmulde modernisieren mühelos und verleihen deiner Küche Eleganz.
Immagine ambientata del frigorifero inserito all'interno di una cucina moderna.
*Das Produkt könnte möglicherweise keine Zero-Clearance-Option haben, und die Installation kann von dem Produktbild abweichen.
Hygienepflege
Schmecke die Frische
Dank unserer UVnano®-Technologie, die *99,99 % der Bakterien eliminiert, kannst du jederzeit reines Wasser geniessen.
*Das UVnano (Funktionsname: Selbstpflege) wurde durch Labortests des TÜV Rheinland unter Verwendung interner Testmethoden zur Messung der Reduktion von E. coli, S. aureus und P. aeruginosa in destillierten Wasserproben bewertet, nachdem es stündlich 10 Minuten lang der UV-LED des Produkts ausgesetzt wurde, nach insgesamt 24 Stunden bei normaler Verwendung im Haushalt. Das tatsächliche Ergebnis hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzung ab. Dieses Produkt bietet keine Behandlung von Gesundheitsproblemen und garantiert nicht, dass das von diesem Produkt gefilterte Wasser frei von Verunreinigungen wie mikrobiologischen Partikeln ist, die die Gesundheit der Benutzer beeinträchtigen.
*UVnano ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern UV (Ultraviolett) und Nanometer (Längeneinheit).
Frische
Bewahrt die natürliche Frische
Dank der fortschrittlichen Kühltechnologie des neuen Premium-Kühlschranks bleiben deine Lebensmittel stets frisch.
Der obere Teil des Bildes zeigt die Ernte von Salat auf dem Feld. Im unteren Teil des Bildes ist ein frischer Salat in einem runden Teller zu sehen. Das Gemüse in diesen beiden Bildern ist natürlich miteinander verbunden, als ob es sich um ein einziges Bild handeln würde.
Halte deine Lebensmittel bis zu 7 Tagen frisch**
LINEARCooling® reduziert Temperaturschwankungen auf ±0,5 ℃***.
Es ist ein Diagramm vor frischem Gemüse zu sehen.
Sorgt gleichmässig und schnell für Frische
Durch die DoorCooling+®-Lüftungsöffnung an der Vorderseite des Innenraums bleiben Getränke kühler und Lebensmittel frischer.
Im Inneren des mit Zutaten gefüllten Kühlschranks sind unten, auf beiden Seiten und im Ganzen blaue Pfeile angebracht, die Kälte bedeuten.
Geruchsfreie, natürliche Frische
Bei dem Pure N Fresh wird ein Kohlefiltersystem verwendet, um das Innere deines Kühlschranks geruchsfrei, sauber und frisch zu halten.
Pure N Fresh und ein grauer Pfeil sind hervorgehoben, was bedeutet, dass der Gestank in Pure N Fresh eingesaugt wird und sich saubere kalte Luft ausbreitet.
*Die Abbildung des Produkts dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
**Auf Grundlage von UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Zeit gemessen wurde, die benötigt wurde, um die 5-prozentige Gewichtsreduzierungsrate von Pak Choi auf dem Regal des Frischlebensmittelfachs des LGE LinearCooling®-Modells zu erreichen. Nur anwendbare Modelle. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.
***Grundlage sind die UL-Testergebnisse unter Verwendung der internen LG-Testmethode, bei der die durchschnittliche Temperaturschwankung von Spitze zu Spitze im Frischhaltefach bei der werkseitigen Temperatureinstellung ohne Last gemessen wurde. Nur anwendbare Modelle. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.
Wi-Fi-Konnektivität
Entdecke ein intelligentes Leben: Bleibe mit LG ThinQ® in Verbindung
Verwalte deinen Kühlschrank ganz einfach und erhalte mit der LG ThinQ®-App die neuesten Benachrichtigungen von überall.
Es ist ein Kühlschrank und ein Smartphone zu sehen.
Verknüpfe deinen Kühlschrank mit dem Smartphone
Mit der LG ThinQ®-App kannst du den Kühlschrank intelligent überwachen und die Eigenschaft „Schnellgefrieren“ mit nur einem Tastendruck aktivieren.
Das Bild rechts zeigt eine Frau mit einem Einkaufskorb, die auf ihr Mobiltelefon schaut. Das Bild auf der linken Seite zeigt die Vorderansicht des Kühlschranks. In der Mitte der Abbildungen ist ein Symbol zu sehen, das die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Kühlschrank anzeigt.
Steuere deinen Kühlschrank ganz einfach von überall aus
Hast du vergessen, die Kühlschranktür zu schliessen? Kein Grund zur Sorge. Du wirst von der LG ThinQ®-App über eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon informiert.
Das Bild auf der linken Seite zeigt die Frau, die auf ihr Smartphone schaut. Das Bild auf der rechten Seite zeigt eine offen gelassene Kühlschranktür. Im Vordergrund der beiden Bilder ist der Bildschirm des Telefons zu sehen, auf dem die LG ThinQ® App-Benachrichtigungen und das Wi-Fi-Symbol oberhalb des Telefons angezeigt werden.
*Die Funktionen von ThinQ sind abhängig von Produkt und Land. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an LG bezüglich der Verfügbarkeit von Serviceleistungen.
Smart Fresh Air
Smart Fresh Air optimiert die Leistung des Kühlschranks durch die Analyse der Nutzungsmuster über einen Zeitraum von 3 Wochen. Dabei wird 2 Stunden vor dem Höchstverbrauch eine verstärkte Kühlung aktiviert, um die optimale Temperatur und Frische Ihrer gelagerten Lebensmittel zu erhalten.
Economic Care+
Mit Economic Care+ werden auf der Grundlage deines Nutzungsverhaltens über einen Zeitraum von 3 Wochen Zeiträume mit reduzierter Kühlschranknutzung ermittelt. Im Sparmodus werden die Bewegungen des Kompressors verlangsamt, um den Energieverbrauch zu senken.
Smart Ice Plus
Mit dem Smart Ice Plus-Algorithmus wird die von den Kunden verbrauchte Eismenge ermittelt und Kunden, die viel Eis benötigen, schnell mehr Eis geliefert.
Schneller kühlen, Energie sparen
Der LG Inverter Linear Compressor® sorgt für eine effiziente und schnelle Aufrechterhaltung der idealen Temperaturen und bietet eine 10-Jahres-Garantie auf Kompressorteile.
*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Inverter Linear Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
**Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers: LG Consumer Information Center (Service Hotline)
0800 45 444 45"
FAQ
Was sind die Vorteile eines InstaView®-Kühlschranks?
Dank der genialen InstaView®-Technologie von LG musst du die Tür deines LG Kühlschranks nicht mehr öffnen, um den Inhalt zu sehen. Klopfe einfach zweimal auf die getönte Glasscheibe und sie leuchtet auf, damit du den Inhalt überprüfen kannst. Warum? Das verhindert den Verlust von Kaltluft, hält die Temperatur im Kühlschrank stabil, spart Energie und hält Ihre Lebensmittel länger frisch.
Damit kannst du auf einfache und energiesparende Weise überprüfen, was sich in deinem LG Kühlschrank befindet, ohne die Tür zu öffnen.
Was ist LG LINEARCooling®?
Bei LINEARCooling® handelt es sich um eine Technologie, mit der die Kühlschranktemperatur durch sorgfältige Anpassung der Kaltluftzufuhr innerhalb von ±0,5℃ konstant gehalten wird. So wird der Feuchtigkeitsverlust von Lebensmitteln verhindert und sie bleiben länger frisch.
Was ist LG DoorCooling+®?
Bei DoorCooling+® handelt es sich um eine Technologie, bei der die in der Tür gelagerten Lebensmittel durch die Lüftungsschlitze an der Vorderseite des Kühlschranks mit kräftiger Kaltluft versorgt werden. Mit dieser Technologie bleibt alles, was du in der Kühlschranktür aufbewahren, kühl und frisch.
Was benötige ich um ein Kühlgerät mit Festwasseranschluss anzuschliessen?
Weitere Informationen erhältst du über den unten stehenden Link.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Wie ändere ich die Temperatureinstellung meines Kühlgeräts?
Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die Temperatur deines Geräts einzustellen oder anzupassen. Mit der LG ThinQ®-App kannst du bei unterstützten Modellen die Temperatureinstellung aus der Ferne über dein Smartphone ändern.
Was solltest du beim Kauf eines Kühlgeräts beachten?
LG bietet eine breite Palette eleganter, energieeffizienter Kühl-/Gefrierschränke mit zahlreichen intelligenten Eigenschaften. Von geräumigen Side-by-Sides und praktischen Multi-Door-Modellen über InstaView Door-in-Door®-Technologie bis hin zu Kühl-/Gefrierkombinationen und SLIM-Modellen bietet LG den perfekten Kühl-/Gefrierschrank für jeden Haushalt. Wenn du eine Küche komplett neu planst, ist es einfach dein Traumgerät zu integrieren. Wenn du allerdings eine vorhandene Lücke zu füllen hast, kann es sein, dass die Wahl vom Platz beeinflusst wird. Wenn du dich für einen Kühlgerät entschieden hast, der am besten zu deinem Lebensstil passt, solltest du auf die Kapazität, innovative Kühltechnologien, die Ihre Lebensmittel länger frisch halten, praktische Eigenschaften wie Total No Frost, einen automatisch reinigenden UVnano® Wasser- und Eisspender, klappbare Ablageflächen und das FRESHBalancer®-Schubladensystem achten. Vergiss nicht die Energieeffizienz und die Produktgarantie.
Wie gross muss mein Kühlgerät sein?
Das hängt zwar von deinem Lebensstil ab, aber als Faustregel gilt: Die LG Kühl-/Gefrierkombination (Fassungsvermögen: 340–384 Liter) ist normalerweise ausreichend für einen kleinen Haushalt mit 1–2 Personen; die SLIM Multi-Door-Modelle (506–508 Liter) eignen sich für eine Familie mit 3–4 Personen; für eine grössere Familie empfehlen wir die geräumigen LG Multi-Door- oder Side-by-Side Modelle (Fassungsvermögen 625–705 Liter). Multi-Door-Modelle bieten extra breiten Raum für die Aufbewahrung von Gegenständen wie Töpfe oder Geschirr. Wir bei LG möchten, dass jeder Kunde das für ihn am besten geeignete Kühlgerät erhält. Deshalb bieten wir innerhalb jeder Serie eine Auswahl an Grössen an.
Was ist der Unterschied zwischen einem Kühlschrank mit und ohne Wasseranschluss?
LG bietet dir die ultimative Freiheit bei der Wahl deines Kühlgeräts und bietet Modelle mit und ohne Wasseranschluss an. Der Kühlschrank wird direkt an die Wasserleitung angeschlossen, um den Eis- und Wasserspender zu versorgen. Ein Kühlschrank ohne Festwasseranschluss verfügt über einen eingebauten, nachfüllbaren Wassertank, der mit dem in der Tür integrierten Wasserspender verbunden ist. Fülle den Tank einfach immer wieder auf und geniesse den Luxus von gekühltem Wasser oder Eis aus dem Spender.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Alle Spezifikationen
BASISAUSSTATTUNG
-
Produktart
Multi-Door
-
Energieeffizienzklasse
E
KAPAZITÄT
-
Kapazität gesamt (in Liter)
637
-
Kapazität Gefrierbereich (in Liter)
246
-
Kapazität Kühlbereich (in Liter)
363
-
Kapazität Gefrierbereich (2 Sterne)
15
-
Volumen Eisbereiter (l)
13
STEUERUNG & ANZEIGE
-
Internes LED-Display
Ja (Inneres Top Display)
-
Express Freeze
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
-
Packungsgewicht (kg)
144
-
Produktgewicht (in kg)
134
-
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)
1.792
-
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)
1.753
-
Tiefe mit Griff
729
-
Tiefe ohne Tür
684
-
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
914 x 1.792 x 729
MERKMALE
-
DoorCooling+®
Nein
-
Door-in-Door®
Nein
-
LINEARCooling®
Ja
-
InstaView®
Nein
EIS- & WASSERSYSTEM
-
Eisbereiter_manuell
Nein
-
Installation
Installation erforderlich
-
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
Eiswürfel und Crushed Ice
-
Ice Maker (automatisch)
Ja (Spaceplus)
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
-
Tür (Material)
VCM
-
Frontfarbe
Prime Silver
-
Metal Fresh® (Metallrückwand)
Nein
-
Grifftyp
Nein
LEISTUNG
-
Kompressortyp
Inverter Linear Compressor
-
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)
359
-
Klimaklasse
T
-
Luftschallemissionen in dB(A)
40
-
Luftschallemissionsklasse
C
KÜHLFACH
-
Türeinsatz transparent (Anzahl)
6
-
Beleuchtung Kühlteil
LED oben
-
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
4
-
Gemüsefach
Ja (2)
-
Multi-Airflow
Ja
-
Variables Ablagefach
Nein
-
Pure N Fresh
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
-
Smart Diagnosis®
Ja
-
ThinQ® (WLAN)
Ja
EAN CODE
-
EAN Code
8806084583178
GEFRIERFACH
-
Türeinsatz transparent (Anzahl)
6
-
Beleuchtung Gefrierteil
LED oben
-
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
Nein
-
Schublade Gefrierschrank (Anzahl)
6 Transparent
