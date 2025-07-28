Multi-Door Kühlschrank (E, 637L, 179,2 cm hoch) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender & Festwasseranschluss ǀ GML960PYFE

*Das UVnano (Funktionsname: Selbstpflege) wurde durch Labortests des TÜV Rheinland unter Verwendung interner Testmethoden zur Messung der Reduktion von E. coli, S. aureus und P. aeruginosa in destillierten Wasserproben bewertet, nachdem es stündlich 10 Minuten lang der UV-LED des Produkts ausgesetzt wurde, nach insgesamt 24 Stunden bei normaler Verwendung im Haushalt. Das tatsächliche Ergebnis hängt von den Umgebungsbedingungen und der Nutzung ab. Dieses Produkt bietet keine Behandlung von Gesundheitsproblemen und garantiert nicht, dass das von diesem Produkt gefilterte Wasser frei von Verunreinigungen wie mikrobiologischen Partikeln ist, die die Gesundheit der Benutzer beeinträchtigen.

*UVnano ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern UV (Ultraviolett) und Nanometer (Längeneinheit).