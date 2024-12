Die mobilen Bildschirme von LG – Entertainment neu gedacht

Normalerweise denkt man bei dem Wort „tragbar“ nicht unbedingt an Bildschirme. Unsere Anspruch war es jedoch, vielseitige Lifestyle-Bildschirme zu entwickeln, die die Funktionalität von Bildschirmen weit über die Übertragung von Bildern hinaus erweitern. Der StanbyME und der StanbyME Go sind die perfekten Begleiter für den Alltag: Sie verwandeln sich in Rezeptbücher, wenn du in der Küche kochst, in Notenblätter, wenn du Klavier spielst, und in kleine Outdoor-Kinos, wenn du zelten gehst.

Wenn du dich für einen Bildschirm entscheidest, denkst du vielleicht schon an einen bestimmten Ort, an dem du ihn nutzen möchtest. Da StanbyME und der StanbyME Go so flexibel sind, sind dir dabei fast keine Grenzen gesetzt.