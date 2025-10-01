LG Electronics (LG) hat die Roig Arena im spanischen Valencia mit über 1.700 Quadratmetern LED Signage im Innen- und Außenbereich ausgestattet und unterstreicht damit einmal mehr seine globale Markführerschaft im Digital Signage-Segment.

Die erst am 6. September eröffnete Roig Arena bietet Platz für bis zu 20.000 Zuschauer und ist die neue Heimat des Valencia Basket Club, einer der besten Profi-Basketballmannschaften Europas. Die Arena soll zu einem kulturellen Wahrzeichen für Konzerte, Firmenveranstaltungen und Community-Events werden. Bereits vor der offiziellen Eröffnung stellte die Multifunktionshalle im August ihre Vielseitigkeit unter Beweis, als sie Ausrichtungsort verschiedener Partnerveranstaltungen war.

Die feierliche Eröffnung am 6. September umfasste ein Tributkonzert für die spanische Musiklegende Nino Bravo, bei dem mehr als 20 renommierte spanische Künstler auftraten. Ein entscheidender Vorteil der Arena sind die hochflexiblen, technologisch raffinierten Signage-Lösungen von LG. Die großflächigen Displays garantieren eine außergewöhnliche Leistung, betriebliche Effizienz und ein erstklassiges Seherlebnis für das Publikum.

Zu den Highlights zählen „The Eye“ – ein 300 Quadratmeter großer, augenförmiger Bildschirm an der Nordwestfassade – Europas hochauflösendste zentrale Anzeigetafel mit einstellbarer Höhe, ein 210 Quadratmeter großes LED-Band, zusätzliche Seitenbildschirme und eine 500 Quadratmeter große Indoor-Videowand. Alle Installationen liefern nahtlose Ultra-HD-Bilder und ermöglichen gleichzeitig eine zentralisierte Verwaltung der Inhalte sowie reibungslose Übergänge zwischen Sport-, Konzert- und Geschäftsveranstaltungen.

LG ist in Spanien Marktführer auf dem LED-Markt und stattet dort weitere bedeutende Veranstaltungsorte mit seinen Signage-Lösungen aus, darunter das Stadion des Fußballclubs Atlético Madrid, das Riyadh Air Metropolitano. „Weltweit entwickeln sich Stadien und Arenen über ihre Rolle als Sportstätten hinaus zu lebendigen Plattformen, auf denen Technologie, Storytelling und Gemeinschaft zusammenkommen. In Spanien ist LG stolz darauf, diese Transformation als führender Anbieter auf dem professionellen LED-Markt anzuführen“, freut sich William Cho, CEO von LG Electronics, über die Entwicklung.