50 Zoll LG QNED AI QNED8E 4k Smart TV 2025
50QNED8EA6B EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Eigenschaften

Gallerie

Spezifikationen

Bewertungen

Verkaufsstellen

Support

50QNED8EA6B
  • Frontansicht des LG QNED80 TV, LG QNED Al Logo in der oberen Ecke. LG QNED TV zeigt farbenfrohe, malerische Texturen, die zusammenkommen.
  • LG QNED80 TV, LG QNED Al Logo in der oberen Ecke. LG QNED TV zeigt farbenfrohe, malerische Texturen, die zusammenkommen.
  • Linke Seitenansicht des LG QNED80 TV
  • Frontansicht und Seitenansicht des LG QNED80 AI 4K Smart TV mit den Abmessungen Länge, Breite, Höhe und Tiefe.
  • Farbspritzer schießen in verschiedenen Farben vom Boden nach oben. Intertrek-Zertifizierung für 100 % Farbvolumen nach DCI-P3. Der Titel bezieht sich auf die neue und einzigartige Technologie von LG für einen großen Farbraum, mit der du lebendige Farben auf deinem Bildschirm sehen kannst.
Farbspritzer schießen in verschiedenen Farben vom Boden nach oben. Intertrek-Zertifizierung für 100 % Farbvolumen nach DCI-P3. Der Titel bezieht sich auf die neue und einzigartige Technologie von LG für einen großen Farbraum, mit der du lebendige Farben auf deinem Bildschirm sehen kannst.

Hauptmerkmale

  • Unglaublich reichhaltige Farbvielfalt von All New Dynamic QNED Color
  • 4K-Bildqualität, hochskaliertes Bildmaterial und Surround-Klang mit dem alpha 7 4K AI Prozessor Gen8
  • Neue KI-Taste, Sprachsteuerung, Drag & Drop Funktionen auf der AI Magic Remote
  • Präzises Dimmen sorgt für ein gestochen scharfes Bild und zeigt feinste Details
  • Hohe Auflösung auf einem riesigen Ultra Big TV-Bildschirm
Mehr

Die in der nachstehenden Produktübersicht verwendeten Bilder dienen nur zu Darstellungszwecken. In der Bildergalerie oben auf der Seite findest du eine genaue Darstellung.

Cybersicherheit

CES Innovation Awards – 2025 Honoree

webOS Re:New-Programm

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

LG QNED TV vor einem farbenfrohen dunklen Hintergrund. Auf dem Bildschirm ist ein helles und farbenfrohes Kunstwerk zu sehen, das die QNED-Farbtechnologie und die Fähigkeit zur Darstellung eines breiten Spektrums von Farbtönen mit großem Kontrast zeigt. Das LG QNED AI-Logo ist sichtbar. Der Titel lautet: Jede Farbe neu mit Dynamic QNED Color.

Jede Farbe neu mit Dynamic QNED Color

*QNED und QNED evo sind jeweils mit unterschiedlichen Farblösungen ausgestattet, die LGs neueste und einzigartige Wide-Colour-Gamut-Technologie nutzen. Diese ersetzt Quantum Dots.

Bildqualität webOS für AI Design Klangqualität Unterhaltung

Brandneue dynamische QNED-Farben

Die neueste und einzigartige Farbraum-Technologie von LG, die Quantum Dot ersetzt, bietet eine verbesserte Farbreproduktionsrate.

Farbspritzer schießen in verschiedenen Farben vom Boden nach oben.

Intertrek-Zertifizierung für 100 % Farbvolumen nach DCI-P3.

Zertifiziertes 100 % Farbvolumen mit LG QNED

*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

Lerne den leistungsstarken, intelligenten alpha 7 KI-Prozessor Gen8 kennen

Mit deutlichen Leistungsverbesserungen und schnellerer Verarbeitung bietet der Alpha 7 KI-Prozessor Gen8 jetzt 4K-Bildqualität mit viel besserer Schärfe und Tiefe als zuvor.

Der alpha 7 KI-Prozessor Gen8 leuchtet gelb und bunte Lichtblitze fliegen aus ihm heraus.

*Verglichen mit dem Smart TV alpha 7 4K AI Prozessor Gen8 des gleichen Jahres, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

4K Super Upscaling erweckt jedes Bild zum Leben

Der leistungsstarke LG-Prozessor erhöht die Auflösung auf Originalqualität. Genieße die verbesserte Auflösung, Helligkeit und Klarheit von 4K Super Upscaling.

Vergleich der Bildqualität mit und ohne LG 4K Super Upscaling. Zwei Panel zeigen dasselbe Bild eines bunten Vogels, der auf einem Ast in einem Wald sitzt, das Panel auf der rechten Seite ist verblasst.

*Die Bildqualität von hochskalierten Inhalten hängt von der Auflösung des Quellmaterials ab.

Erweitertes Lokales Dimmen

Dank der präzisen Lichtsteuerung von Erweitertem Lokalen Dimmen kannst du jedes Detail klar erkennen.

Perspektive aus dem Inneren einer Höhle mit Blick auf den Höhleneingang, wo ein blauer Himmel und der Horizont zu sehen sind. Die gesamte Szene ist in zwei Hälften geteilt, um die Möglichkeiten von QNEDs Erweitertem Lokalen Dimmen zu zeigen. Auf der einen Seite sind die Farben und Details verwaschen und das Bild wirkt matschig. Auf dem Etikett steht: Konventionelle LED. Die andere Seite hat einen tollen Schwarzwert, einen besseren Kontrast, eine höhere Helligkeit und bessere Farben. Auf dem Etikett steht „Erweitertes Lokales Dimmen“.

*Die Vergleichsaufnahmen sind nur zu Illustrationszwecken simuliert. 

Die nächste Generation von LG AI TV

Mehr erfahren

Die AI Magic Remote macht die AI Experience komplett

Steuere deinen Fernseher einfach mit der AI Magic Remote – ohne zusätzliche Geräte! Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Computermaus verwenden, indem du zeigst und klickst, oder sie einfach per Sprachbefehl nutzt.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

LG AI Voice ID erkennt die einzigartige Stimmensignatur jedes Benutzers und bietet personalisierte Empfehlungen, sobald du sprichst.

*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist für OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher verfügbar, die ab 2024 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

Nahaufnahme eines LG QNED TV-Bildschirms, der zeigt, wie AI Search funktioniert. Ein kleines Chat-Fenster ist geöffnet und zeigt, wie der Benutzer nachfragt, welche Sportspiele verfügbar sind. AI Search antwortete per Chat und zeigte Vorschaubilder verfügbarer Inhalte an. Es wird auch eine Aufforderung mit einer Frage an Microsoft Copilot angezeigt.

AI Search

Frag deinen Fernseher einfach alles. Die integrierte KI erkennt deine Stimme und gibt personalisierte Empfehlungen. Du kannst auch mit Microsoft Copilot zusätzliche Ergebnisse und Lösungen erhalten.

*AI Search ist für OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher verfügbar, die ab 2024 erscheinen. 

*Die USA und Korea verwenden das LLM-Modell.

*Internetverbindung erforderlich. 

Auf einem LG QNED TV-Bildschirm werden Science-Fiction-Inhalte abgespielt. Auf dem Bildschirm befindet sich die Benutzeroberfläche des AI Chatbots. Der Benutzer hat dem Chatbot mitgeteilt, dass der Bildschirm zu dunkel ist. Der Chatbot bot Lösungen für die Anfrage an. Die gesamte Szene ist in zwei Hälften geteilt. Die eine Seite ist dunkler, die andere Seite heller und zeigt, wie der AI Chatbot das Problem für den Nutzer automatisch gelöst hat.

AI Chatbot

Interagiere mit AI Chatbot via AI Magic Remote und erledige alles von der Einstellungskonfiguration bis zur Fehlerbehebung. KI versteht die Absichten der Nutzer und bietet sofortige Lösungen.

*Internetverbindung erforderlich.

*AI Chatbot ist in Ländern verfügbar, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

LG AI Magic Remote vor einem LG TV-Bildschirm. Auf dem Bildschirm erscheint eine personalisierte Begrüßung durch die LG KI mit benutzerdefinierten Schlüsselwörtern, die auf dem Such- und Sehverlauf des Benutzers basieren. An der Fernbedienung befinden sich ein Symbol und ein Hinweis darauf, dass die AI Concierge-Funktion mit einem kurzen Druck auf die KI-Schaltfläche leicht zugänglich ist.

AI Concierge

Ein Klick auf die KI-Schaltfläche auf deiner Fernbedienung öffnet deinen AI Concierge, der dir auf der Grundlage deines Such- und Sehverhaltens individuelle Schlüsselwörter und Empfehlungen gibt. 

*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Fortschrittliche Algorithmen lernen deine Vorlieben, indem sie 1,6 Milliarden Bildmöglichkeiten durchgehen. Basierend auf deiner Auswahl erstellt dein Fernseher ein personalisiertes Bild nur für dich.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Wähle aus einer Auswahl an Klängen das Audio aus, das dir gefällt. Aus 40 Millionen Parametern erstellt die KI ein maßgeschneidertes Klangprofil, das auf deine Vorlieben abgestimmt ist.

webOS Re:New Program-Logo und -Name mit dem CES Innovation Awards 2025 Honoree-Abzeichen in der Nähe.

Upgrades für 5 Jahre mit prämiertem webOS Re:New Program

Nutze mit umfassenden Upgrades die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS Privatsphäre und Daten.

*Das webOS Re:New Program gilt für OLED/QNED/NanoCell/UHD-Fernseher aus dem Jahr 2025.

*Im Rahmen des webOS Re:New-Programm werden insgesamt vier Upgrades innerhalb von fünf Jahren unterstützt. Ausgangspunkt ist die vorinstallierte Version von webOS. Der Zeitplan für die Upgrades variiert vom Monatsende bis zum Jahresanfang.

*Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Die für 2022 verfügbaren Upgrades umfassen OLEDs und 2023 UHD und höher.

Erlebe, was LG AI TV für dich leisten kann!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

TV-Fernbedienung vor einem LG TV-Bildschirm mit Home Hub. Alle Funktionen und Steuerungen über andere intelligente Geräte werden angezeigt.

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Verwalte nahtlos verschiedene LG Haushaltsgeräte, Google Home Geräte und mehr. Steuere dein ganzes Zuhause komfortabel über ein einziges, intuitives Dashboard. 

*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

*Die Nutzung der Freisprechfunktion ohne Fernbedienung ist nur mit dem alpha-9-KI-Prozessor und dem alpha-11-KI-Prozessor möglich. Dies ist abhängig von den Produkten und Regionen.

Ultragroßer Fernseher

Sieh dir deine Lieblingsfilme, Sportübertragungen und Spiele auf dem LG Ultra Big TV an. Tauche ein in die hohe Auflösung auf einem Bildschirm im Superformat.

Eine Familie sitzt auf einer Couch vor einem LG QNED TV, der an einer Wand montiert ist, und ein kleines Mädchen zeigt auf einen Bildschirm, auf dem zwei Delfine zu sehen sind.

*QNED80 ist in einer maximalen Größe von 86 Zoll erhältlich, wobei die Zollangaben je nach Region variieren können.

Superschlankes Design

Das schmale Design verleiht deinem Raum eine raffinierte Note. 

Leicht schräge Ansicht eines LG QNED TVs, der in einem modernen Wohnraum an einer Wand über einer LG Soundbar montiert ist. Der LG QNED TV zeigt einen abstrakten Hintergrund in Grün, Weiß, Rot und Orange.

LG QNED TV, der in einem modernen Wohnraum an einer Wand über einer LG Soundbar montiert ist. Der LG QNED TV zeigt einen abstrakten Hintergrund in Grün, Rot und Orange.

AI Sound Pro mit virtuellen 9.1.2-Kanälen

Ein Mann spielt Gitarre, eine Frau singt in ein Mikrofon und ein Mann spielt Klavier. Die von ihnen ausgehenden Schallwellen zeigen die Klangemission und wie die Klangqualität durch AI Clear Sound verbessert wird.

AI Clear Sound

Die präzise Tonkorrektur verbessert die Klarheit des Klangs und sorgt für ein außergewöhnliches Audio-Erlebnis.

Der LG QNED TV zeigt einen Mann auf einem Motorrad, aus dessen Rad abstrakte violette Kreise kommen, um den Klang zu visualisieren.

Dynamic Sound Booster sorgt für Leistung und Klang

Die KI-Verarbeitung verbessert den Klang des Fernsehers und sorgt so für ein noch intensiveres Klangerlebnis.

Wohnzimmer mit einem an der Wand befestigten LG TV. Schallwellen sind grafisch dargestellt, um den Raum zu füllen und zu zeigen, wie virtuelle 9.1.2-Kanäle ein Surround-Sound-Erlebnis für den Benutzer schaffen.

Umfassender Surround Sound mit virtuellen 9.1.2-Kanälen

Hol dir das Surround-Sound-Erlebnis nur mit deinem LG TV. Die KI nutzt Deep-Learning-Algorithmen, damit es sich anfühlt, als käme der Klang aus allen 9.1.2-Kanälen um dich herum.

*AI Clear Sound muss über das Klangmodusmenü aktiviert werden.

*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

Verbessere deine Klanglandschaften mit LG TV und LG Soundbar

Wohnzimmer mit einem LG QNED TV und einer LG Soundbar mit Grafiken, die zeigen, wie beide Geräte den Raum mit Multi-Surround-Klang füllen.

WOW Orchestra, immersiver Klang durch perfekte Synergie

LG QNED TVs und LG Soundbars sind die perfekte Ergänzung und harmonieren perfekt miteinander, um eine Multi-Surround-Klangumgebung zu schaffen.

Die LG Soundbar befindet sich unter einem LG QNED TV. Auf dem Fernsehbildschirm wird die Benutzeroberfläche für die Lautstärkeregelung der Soundbar und des Fernsehers angezeigt.

Mit dem WOW Interface kannst du den Klang einfacher über deinen Fernseher steuern

Bediene deine Soundbar-Einstellungen bequem von deinem Fernseher aus.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Soundbar-Modus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachten Sie, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.  

*Die Soundbar-Modelle, die mit dem Fernseher kompatibel sind, können sich abhängig von Region und Land unterscheiden.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Synergy-Halterung wird mit einem 1-poligen oder 2-poligen Ständer geliefert, der je nach Land/Produkt variieren kann.

Beste Kombination aus LG Soundbar und LG TV

*Eigenschaften sind modellabhängig. Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.

Person im Wohnzimmer, die ein Telefon in der Hand hält. Auf dem Telefon zeigt ein Übertragungssymbol an, dass der Bildschirm des Telefons auf dem Fernseher gespiegelt wird. Im Fernsehen läuft ein Basketballspiel, daneben zeigt ein Spiegelbildschirm Spielerstatistiken an.

Multi View bietet mit mehreren Bildschirmen noch mehr Spaß

Mach mit Multi View das Beste aus deinem Fernsehgerät. Spiegle deine Geräte über Google Cast und AirPlay. Teile deinen Bildschirm in zwei Anzeigen für nahtlose Unterhaltung auf mehreren Bildschirmen.

**Die Einstellungen für Bild und Klang sind auf beiden Bildschirmen gleich. 

*Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind Markenzeichen von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

*Unterstützung für AirPlay 2, HomeKit und Googlecast sind abhängig von Region und Sprache.

Der Startbildschirm von LG Channels zeigt die Vielfalt der auf einem LG TV verfügbaren Inhalte.

Streame unterschiedliche Inhalte. Kostenlos.

Der exklusive Streaming-Dienst von LG, LG Channels, bietet kostenlos eine große Auswahl an Live- und Abrufkanälen.

*Verfügbare Inhalte und Apps können je nach Land, Produkt und Region variieren. 

Drei verschiedene Symbole, die die einfache Nutzung von LG Channels ohne Abonnement, Gebühren oder die Einrichtung einer externen Set-Top-Box zeigen.

Kostenlos. Vertragsfrei. Kabellos.

Schalte einfach den Fernseher ein und leg los, ohne dir Gedanken über versteckte Kosten oder die Installation einer Set-Top-Box machen zu müssen.

Mit dem Gaming-Portal wird dein Fernsehgerät zur ultimativen Spielkonsole

Spiele Tausende von Spielen direkt auf deinem LG TV mit Zugang zu GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, der Boosteroid- und jetzt auch der Xbox-App! Genieße unterschiedlichste Spielerlebnisse – von AAA-Titeln mit Gamepad bis hin zu Gelegenheitsspielen mit Steuerung über die Fernbedienung.

Startbildschirm von Gaming Portal. Über den Cursor lassen sich verschiedene beliebte Spieletitel auswählen. Außerdem können Games nach der Art des verfügbaren Controllers – Gamepad oder Fernbedienung – gefiltert werden.

*Die Unterstützung des Gaming Portals kann abhängig vom Land variieren.

*Die Unterstützung von Cloud-Gaming-Services und Games im Gaming Portal kann abhängig vom Land variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

Starkes Gameplay

Erlebe erstklassiges Gaming mit VRR. Leg los, ohne dass Verzögerungen deine Leistung beeinträchtigen. 

Hände, die einen Spielcontroller vor einem Bildschirm halten, auf dem ein Rennspiel zu sehen ist. Das VRR-Logo befindet sich in der oberen rechten Ecke. Das Nvidia GeForce Now-Logo und andere relevante Zertifizierungen sind sichtbar.

*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen. 

Ambient FILMMAKER MODE

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur beabsichtigt war, mit FILMEMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und die Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.

Ein Regisseur vor einem Bedienfeld, der den Film „Killers of the Flower Moon“ auf einem LG QNED TV bearbeitet. Unten links ist das FILMMAKER Mode™-Logo zu sehen. Unter dem Bild befinden sich Logos für Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV und LG Channels.

*Ambient FILMMAKER MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video-App.

Zertifizierungszeichen für Ressourceneffizienz von Intertek.

Umweltbewusst hergestellt

Die Umweltbemühungen von LG TV sind von vertrauenswürdigen globalen Institutionen anerkannt. Jetzt von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert.

*Die Intertek-Zertifizierung für Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle: OLED M5, G5, C5, B5 und QNED9M, QNED85, QNED82 und QNED80.

*Besuchen Sie https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home, um mehr zu erfahren.

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert.

*Die Verfügbarkeit des Services variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren. 

*Abhängig von der Größe, dem Modell und der Region deines Fernsehers musst du die AI Magic Remote möglicherweise separat kaufen.

Drucken

Wesentliche Angaben

  • Display-Typ

    4K QNED

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamische QNED-Farbe

  • Bildprozessor

    α7 AI-Prozessor 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Leistung

    20W

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    1.123 x 652 x 29,7

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    12,6

Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    4K QNED

  • Bildschirmauflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Edge LED

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamische QNED-Farbe

BILDBVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    α7 AI-Prozessor 4K Gen8

  • AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • AI Brightness Control

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming-Technologie

    Local Dimming

  • Voreingestellte Bildmodi

    10 Modi

  • Autokalibrierung

    Ja

GAMING

  • HGIG-Modus

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (bis zu 60Hz)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Graustufen

    Ja

  • Invertierte Farben

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    1.123 x 652 x 29,7

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    1.123 x 720 x 257

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT)

    1.215 x 775 x 152

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    941 x 257

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    12,6

  • Gewicht TV mit Standfuß

    13

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    16

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    200 x 200

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096408971

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Bluetooth Surround Ready-Funktion

    Ja (2-Wege-Playback)

  • Leistung

    20W

  • AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)

    Ja

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (siehe Handbuch)

  • Abstrahlrichtung der Lautsprecher

    Nach unten abstrahlend

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

  • WOW Orchestra

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    eARC (auf HDMI 2)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v5.1)

  • LAN (Ethernet)

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)

    1

  • CI-Slot

    1 Stück (außer für UK, Irland)

  • HDMI-Eingänge

    3 (unterstützt eARC, ALLM)

  • Antennenanschlüsse (Tuner)

    2

  • USB-Anschlüsse

    2 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)

SMART TV

  • Unterstützt Apple Airplay2

    Ja

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 25

  • Kompatibel zu USB-Webcams

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Google Home/Hub

    Ja

  • Home Hub

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Spracherkennung

    Ja

  • Funktioniert mit Apple Airplay

    Ja

  • Unterstützt Apple Home

    Ja

NETZTEIL

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    Magic Remote MR25GB

  • Stromkabel

    Ja (abnehmbar)

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analoger TV-Empfang

    Ja

  • Digitaler TV-Empfang

    DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Das sagen Kundinnen und Kunden

Vor Ort finden

Find a retailer.

