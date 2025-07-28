We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hauptmerkmale
- Unglaublich reichhaltige Farbvielfalt von All New Dynamic QNED Color
- 4K-Bildqualität, hochskaliertes Bildmaterial und Surround-Klang mit dem alpha 7 4K AI Prozessor Gen8
- Neue KI-Taste, Sprachsteuerung, Drag & Drop Funktionen auf der AI Magic Remote
- Präzises Dimmen sorgt für ein gestochen scharfes Bild und zeigt feinste Details
- Hohe Auflösung auf einem riesigen Ultra Big TV-Bildschirm
Die in der nachstehenden Produktübersicht verwendeten Bilder dienen nur zu Darstellungszwecken. In der Bildergalerie oben auf der Seite findest du eine genaue Darstellung.
Cybersicherheit
CES Innovation Awards – 2025 Honoree
webOS Re:New-Programm
*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.
*QNED und QNED evo sind jeweils mit unterschiedlichen Farblösungen ausgestattet, die LGs neueste und einzigartige Wide-Colour-Gamut-Technologie nutzen. Diese ersetzt Quantum Dots.
Brandneue dynamische QNED-Farben
Die neueste und einzigartige Farbraum-Technologie von LG, die Quantum Dot ersetzt, bietet eine verbesserte Farbreproduktionsrate.
*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.
Lerne den leistungsstarken, intelligenten alpha 7 KI-Prozessor Gen8 kennen
Mit deutlichen Leistungsverbesserungen und schnellerer Verarbeitung bietet der Alpha 7 KI-Prozessor Gen8 jetzt 4K-Bildqualität mit viel besserer Schärfe und Tiefe als zuvor.
*Verglichen mit dem Smart TV alpha 7 4K AI Prozessor Gen8 des gleichen Jahres, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.
4K Super Upscaling erweckt jedes Bild zum Leben
Der leistungsstarke LG-Prozessor erhöht die Auflösung auf Originalqualität. Genieße die verbesserte Auflösung, Helligkeit und Klarheit von 4K Super Upscaling.
*Die Bildqualität von hochskalierten Inhalten hängt von der Auflösung des Quellmaterials ab.
Erweitertes Lokales Dimmen
Dank der präzisen Lichtsteuerung von Erweitertem Lokalen Dimmen kannst du jedes Detail klar erkennen.
*Die Vergleichsaufnahmen sind nur zu Illustrationszwecken simuliert.
Die nächste Generation von LG AI TV
Die AI Magic Remote macht die AI Experience komplett
Steuere deinen Fernseher einfach mit der AI Magic Remote – ohne zusätzliche Geräte! Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Computermaus verwenden, indem du zeigst und klickst, oder sie einfach per Sprachbefehl nutzt.
*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.
*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.
*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.
*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.
*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist für OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher verfügbar, die ab 2024 erscheinen.
*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.
*AI Search ist für OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher verfügbar, die ab 2024 erscheinen.
*Die USA und Korea verwenden das LLM-Modell.
*Internetverbindung erforderlich.
*Internetverbindung erforderlich.
*AI Chatbot ist in Ländern verfügbar, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.
*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.
*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.
*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.
*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.
*Das webOS Re:New Program gilt für OLED/QNED/NanoCell/UHD-Fernseher aus dem Jahr 2025.
*Im Rahmen des webOS Re:New-Programm werden insgesamt vier Upgrades innerhalb von fünf Jahren unterstützt. Ausgangspunkt ist die vorinstallierte Version von webOS. Der Zeitplan für die Upgrades variiert vom Monatsende bis zum Jahresanfang.
*Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.
*Die für 2022 verfügbaren Upgrades umfassen OLEDs und 2023 UHD und höher.
Erlebe, was LG AI TV für dich leisten kann!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.
*Die Nutzung der Freisprechfunktion ohne Fernbedienung ist nur mit dem alpha-9-KI-Prozessor und dem alpha-11-KI-Prozessor möglich. Dies ist abhängig von den Produkten und Regionen.
Ultragroßer Fernseher
Sieh dir deine Lieblingsfilme, Sportübertragungen und Spiele auf dem LG Ultra Big TV an. Tauche ein in die hohe Auflösung auf einem Bildschirm im Superformat.
*QNED80 ist in einer maximalen Größe von 86 Zoll erhältlich, wobei die Zollangaben je nach Region variieren können.
Superschlankes Design
Das schmale Design verleiht deinem Raum eine raffinierte Note.
AI Sound Pro mit virtuellen 9.1.2-Kanälen
*AI Clear Sound muss über das Klangmodusmenü aktiviert werden.
*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.
Verbessere deine Klanglandschaften mit LG TV und LG Soundbar
*Die Soundbar ist separat erhältlich.
*Die Steuerung des Soundbar-Modus kann je nach Modell variieren.
*Bitte beachten Sie, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.
*Die Soundbar-Modelle, die mit dem Fernseher kompatibel sind, können sich abhängig von Region und Land unterscheiden.
*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.
*Die Soundbar ist separat erhältlich.
*Die Synergy-Halterung wird mit einem 1-poligen oder 2-poligen Ständer geliefert, der je nach Land/Produkt variieren kann.
Beste Kombination aus LG Soundbar und LG TV
*Eigenschaften sind modellabhängig. Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.
**Die Einstellungen für Bild und Klang sind auf beiden Bildschirmen gleich.
*Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind Markenzeichen von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
*Unterstützung für AirPlay 2, HomeKit und Googlecast sind abhängig von Region und Sprache.
*Verfügbare Inhalte und Apps können je nach Land, Produkt und Region variieren.
*Verfügbare Inhalte und Apps können je nach Land, Produkt und Region variieren.
Mit dem Gaming-Portal wird dein Fernsehgerät zur ultimativen Spielkonsole
Spiele Tausende von Spielen direkt auf deinem LG TV mit Zugang zu GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, der Boosteroid- und jetzt auch der Xbox-App! Genieße unterschiedlichste Spielerlebnisse – von AAA-Titeln mit Gamepad bis hin zu Gelegenheitsspielen mit Steuerung über die Fernbedienung.
*Die Unterstützung des Gaming Portals kann abhängig vom Land variieren.
*Die Unterstützung von Cloud-Gaming-Services und Games im Gaming Portal kann abhängig vom Land variieren.
*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.
Starkes Gameplay
Erlebe erstklassiges Gaming mit VRR. Leg los, ohne dass Verzögerungen deine Leistung beeinträchtigen.
*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.
Ambient FILMMAKER MODE
Erlebe Kino, wie es vom Regisseur beabsichtigt war, mit FILMEMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und die Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.
*Ambient FILMMAKER MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video-App.
*Die Intertek-Zertifizierung für Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle: OLED M5, G5, C5, B5 und QNED9M, QNED85, QNED82 und QNED80.
*Besuchen Sie https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home, um mehr zu erfahren.
*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.
*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert.
*Die Verfügbarkeit des Services variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.
*Abhängig von der Größe, dem Modell und der Region deines Fernsehers musst du die AI Magic Remote möglicherweise separat kaufen.
Wesentliche Angaben
-
Display-Typ
4K QNED
-
Bildwiederholfrequenz
50/60 Hz (nativ)
-
Farbumfang (Wide Color Gamut)
Dynamische QNED-Farbe
-
Bildprozessor
α7 AI-Prozessor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Leistung
20W
-
Lautsprechersystem (Kanäle)
2.0
-
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
1.123 x 652 x 29,7
-
Gewicht TV ohne Standfuß
12,6
Alle Spezifikationen
DISPLAY
-
Display-Typ
4K QNED
-
Bildschirmauflösung
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)
-
Hintergrundbeleuchtung (BLU)
Edge LED
-
Bildwiederholfrequenz
50/60 Hz (nativ)
-
Farbumfang (Wide Color Gamut)
Dynamische QNED-Farbe
BILDBVERARBEITUNG
-
Bildprozessor
α7 AI-Prozessor 4K Gen8
-
AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Ja
-
AI Brightness Control
Ja
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Ja
-
Dimming-Technologie
Local Dimming
-
Voreingestellte Bildmodi
10 Modi
-
Autokalibrierung
Ja
GAMING
-
HGIG-Modus
Ja
-
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (bis zu 60Hz)
BARRIEREFREIHEIT
-
Hoher Kontrast
Ja
-
Graustufen
Ja
-
Invertierte Farben
Ja
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
-
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
1.123 x 652 x 29,7
-
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
1.123 x 720 x 257
-
Abmessungen der Verpackung (BxHxT)
1.215 x 775 x 152
-
Abmessungen Standfuß (BxT)
941 x 257
-
Gewicht TV ohne Standfuß
12,6
-
Gewicht TV mit Standfuß
13
-
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
16
-
Unterstützter VESA-Standard (BxH)
200 x 200
EAN CODE
-
EAN Code
8806096408971
AUDIO
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)
Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)
-
LG Sound Sync
Ja
-
Sound Mode Share
Ja
-
Simultane Audioausgabe
Ja
-
Bluetooth Surround Ready-Funktion
Ja (2-Wege-Playback)
-
Leistung
20W
-
AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)
Ja
-
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (siehe Handbuch)
-
Abstrahlrichtung der Lautsprecher
Nach unten abstrahlend
-
Lautsprechersystem (Kanäle)
2.0
-
WOW Orchestra
Ja
ANSCHLÜSSE
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
eARC (auf HDMI 2)
-
Bluetooth-Unterstützung
Ja (v5.1)
-
LAN (Ethernet)
1
-
Simplink (HDMI CEC)
Ja
-
Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)
1
-
CI-Slot
1 Stück (außer für UK, Irland)
-
HDMI-Eingänge
3 (unterstützt eARC, ALLM)
-
Antennenanschlüsse (Tuner)
2
-
USB-Anschlüsse
2 (USB 2.0)
-
WLAN
Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)
SMART TV
-
Unterstützt Apple Airplay2
Ja
-
Betriebssystem (OS)
webOS 25
-
Kompatibel zu USB-Webcams
Ja
-
AI Chatbot
Ja
-
Internet Browser
Ja
-
Google Cast
Ja
-
Google Home/Hub
Ja
-
Home Hub
Ja
-
Intelligente Spracherkennung
Ja
-
LG Channels
Ja
-
Magic Remote-Fernbedienung
im Lieferumfang enthalten
-
Smartphone Fernbedienungs-App
Ja (LG ThinQ)
-
Spracherkennung
Ja
-
Funktioniert mit Apple Airplay
Ja
-
Unterstützt Apple Home
Ja
NETZTEIL
-
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)
Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz
-
Leistungsaufnahme (Standby)
Unter 0,5 Watt
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG
-
Fernbedienung
Magic Remote MR25GB
-
Stromkabel
Ja (abnehmbar)
TV-EMPFANG (TUNER)
-
Analoger TV-Empfang
Ja
-
Digitaler TV-Empfang
DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)
