75″ LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

1)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

2)*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

3)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

4)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

5)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

6)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

7)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

8)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

9)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

10)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

11)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

12)*60 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

13)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

14)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

15)*FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

16)*Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

18)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Für den vollen Zugriff auf Inhalte und Funktionen ist ein Abo für den LG Gallery+-Service erforderlich.

21)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

22)*Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

23)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

24)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

25)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

26)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

27)*Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn „Always Ready“ ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei eingeschaltetem TV.