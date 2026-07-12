About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

75″ LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

75QNED70B6A_EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
75QNED70B6A_EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

75″ LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

75QNED70B6A
Vorderseite von 75″ LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED70B6A
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.669 mm und einer Bildschirmhöhe von 963 mm, eine Höhe von 1.026 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 72,1 mm und eine Standfläche von 1.299 x 361 mm.
Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine intensive Fußballszene in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Dynamic QNED Color füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Szene einer Küstenklippe, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG QNED AI QNED70 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED70 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem schwimmenden Orca, bei der KI jeden Frame erkennt und auf 4K-Auflösung hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf LG QNED AI QNED70 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED70 Mini LED mit Sportvorhersage durch AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene und ein Vergleichsbild, um die flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden bis zu 60Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED wird von hinten gezeigt und präsentiert eine metallische Rückseite mit gleichmäßig angeordneten horizontalen Rillen, die ein klares, strukturiertes Erscheinungsbild schaffen und das Linear Flow Design über die gesamte Oberfläche betonen.
Vorderseite von 75″ LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 75QNED70B6A
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.669 mm und einer Bildschirmhöhe von 963 mm, eine Höhe von 1.026 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 72,1 mm und eine Standfläche von 1.299 x 361 mm.
Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine intensive Fußballszene in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Dynamic QNED Color füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Szene einer Küstenklippe, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG QNED AI QNED70 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED70 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Unterwasserszene mit einem schwimmenden Orca, bei der KI jeden Frame erkennt und auf 4K-Auflösung hochskaliert.
LG Shield, angewendet auf LG QNED AI QNED70 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED70 Mini LED mit Sportvorhersage durch AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene und ein Vergleichsbild, um die flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden bis zu 60Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED wird von hinten gezeigt und präsentiert eine metallische Rückseite mit gleichmäßig angeordneten horizontalen Rillen, die ein klares, strukturiertes Erscheinungsbild schaffen und das Linear Flow Design über die gesamte Oberfläche betonen.

Hauptmerkmale

  • Immersives Seherlebnis auf einem Ultra Big TV im raffinierten Linear Flow Design als Ergänzung der Raumgestaltung
  • Die unverwechselbare LG Technologie des breiten Farbumfangs stellt eine unglaublich ergiebige Farbpalette mit Dynamic QNED Color dar
  • Gesteigerte Klarheit und außergewöhnlicher Kontrast durch Mini LED
  • Preisgekröntes webOS bietet fortschrittliche AI Experiences – unterstützt von Google Gemini und Microsoft Copilot
  • Die AI-Schaltfläche schaltet AI Hub für ein intelligentes, personalisiertes Erlebnis frei, gesichert durch LG Shield
Mehr

Warum LG QNED | Mini LED?

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED vermittelt ein rasantes Erleben von Sportereignissen auf einem großen Bildschirm. Der Spielverlauf wird in Echtzeit analysiert und KI-gesteuerte Panels zeigen Vorhersagen, Informationen über Akteure und Daten zur Liga an.

Rasanter Sport mit LG QNED

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Dynamic QNED Color füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.

Dynamic QNED Color

Mit Zertifikat „100% Color Volume“

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verdeutlicht „Mini LED“ anhand einer geteilten Szene einer Küstenklippe. Es wird gezeigt, dass „Mini LED“ tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste in Schichten in Felsstrukturen und Details des Meeres im Vergleich zu herkömmlichen LEDs hervorbringt und so mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Mini LED

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit dem preisgekrönten Multi AI webOS wird vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini präsentiert – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Services, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Wie bringt LG QNED Mini LED in jede Szene tolle Dimensionen und tolle Farben?

Dynamic QNED Color von LG QNED, mit Zertifikat „100% Color Volume“, erzeugt lebensechte Farben und Details. Von Kino bis Sport – genieße Inhalte mit lebendigen Farben und hoher Klarheit auf einem ultragroßen Bildschirm.

Ultra Big TV

Entdecke ein neues Level an Immersion, dank eines ultragroßen Bildschirms

Genieße Sport-Action, jeden Spielfilm und jedes Game auf einem großformatigen LG QNED Ultra Big TV. Dank der lebendigen Farben und der weiter verfeinerten Bildqualität dieses Geräts entfaltet sich jede Action in atemberaubender Größe und Klarheit.1)

Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine intensive Fußballszene in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.

Ein in einem hellen Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine intensive Fußballszene in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf einem Breitbildschirm. Auf Sofas sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.

Dynamic QNED Color

Der LG Nano-basierte Farbumfang bringt mit „100% Color Volume“ 100 % Farbumfang auf dein Fernsehgerät

Dank des auf LG Nano basierenden breiten Farbumfangs kannst du dynamische und lebendige Farben in Bewegung genießen. Diese Technologie löst Quantum Dot ab. Dadurch wird der Grad der Farbwiedergabe deines Fernsehgeräts weiter gesteigert und dein Fernsehgerät kann mittels Dynamic QNED Color eine noch breitere Palette von Stimmungen zum Ausdruck bringen.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Dynamic QNED Color füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so den lebendigen Farbausdruck und den 100-prozentigen Farbumfang „100% Color Volume“ bei dynamischen Visuals.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Dynamic QNED Color füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Spritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so den lebendigen Farbausdruck und den 100-prozentigen Farbumfang „100% Color Volume“ bei dynamischen Visuals.

Schaue dir das Zertifikat „100% Color Volume“ von LG QNED an2)

Mini LED

Brillanz, verfeinert durch punktgenaue Präzision

Entdecke mit der Technologie „Mini LED“ von LG noch tiefere Kontraste und noch helle Bilder. Diese Technologie sorgt für eine präzise Lichtsteuerung in jeder Szene.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Szene einer Küstenklippe, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Szene einer Küstenklippe, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Jetzt noch besser für intelligentere, leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 AI Processor die Bilder im Nanobereich und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

Ein alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG QNED AI QNED70 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Ein alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG QNED AI QNED70 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.5)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.6)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.7)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden9)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.10)

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Sportvorschau von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.11)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

TruMotion passt die Ruckelstufen an, um die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und mehr zu erzielen.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele, um zu gewinnen – mit reibungsloser Leistung

Genieße ein großartiges Gaming-Erlebnis mit bis zu 60 Hz VRR. Mit dem allerersten BT ULL-zertifizierten Controller, kombiniert mit schnellen Bildwiederholraten, wird jeder Gaming-Moment noch besser.12)

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene und ein Vergleichsbild, um die flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden bis zu 60Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.13)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.14)

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

FILMMAKER Ambient MODE

Filme so sehen, wie vom Regisseur gewollt

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur beabsichtigt war, mit FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und die Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.15)

Design, das deinen Raum verschönert

Linear Flow Design

Raffiniertes, solides Finish, das deinen Raum ergänzt

Dein Fernsehgerät bietet ein modernes Metallic-Finish mit echter Substanz und einem geschmackvollen linearen Design, das deinen Raum aufwertet.16)

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit Linear Flow Design wird in einer Mehrwinkelansicht präsentiert, wobei oben die Rückseite, unten links eine Szene mit einem schlanken wandmontierten Gerät in einem Wohnzimmer und unten rechts eine Nahaufnahme der geriffelten Metallrückseite zu sehen sind.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum nach deinem Geschmack mit einer Vielfalt von Inhalten, aus denen du wählen kannst

Mit LG Gallery+ kannst du auf über 100 Kunstwerke, Umgebungsvideos und andere visuelle Inhalte zugreifen, um deinen Raum aufzuwerten. Mit regelmäßigen Bibliotheksaktualisierungen personalisierst du dein Zuhause mit kuratierten Inhalten, die deinen Stil widerspiegeln.18)

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit LG Gallery+ mit BGM und Music Lounge zeigt die Waldseeszene „Forest Evening“ mit einem sichtbaren Music Lounge UI-Panel für stimmungsvolle Musik, Bluetooth-Wiedergabe und Steuerelemente.

BGM mit Music Lounge

Mit Musik die richtige Stimmung schaffen

Schaffe die richtige Atmosphäre mit Musik, die zu deinen Bildern passt. Nutze die nach deinen Vorlieben empfohlene Musik oder verbinde dich über Bluetooth, um deine eigenen Titel abzuspielen.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.21)

Ein an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebrachter LG QNED AI QNED70 Mini LED zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.27)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.22)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.23)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.24)

Ein LG QNED AI QNED70 mit Smart Connectivity zeigt auf dem Bildschirm die Benutzeroberfläche von Home Hub mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ mit Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout an.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.25)

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.26)

Ein LG QNED AI QNED70 Mini LED mit WOW Orchestra zeigt auf dem Bildschirm Musiker bei einem Auftritt. Gleichzeitig füllen Schichten von Schallwellen vom Fernsehgerät und von der Soundbar darunter das Wohnzimmer und erzeugen so ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

 

2)*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

 

3)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

4)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

5)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

6)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

7)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

8)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

9)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

10)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

11)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

12)*60 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 60 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

 

13)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

14)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

16)*Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

 

18)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Für den vollen Zugriff auf Inhalte und Funktionen ist ein Abo für den LG Gallery+-Service erforderlich.

 

21)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

22)*Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

23)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

24)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

25)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

26)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

27)*Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn „Always Ready“ ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei eingeschaltetem TV.

Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

Das könnte dich auch noch interessieren

Vor Ort finden

Find a retailer.