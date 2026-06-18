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LG StanbyME2 One Click Standfuss

LG StanbyME2 One Click Standfuss

HS25XA
Vorderseite von LG StanbyME2 One Click Standfuss HS25XA
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
Vorderseite von LG StanbyME2 One Click Standfuss HS25XA
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss

Hauptmerkmale

  • Stabil und mit einem Klick sofort einsatzbereit.
  • Wechseln Sie schneller zwischen Räumen und Momenten.
  • Komfortable Betrachtungshöhe ohne zusätzlichen Aufwand.
LG StanbyME2 One Click Standfuss

*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, sobald Sie das Netzkabel an die Dockingstation anschließen und den Bildschirm daran befestigen.

*Die Mobilität kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.

*Rollen oder ziehen Sie das Produkt nicht im Freien, da dies den Boden beschädigen kann.

*Einstellbereich des Bildschirmwinkels: Drehung (±90°), Neigung (±25°), Schwenkung (±90°).

*Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte LG-Wandhalterung. Berücksichtigen Sie bei der Installation das Wandmaterial. Andernfalls kann es zu Problemen wie Kippen oder Herunterfallen kommen. Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

*Seien Sie bei der Wandmontage vorsichtig. Verwenden Sie die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.

*Die Folio-Schutzhülle (FC25XA.AEU), der One-Click-Standfuss (HS25XA.AEU) und der Tragegurt (WS25XA.AEU) sind separat als stilvolles Zubehör erhältlich.

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