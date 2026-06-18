LG StanbyME2 One Click Standfuss

*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, sobald Sie das Netzkabel an die Dockingstation anschließen und den Bildschirm daran befestigen.

*Die Mobilität kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.

*Rollen oder ziehen Sie das Produkt nicht im Freien, da dies den Boden beschädigen kann.

*Einstellbereich des Bildschirmwinkels: Drehung (±90°), Neigung (±25°), Schwenkung (±90°).

*Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte LG-Wandhalterung. Berücksichtigen Sie bei der Installation das Wandmaterial. Andernfalls kann es zu Problemen wie Kippen oder Herunterfallen kommen. Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

*Seien Sie bei der Wandmontage vorsichtig. Verwenden Sie die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.

*Die Folio-Schutzhülle (FC25XA.AEU), der One-Click-Standfuss (HS25XA.AEU) und der Tragegurt (WS25XA.AEU) sind separat als stilvolles Zubehör erhältlich.