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LG StanbyME2 One Click Standfuss
LG StanbyME2 One Click Standfuss
HS25XA
()
Hauptmerkmale
- Stabil und mit einem Klick sofort einsatzbereit.
- Wechseln Sie schneller zwischen Räumen und Momenten.
- Komfortable Betrachtungshöhe ohne zusätzlichen Aufwand.
*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, sobald Sie das Netzkabel an die Dockingstation anschließen und den Bildschirm daran befestigen.
*Die Mobilität kann je nach Bodenbeschaffenheit variieren.
*Rollen oder ziehen Sie das Produkt nicht im Freien, da dies den Boden beschädigen kann.
*Einstellbereich des Bildschirmwinkels: Drehung (±90°), Neigung (±25°), Schwenkung (±90°).
*Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte LG-Wandhalterung. Berücksichtigen Sie bei der Installation das Wandmaterial. Andernfalls kann es zu Problemen wie Kippen oder Herunterfallen kommen. Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.
*Seien Sie bei der Wandmontage vorsichtig. Verwenden Sie die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.
*Die Folio-Schutzhülle (FC25XA.AEU), der One-Click-Standfuss (HS25XA.AEU) und der Tragegurt (WS25XA.AEU) sind separat als stilvolles Zubehör erhältlich.
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