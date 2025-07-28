98 Zoll 4K LG UHD Smart TV UT91

*HGiG ist eine freiwillige Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Industrie, die sich treffen, um Richtlinien zur Verbesserung des Spielerlebnisses in HDR zu spezifizieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

**Der Support für HGiG kann je nach Land variieren.