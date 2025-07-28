We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
98 Zoll 4K LG UHD Smart TV UT91
Hauptmerkmale
- Ultragroßer 4K LCD TV mit Local LEDs und Local Dimming
- α8 Gen7 4K AI-Prozessor mit zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound
- Filmmaker Mode™ für kinogleiches Entertainment
- webOS24 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
- HGiG-Unterstützung für realistische HDR-Darstellung in Spielen
*Bildschirmaufnahme simuliert.
Vorhang auf für feinste Details
In einem violett getönten, dunklen Raum wird eine Nahaufnahme des Gesichts eines Mannes auf einem geteiltem Bildschirm gezeigt. Links wird „SDR“ angezeigt und das Bild ist unscharf. Rechts wird „HDR10 Pro“ angezeigt und das Bild ist klar und scharf.
*HDR10 Pro ist eine von LG Electronics entwickelte Technologie, die auf dem standardisierten Bildqualitätsstandard „HDR10“ basiert.
Das Herzstück dieses TVs sorgt für Top-Unterhaltung
Der smarte α8 Gen7 4K AI-Prozessor optimiert automatisch Audio und Helligkeit, damit du völlig in deine Inhalte eintauchen kannst.
*Bildschirmaufnahme simuliert.
Synchronisiert sich mit deinen Sehgewohnheiten
Intelligenz rückt dein Bild ins richtige Licht
Ob bei Tag oder bei Nacht, die Helligkeitssteuerung erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus. Sie sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.
Erlebe bestechenden Realismus in jedem Bild
*Bildschirmaufnahmen simuliert.
**Muss über das Sound Mode-Menü aktiviert werden.
***Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.
*Das webOS Re:New-Programm unterstützt insgesamt vier Upgrades auf die jeweils nächste webOS-Version. Das erste Upgrade wird ca. zwei Jahre nach dem Kauf erfolgen. Gilt nur für OLED- und 8K QNED-Modelle ab Modelljahr 2022 sowie für UHD-, NanoCell- und QNED-Modelle ab Modelljahr 2023. Funktionen, Apps und Service-Updates können sich ändern oder je nach Modell variieren.
Startbildschirm von webOS 24 mit den Kategorien Heimbüro, Spiel, Musik, Heimzentrale und Sport. Im unteren Teil des Bildschirms werden unter „Ihre Top-Empfehlungen“ personalisierte Empfehlungen angezeigt.
Authentische Filmszenen erwachen zum Leben
Ein Mann in einem dunklen Schnittstudio, der auf einen LG Fernseher schaut, auf dem ein Sonnenuntergang zu sehen ist. Rechts unten auf dem Bild befindet sich ein FILMMAKER-Mode-Logo.
*Bildschirmaufnahmen simuliert.
**FILMMAKER Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.
Das ultimative Heimkinoerlebnis
Geniesse kinogleiche Bilder von deinem Sofa aus
Eine Familie sitzt auf dem Boden eines schwach beleuchteten Wohnzimmers an einem kleinen Tisch und blickt auf einen LG Fernseher an der Wand, der die Erde aus dem Weltraum zeigt.
Action in unverzögerter Geschwindigkeit
Mit ALLM bleibt das immersive HGiG-Spielerlebnis auch bei hohen Geschwindigkeiten glatt. eARC stellt sicher, dass es auch fantastisch klingt.
Ein Auto-Rennspiel mit der Aufschrift „WIN!“ auf der Tafel an der Ziellinie, während der Spieler den Joystick festhält. Die ALLM-, eARC- und HGiG-Logos sind an der unteren linken Ecke platziert.
*HGiG ist eine freiwillige Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Industrie, die sich treffen, um Richtlinien zur Verbesserung des Spielerlebnisses in HDR zu spezifizieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
**Der Support für HGiG kann je nach Land variieren.
Die volle Kontrolle genau dort, wo du sie brauchst
Um den Game Optimizer und das Game Dashboard zu verwenden, ist kein Pausieren nötig.
*Das Game Dashboard ist nur aktiviert, wenn sowohl „Game Optimizer“ als auch „Game Dashboard“ aktiviert sind.
**Bildschirmaufnahmen simuliert.
Zugriff auf all deine Lieblingsspiele
Ein Gaming-Universum erreichbar auf Knopfdruck: Erkunde eine epische Bibliothek von Cloud-Gaming-Titeln und streame sofort, ohne Zeit mit Downloads oder Updates zu verschwenden.
*Die unterstützten Partnerschaften können sich je nach Land unterscheiden.
**Ein Abonnement für GeForce NOW kann erforderlich sein.
***Ein Abonnement für Boosteroid kann erforderlich sein.
Die LG UHD-Vision
Besser für den Planeten: Leichte, umweltfreundliche Verpackungen und globale Nachhaltigkeitsnachweise.
*Die unterstützten Partnerschaften können sich je nach Land unterscheiden.
**Die folgenden Modelle werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt: Wandhalterung unten UT91 (75/65/55/50 Zoll) und UT81/80 (86/75/70 Zoll).
Alle Spezifikationen
DISPLAY
Display-Typ
4K UHD
Bildschirmauflösung
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)
Hintergrundbeleuchtung (BLU)
Direct LED
Bildwiederholfrequenz
100/120 Hz (nativ)
BILDBVERARBEITUNG
Bildprozessor
α8 4K AI-Prozessor
AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)
α8 4K AI Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre-Auswahl
Ja (SDR/HDR)
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Voreingestellte Bildmodi
10 Bildmodi (Personalisierter Bildassistent, Lebhaft, Standard, Basis, Kino, Sport, Gaming, Filmmaker, (ISF) Experte (heller Raum), (ISF) Experte (dunkler Raum))
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
GAMING
HGIG-Modus
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja
BARRIEREFREIHEIT
Hoher Kontrast
Ja
Graustufen
Ja
Invertierte Farben
Ja
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
2.182 x 1.258 x 110,4
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
2.182 x 1.358 x 464,6
Abmessungen der Verpackung (BxHxT)
2.395 x 1.633 x 285
Abmessungen Standfuß (BxT)
1.826 x 464,6
Gewicht TV ohne Standfuß
61,2
Gewicht TV mit Standfuß
65,1
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
103,0
Unterstützter VESA-Standard (BxH)
800 x 400
EAN CODE
EAN Code
8806096170922
AUDIO
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtueller 9.1.2 Up-Mix)
Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)
Ja (Automatische Lautstärkenanpassung)
WiSA-kompatibel
Ja (bis zu 2.1)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Simultane Audioausgabe
Ja
Bluetooth Surround Ready-Funktion
Ja (2-Wege-Playback)
Leistung
40W
AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)
Ja
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)
Abstrahlrichtung der Lautsprecher
Nach unten abstrahlend
Lautsprechersystem (Kanäle)
2.2
ANSCHLÜSSE
HDMI ARC (Audio Return Channel)
eARC (auf HDMI 3)
Bluetooth-Unterstützung
Ja (v5.1)
LAN (Ethernet)
1
Simplink (HDMI CEC)
Ja
Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)
1
CI-Slot
1
HDMI-Eingänge
4 (unterstützt 4K@120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 von 4 Anschlüsse))
Antennenanschlüsse (Tuner)
2
USB-Anschlüsse
2 (USB 2.0)
WLAN
Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)
SMART TV
Unterstützt Apple Airplay2
Ja
Betriebssystem (OS)
webOS 24
Familien-Einstellungen
Ja
ThinQ
Ja
Kompatibel zu USB-Webcams
Ja
Always Ready-Funktion
Ja
Amazon Alexa
Ja (integriert)
Internet Browser
Ja
Intelligente Spracherkennung
Ja (unterstützte Sprachen sind je nach Land unterschiedlich - Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch)
LG Channels
Ja
Magic Remote-Fernbedienung
im Lieferumfang enthalten
Multi View-Funktion
Ja
Smartphone Fernbedienungs-App
Ja (LG ThinQ)
NETZTEIL
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)
Wechselstrom, 110-240 Volt, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme (Standby)
Unter 0,5 Watt
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG
Fernbedienung
Magic Remote-Fernbedienung MR24
Stromkabel
Ja (abnehmbar)
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
Das sagen Kundinnen und Kunden
