Trockner Schwarz (C, 9 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90V9B

[No.140 RT90V9B].pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
[No.140 RT90V9B].pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Trockner Schwarz (C, 9 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90V9B

RT90V9B
Hauptmerkmale

  • Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
  • Sensor Dry: optimiert die Trocknungsleistung
  • Hybrid System: Sie haben die Wahl zwischen Zeit- oder Energieersparnis
  • DUAL Filter: einfache und effiziente Wartung
  • Allergy Care: reduziert Allergene um bis zu 99,9 %
  • LED-Trommelbeleuchtung

    *Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor, ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr
Doppelte Einsparung von Energie und Zeit

Doppelte Einsparung von Energie und Zeit

Die fortgeschrittene Invertertechnologie mit DUAL Inverter-Wärmepumpe® bietet eine noch nie dagewesene Energieeffizienz oder Zeiteinsparung.
Der Bereich der Umlaufgeschwindigkeit von sehr schnell bis langsam ohne Ein- und Ausschalten wurde erweitert.
Doppelte 10-Jahres-Garantie

Doppelte 10-Jahres-Garantie

Die 10-Jahres-Garantie des DUAL Inverter Compressor passt zur 10-Jahres-Garantie des Inverter-Motors.

*Seit 2018 bietet LG auf den Motor und Kompressor jeweils 10 Jahre Garantie.

Reduziert Falten und verringert das Einlaufen
Schonende Pflege

Reduziert Falten und verringert das Einlaufen

Eine niedrige Temperatur dank Wärmepumpentechnologie kann Falten reduzieren und ein Einlaufen verringern.
Beseitigt bis zu 99,9% von Allergenen
Allergy Care

Beseitigt bis zu 99,9% von Allergenen

Mit Allergy Care werden 99,9% der Allergene reduziert, z. B. Hausmilben, die Allergien oder Atemprobleme verursachen können. Verbessern Sie Ihre Lebensqualität durch Beibehaltung einer allergenfreien Umwelt.

*Getestet unter der Aufsicht des TÜV SUD. Der LG Wäschetrockner beseitigt 99,9% der Bakterien (S. aureus, P. aeruginosa und K. pneumoniae) mit dem Allergy Care-Programm. Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care-Zyklus reduziert 99,9% der lebenden Hausstaubmilben.

Kondensator, der bequem gereinigt werden kann

Kondensator, der bequem gereinigt werden kann

Genießen Sie die mühelose Wartung des Kondensators mit automatischer Selbstreinigung – wie der Name schon sagt, reinigt er sich ganz einfach selbst, ohne dass Sie etwas tun müssen.

*Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung unterschiedlich ausfallen.
*Die Häufigkeit, mit der die automatische Kondensatorreinigung erfolgt, hängt von der Menge und der anfänglichen Feuchtigkeit der Wäsche ab.

Immer sauber
Dual-Filter

Immer sauber

Mit dem Dual-Filter hält der Trockner eine hohe Trockenleistung durch Herausfiltern von Flusen aus der Kleidung aufrecht.
Die Trockenleistung optimieren
Trockensensor

Die Trockenleistung optimieren

Erkennt die Feuchtigkeit auf der Kleidung und stellt die Trocknungszeit automatisch ein.
Türinstallation für Ihren Raum
Umkehrbare Tür

Türinstallation für Ihren Raum

Installieren Sie die Tür nach links oder nach rechts je nach Ihren Raumbedürfnissen.
Smarter Komfort mit LG ThinQ®
LG ThinQ®

Smarter Komfort mit LG ThinQ®

Von der Fernbedienung bis zum Herunterladen von weiteren Programmen – Ihr Trockner ist nun intelligent! Die Handhabung ist kinderleicht – Zugriff auf die aktuellsten Innovationen erhalten Sie über WLAN.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Richte deinen neuen LG Trockner ein: schnell und einfach

Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Installation deines neuen LG Wäschetrockners, einschließlich Anschlüsse und Nivellierung. Beginne noch heute mit dem Trocknen.

*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Veranschaulichungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Installationsschritte können je nach Produktmodell und örtlichen Vorschriften variieren. Beachten Sie für Sicherheit und modellspezifische Anweisungen immer Ihr Produkthandbuch.

