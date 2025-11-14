We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Trockner Schwarz (C, 9 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90V9B
Hauptmerkmale
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
- Sensor Dry: optimiert die Trocknungsleistung
- Hybrid System: Sie haben die Wahl zwischen Zeit- oder Energieersparnis
- DUAL Filter: einfache und effiziente Wartung
- Allergy Care: reduziert Allergene um bis zu 99,9 %
- LED-Trommelbeleuchtung
*Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor, ausgenommen gewerbliche Nutzung).
*Seit 2018 bietet LG auf den Motor und Kompressor jeweils 10 Jahre Garantie.
*Getestet unter der Aufsicht des TÜV SUD. Der LG Wäschetrockner beseitigt 99,9% der Bakterien (S. aureus, P. aeruginosa und K. pneumoniae) mit dem Allergy Care-Programm. Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care-Zyklus reduziert 99,9% der lebenden Hausstaubmilben.
Durch BAF zertifiziert
Verringert Allergene im Haushalt um bis zu 99,9%.
*Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung unterschiedlich ausfallen.
*Die Häufigkeit, mit der die automatische Kondensatorreinigung erfolgt, hängt von der Menge und der anfänglichen Feuchtigkeit der Wäsche ab.
Intelligente Fernbedienung
Waschen oder überwachen Sie Ihre Wäsche jederzeit von einem beliebigen Ort aus. Sie können außerdem den Energieverbrauch verfolgen.
Waschprogramm-Download
Mit dem Waschprogramm-Download können Benutzer neue Trocknungsprogramme, wie Sportkleidung, Auffrischen von Decken, Lingerie und Minimieren von Falten, herunterladen
Smart Diagnosis®
Smart Diagnosis® beseitigt nahezu alle kleinen Fehler sofort, bevor diese zu einem größeren Problem werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Richte deinen neuen LG Trockner ein: schnell und einfach
Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Installation deines neuen LG Wäschetrockners, einschließlich Anschlüsse und Nivellierung. Beginne noch heute mit dem Trocknen.
*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Veranschaulichungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Installationsschritte können je nach Produktmodell und örtlichen Vorschriften variieren. Beachten Sie für Sicherheit und modellspezifische Anweisungen immer Ihr Produkthandbuch.
