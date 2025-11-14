We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschmaschine (A-10%, 10 kg, 1.400 U./Min.) mit Steam und TurboWash® 360° | F4WR700Y
Hauptmerkmale
- A -10%: ganze 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- Dreifach A: Klasse A in den Bereichen Energieeffizienz, Schleuderwirkung und Geräuschpegel
- AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
- TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
* Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
* A-10% bedeutet 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse" nach (EU)2019/2014
*Getestet durch Intertek im März 2019.
Baumwoll-Waschprogramm mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwoll-Waschzyklus (FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI Direct Drive ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy-Care-Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene.
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
Wesentliche Angaben
KAPAZITÄT - Max. Waschkapazität (kg)
10,0
ABMESSUNGEN & GEWICHTE - Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600 x 850 x 565
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN) - Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1.360
MERKMALE - ezDispense®
Nein
MERKMALE - Steam
Ja
WEITERE OPTIONEN - Knitterschutz
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Nein
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Hauptfarbe
Weiß
Türtyp
Abgedunkeltes Sicherheitssglas
KAPAZITÄT
Max. Waschkapazität (kg)
10,0
PROGRAMME
Bettdecken
Ja
Koch-/Buntwäsche
Ja
Babybekleidung mit Dampf
Nein
AI Wash
Ja
Allergieprävention (Waschmaschine)
Ja
Auto Wash
Nein
Bettwäsche
Nein
Kaltwäsche
Nein
Buntpflege
Nein
Baumwolle+
Nein
Dunkle Wäsche
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Daunenjacke
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schongang
Nein
Hygiene
Nein
Intensiv
Nein
Mix
Ja
Outdoor
Nein
Schnell 14
Ja
Kurz 30
Nein
Kurzwäsche
Nein
Schnelles Waschen+Trocknen
Nein
Auffrischen
Nein
Spülen+Schleudern
Nein
Nachtprogramm
Nein
Hautpflege
Nein
Ärmelsaume und Kragen
Nein
Schleudern
Nein
Sportbekleidung
Ja
Fleckenpflege
Nein
Steam Refresh
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nein
TurboWash 59
Nein
Koch-/Buntwäsche 20°C
Nein
Wolle
Nein
Jeans/Dunkle Wäsche
Nein
Vorwäsche + Koch-/Buntwäsche
Nein
Kurz 12
Nein
Kurz 60
Nein
Spülen
Nein
Schleudern/Abpumpen
Nein
Waschen & Trocknen
Nein
Wolle (Schonend/Wolle)
Ja
STEUERUNG & ANZEIGE
Verzögerungs-Timer
3-19 Stunden
Anzeigentyp
Wählen + Berühren LED
Angabe der Türverriegelung
Ja
Zahlenanzeige
18:88
MERKMALE
AI DD
Ja
Typ
Frontlader-Waschmaschine
Signal für Durchgangsende
Ja
Centum System®
Nein
Wäsche hinzufügen
Ja
ezDispense®
Nein
Autom. Neustart
Ja
Inverter Direct Drive®
Ja
Schaumerkennungsprogramm
Ja
LoadSense
Ja
Steam
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Steam+
Nein
Nivellierfüße
Ja
Edelstahltrommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Prägung Innentrommel
Ja
Vibrationssensor
Ja
Waschtrommel
Schlanke Trommel aus Edelstahl
Wasserzufuhr (heiß / kalt)
Nur Kaltwäsche
Wasserlevel
Automatikfunktion
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1400
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
660 x 890 x 660
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600 x 850 x 565
Gewicht (kg)
67,0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
71,0
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
620
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (Tiefe in mm)
1.100
ENERGIE
Energieklasse (Waschen)
A
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Wäsche hinzufügen
Ja
Piepton Ein/Aus
Ja
Kindersicherung
Ja
Ende der Verzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Nein
Trommelbeleuchtung
Nein
Vorwäsche
Ja
Fernstart
Ja
Spülen
2-mal
Spülen + Schleudern
Nein
Spülen+
Ja
Weichspülermenge
Nein
Schleudern
1.400/1.200/1.000/800/400/Kein Schleudern
Steam
Ja
Temp.
Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃
Trommelreinigung
Nein
TurboWash
Ja
Waschen
Ja
Knitterschutz
Nein
ColdWash
Ja
ezDispense® Düsenreinigung
Nein
EAN CODE
EAN Code
8806096242438
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
46
EU Ecolabel-prämiert
Ja
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
5
Eco 40-60 (volle Ladung)
0,750
Eco 40-60 (halbe Ladung)
0,498
Eco 40-60 (Viertelladung)
0,250
Energieklasse
A
Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1.360
Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)
71
Leistung (W) - abgeschaltet
0,5
Leistung (W) - angeschaltet
0,5
Schleuderleistung - Effizienzklasse
A
Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)
44,9
Standardprogramm (nur waschen)
Eco 40-60 40℃
Zeit (Min) - (volle Ladung)
239
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
180
Zeit (Min) - (Viertelladung)
142
Waschkapazität (kg)
10
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
52
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smarte Diagnose
Nein
Download-Zyklus
Nein
Energieüberwachung
Nein
Fernstart und Zyklusüberwachung
Nein
ThinQ(Wi-Fi)
Nein
Trommelreinigungs-Coach
Nein
Smart Pairing
Nein
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
Das sagen Kundinnen und Kunden
