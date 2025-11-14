We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°
Hauptmerkmale
- AI DD®: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
- Edelstahl Mitnehmer: Hygienisch, Strapazierfähig und keine Verfärbungen
- Sicherheitsglastür: Stabil, Kratzfest, Hygienisch und Hitzebeständig
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellem Programm wie Allergy Care
- TurboWash® 360°: 4 Einsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 min. (halbe Beladung)
- ThinQ®: vernetzte Zukunft eingebaut
* Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
*Getestet durch Intertek im März 2019.
Baumwoll-Waschprogramm mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwoll-Waschzyklus (FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI Direct Drive ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy-Care-Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene.
*Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*1) LG-interner Labortest basierend auf EN60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Bewertungen für Energieeffizienz, Schleuderleistung und Geräuschpegel entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der jeweiligen Verwendung abhängen.
*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.
*Die TWINWash™ Mini ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Einzelhandelsgeschäften erhältlich.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Wesentliche Angaben
KAPAZITÄT - Max. Waschkapazität (kg)
8
ABMESSUNGEN & GEWICHTE - Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600 x 850 x 565
MERKMALE - Steam
Ja
WEITERE OPTIONEN - Knitterschutz
Nein
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Hauptfarbe
Weiss
KAPAZITÄT
Nennkapazität Trocknen (in kg)
8
Max. Waschkapazität (kg)
8
PROGRAMME
Feinwäsche
Ja
Sportbekleidung
Ja
Eco 40-60
Ja
Wolle (Schonend/Wolle)
Ja
Allergieprävention (Waschmaschine)
Ja
Schongang
Ja
Auto Wash
Nein
Kurz 14
Ja
MERKMALE
Typ
Freistehend
AI DD
Ja
Wäsche hinzufügen
Ja
Steam
Ja
TurboWash
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
660 x 890 x 660
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600 x 850 x 565
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Wäsche hinzufügen
Ja
Vorwäsche
Ja
Steam
Ja
Knitterschutz
Nein
EAN CODE
EAN Code
8806091046055
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
Energieklasse
A
Schleuderleistung - Effizienzklasse
A
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
48
ENERGIE
Energieklasse
A
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smarte Diagnose
Ja
