About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°

MEZ68836933 F4WV708P1E 改位置.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
MEZ68836933 F4WV708P1E 改位置.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°

F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E
LG Waschmaschine | 8 kg | Energieeffizienzklasse A | AI DD® | Steam | TurboWash® 360°, F4WV708P1E

Hauptmerkmale

  • AI DD®: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
  • Edelstahl Mitnehmer: Hygienisch, Strapazierfähig und keine Verfärbungen
  • Sicherheitsglastür: Stabil, Kratzfest, Hygienisch und Hitzebeständig
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellem Programm wie Allergy Care
  • TurboWash® 360°: 4 Einsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 min. (halbe Beladung)
  • ThinQ®: vernetzte Zukunft eingebaut

    * Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
Mehr

D01_WM-Vivace-V700-VC3-White-01-1-Vivace-Intro-Desktop

D03_WM-Vivace-V700-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-Desktop-custom

Intelligente Pflege mit 18% mehr Faserschutz

AI Direct Drive®

Intelligente Pflege mit 18% mehr Faserschutz

AI Direct Drive® basiert auf umfangreichen Daten über die gesamte Wascherfahrung und wählt den perfekten Waschgang, der Ihre Wäsche optimal schont.

*Getestet durch Intertek im März 2019.
Baumwoll-Waschprogramm mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwoll-Waschzyklus (FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI Direct Drive ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).

Was ist AI Direct Drive™?

Was ist AI Direct Drive®?

AI Direct Drive® erkennt nicht nur das Gewicht der Wäsche, sondern auch die Empfindlichkeit des Stoffes, und wählt eigenständig den optimalen Waschgang für das jeweilige Gewebe aus.
Gründliche und schonende Tiefenreinigung mit Dampf

Steam

Gründliche und schonende Tiefenreinigung mit Dampf

Die LG Steam Technologie beseitigt 99,9% aller Allergene, wie z. B. Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemprobleme verursachen können.*
Weniger Knitterfalten, bessere Hygiene

*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy-Care-Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene.
*Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

99,9% ige Allergen-Entfernung

99,9% ige Allergen-Entfernung

Der Dampf entfernt bis zu 99,9% der Allergene.
TurboWash®360˚ Waschmaschine im Schnellwaschgang

TurboWash®360˚

Gründliche Reinigung in 39 Minuten

Mit TurboWash®360˚ wird Ihre Wäsche in nur 39 Minuten gründlich gereinigt – inklusive Faserschutz! Die 3D-Multi-Düsen bewegen sich in 4 Richtungen und erreichen jeden Millimeter Ihrer Wäsche.

*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Im Hintergrund ist eine Weltkarte in Schwarz und Grau zu sehen. Im Vordergrund sitzt ein grünes großes A auf einer Bühne. Die zwei größeren grünen A erscheinen auf beiden Seiten des ursprünglichen A, und ein Pfeil kommt unten aus einem Bein des ursprünglichen A heraus und schießt nach oben. Die drei A stehen für die Klasse A der Energieeffizienz des Produkts. Ein Balkendiagramm unten links mit dem ENERGIE-Kennzeichnung hat einen Pfeil, der auf die höchste grüne Stufe zeigt.

Triple A

Erleben Sie die Vorzüge von „Triple-A“ der LG Waschmaschinen

Mit „Triple A“ für Energieeffizienz, Schleuderleistung und Geräuschpegel gekennzeichnet.
A

Energieeffizienz

Klasse
A

Schleuderwirkung

Klasse
A

Geräuschpegel

Klasse

*1) LG-interner Labortest basierend auf EN60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Bewertungen für Energieeffizienz, Schleuderleistung und Geräuschpegel entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der jeweiligen Verwendung abhängen.

Grössere Kapazität im gleichen Raum

Grössere Kapazität

Grössere Kapazität im gleichen Raum

Gönnen Sie sich eine grössere Waschtrommel – bei identischem Platzbedarf!
Haltbarer und hygienischer

Haltbarkeit

Haltbarer und hygienischer

Verstärkte, robuste und elegante Aussentür aus gehärtetem Glas und hygienische und langlebige Edelstahl-Waschtrommel.

*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.

Auffällig und elegant
Design

Auffällig und elegant

Verbesserte Ablesbarkeit des Displays und grosser Metall-Drehschalter.
Mit TWINWash™ Mini erhältlich

Mit TWINWash™ Mini erhältlich

Kompatibilität

Mit TWINWash™ Mini erhältlich

Plus eine TWINWash™ Mini ganz nach Ihren Wünschen, passend zu Ihrem Lebensstil und Ihrer Einrichtung. Sparen Sie Zeit und Geld in Ihrem geschäftigen Leben.

*Die TWINWash™ Mini ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Intelligentes Gerät

ThinQ®

Intelligentes Gerät

Dank LG ThinQ®-Technologie ist Ihre Waschmaschine nun intelligent – von der Fernbedienung bis zum Herunterladen von weiteren Waschprogrammen. Die Handhabung ist kinderleicht – Zugriff auf die aktuellsten Innovationen erhalten Sie über WLAN.

*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Zusammenfassung

Drucken

ABMESSUNGEN

KAPAZITÄT
8 kg
ABMESSUNGEN (B X T X H)
600 x 565 x 850
STEAM
Ja
Smart Diagnosis®
TurboWash® 360°

Wesentliche Angaben

  • KAPAZITÄT - Max. Waschkapazität (kg)

    8

  • ABMESSUNGEN & GEWICHTE - Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    600 x 850 x 565

  • MERKMALE - Steam

    Ja

  • WEITERE OPTIONEN - Knitterschutz

    Nein

Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Hauptfarbe

    Weiss

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Trocknen (in kg)

    8

  • Max. Waschkapazität (kg)

    8

PROGRAMME

  • Feinwäsche

    Ja

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Wolle (Schonend/Wolle)

    Ja

  • Allergieprävention (Waschmaschine)

    Ja

  • Schongang

    Ja

  • Auto Wash

    Nein

  • Kurz 14

    Ja

MERKMALE

  • Typ

    Freistehend

  • AI DD

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • Steam

    Ja

  • TurboWash

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

  • Abmessungen Box (B x H x T in mm)

    660 x 890 x 660

  • Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    600 x 850 x 565

WEITERE OPTIONEN

  • WLAN

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • Vorwäsche

    Ja

  • Steam

    Ja

  • Knitterschutz

    Nein

EAN CODE

  • EAN Code

    8806091046055

PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)

  • Energieklasse

    A

  • Schleuderleistung - Effizienzklasse

    A

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (l)

    48

ENERGIE

  • Energieklasse

    A

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smarte Diagnose

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

Das könnte dich auch noch interessieren