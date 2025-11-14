About Cookies on This Site

LG SIGNATURE Waschtrockner Weiß (A/A, 10 kg / 7 kg, 1.550 U./Min) mit 4-fach A-Klasse & Inverter Wärmepumpentechnologie | LSWD099X

Label_1670452.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
Label_1670452.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

LG SIGNATURE Waschtrockner Weiß (A/A, 10 kg / 7 kg, 1.550 U./Min) mit 4-fach A-Klasse & Inverter Wärmepumpentechnologie | LSWD099X

LSWD099X
Hauptmerkmale

  • 4-fach A: Klasse A in den Bereichen Energieeffizienz Waschen & Waschen/Trocknen, Schleudern und Geräuschpegel
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellen Programmen wie Allergy Care
  • AI DD®: intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
  • Einzigartiges rundes LCD-Display mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
  • TurboWash®: Gründlich saubere Wäsche in nur 59 Minuten (halbe Beladung)
  • Inverter Direct Drive® mit Centum System®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 20 Jahren Garantie*

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 18 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).

    * Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
Mehr
Es zeigt ein Packshot von LG Signature Produkten.

Die Kunst des Wesentlichen

LG SIGNATURE verbindet Funktionalität mit Design und schafft so innovative Produkte.
Zeigt den Buchstaben A und das Energieeffizienzlabel.

Hocheffizient

LG SIGNATURE hat dank fortschrittlicher Technologie die Note A für den gesamten Zyklus einschließlich Trocknung erhalten.

Von der Natur inspiriertes Design

Inspiriert von der Stille der Natur. Das Designkonzept basiert auf einem tiefen, aber sanft mondbeschienenen Himmel, der sich auf einem ruhigen Mitternachtssee spiegelt.

Authentisches Material

Markenzeichen für zeitlose Schönheit und Langlebigkeit. Der weiß emaillierte Korpus behält seinen Glanz mit einer leicht zu reinigenden, korrosionsbeständigen Oberfläche. Die kontrastierende schwarze Glastür ist zudem riss- und kratzfest.

Zeigt die vordere linke Seite des Produkts. Am anklickbaren unteren Rand des Bildbereiches befindet sich eine Schaltfläche, die zum Ausklappen des zusätzlichen Inhaltsbereiches gehört.

Schwarze Tür mit Sicherheitsglas

Die beeindruckende runde schwarze Tür ist der Mittelpunkt der Waschmaschine. Sie steht im Kontrast zum strahlend weißen Äußeren und ist nicht nur schön, sondern auch riss- und kratzfest.

Zeigt die Vorderansicht des LG Signature Waschtrockners. Auf dem Bild befindet sich eine Schaltfläche zum Abspielen des Videos.

Weiß emaillierte Oberfläche

Die weiße Emaille-Beschichtung verleiht jeder Waschküche ein glänzendes Aussehen. Diese pflegeleichte, korrosionsbeständige und kratzfeste Oberfläche ist unempfindlich gegen Beschädigungen und behält ihren Glanz über die Jahre hinweg - für ein dauerhaftes, sauberes Finish.

Zeigt eine Nahaufnahme des Seitenteils, um die emaillierte Oberfläche zu erkennen.

Bis ins Detail geplant

Nahtlos integrierte Ergonomie. Das Display ist in einem Winkel von 17 Grad geneigt, um die Bedienung zu erleichtern. Drücken Sie einfach die Tür zum Öffnen, und sparen Sie sich zusätzliche Schritte, wenn Sie die Hände voll haben.

Bis ins Detail geplant

Nahtlos integrierte Ergonomie. Das Display ist in einem Winkel von 17 Grad geneigt, um die Bedienung zu erleichtern. Drücken Sie einfach die Tür zum Öffnen, und sparen Sie sich zusätzliche Schritte, wenn Sie die Hände voll haben.

Centum System®

Ein Kugelausgleich des Centum System® beseitigt übermäßige Erschütterungen und sorgt so für eine leisere und langlebigere Waschmaschine.

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 20 Jahren auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. 

AI DD®

Intelligenter Faserschutz

AI DD® kann die Ladung wiegen und die Stoffe beurteilen, um automatisch die optimale Bewegung für die Reinigung einzustellen.

Zeigt eine Vorderansicht des LG Signature Waschtrockners.

Quick Circle-Benutzeroberfläche

Quick Circle-Benutzeroberfläche

Dieses Einzigartige runde LCD-Display mit Restanzeige und Startzeitvorwahl an der Hauptmaschine ermöglicht eine einfache und bequeme Steuerung des Waschtrockners. Mit der Funktion „Mein Muster“ können Sie Ihre eigene Benutzeroberfläche gestalten, wodurch Ihre häufig verwendeten Programme anzeigt werden.

Quick Circle

Die Hauptwaschmaschine bietet bequeme Bedienelemente über ein intuitives LCD-Kreis-Display.

Zeigt eine Nahaufnahme des Displays der Hauptwaschmaschine.

Zeigt den Teil des automatischen Dosiersystems, das auf der Unterseite der Hauptwaschmaschine angebracht ist.

Autom. Dosiersystem

Die Maschine kann die perfekte Menge an Waschmittel und Weichspüler für jede Ladung erkennen und abgeben.
Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen" unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

