LG SIGNATURE Waschtrockner Weiß (A/A, 10 kg / 7 kg, 1.550 U./Min) mit 4-fach A-Klasse & Inverter Wärmepumpentechnologie | LSWD099X
Hauptmerkmale
- 4-fach A: Klasse A in den Bereichen Energieeffizienz Waschen & Waschen/Trocknen, Schleudern und Geräuschpegel
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellen Programmen wie Allergy Care
- AI DD®: intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
- Einzigartiges rundes LCD-Display mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
- TurboWash®: Gründlich saubere Wäsche in nur 59 Minuten (halbe Beladung)
- Inverter Direct Drive® mit Centum System®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 20 Jahren Garantie*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 18 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
* Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
Von der Natur inspiriertes Design
Authentisches Material
Zeigt die vordere linke Seite des Produkts. Am anklickbaren unteren Rand des Bildbereiches befindet sich eine Schaltfläche, die zum Ausklappen des zusätzlichen Inhaltsbereiches gehört.
Die beeindruckende runde schwarze Tür ist der Mittelpunkt der Waschmaschine. Sie steht im Kontrast zum strahlend weißen Äußeren und ist nicht nur schön, sondern auch riss- und kratzfest.
Zeigt die Vorderansicht des LG Signature Waschtrockners. Auf dem Bild befindet sich eine Schaltfläche zum Abspielen des Videos.
Die weiße Emaille-Beschichtung verleiht jeder Waschküche ein glänzendes Aussehen. Diese pflegeleichte, korrosionsbeständige und kratzfeste Oberfläche ist unempfindlich gegen Beschädigungen und behält ihren Glanz über die Jahre hinweg - für ein dauerhaftes, sauberes Finish.
Zeigt eine Nahaufnahme des Seitenteils, um die emaillierte Oberfläche zu erkennen.
Bis ins Detail geplant
Nahtlos integrierte Ergonomie. Das Display ist in einem Winkel von 17 Grad geneigt, um die Bedienung zu erleichtern. Drücken Sie einfach die Tür zum Öffnen, und sparen Sie sich zusätzliche Schritte, wenn Sie die Hände voll haben.
Centum System®
*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 20 Jahren auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum.
Intelligenter Faserschutz
Zeigt eine Vorderansicht des LG Signature Waschtrockners.
Quick Circle
Zeigt eine Nahaufnahme des Displays der Hauptwaschmaschine.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
