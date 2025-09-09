We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité | F0WVT202
F0WVT202
()
Fonctionnalités principales
- Grande capacité : 17 kg
- TurboWash™ : Lavage plus rapide et plus doux en seulement 59 min. (demi -charge)
- Steam : Nettoyage en profondeur à la vapeur avec des programmes spéciaux tels que Allergy Care
- ThinQ® : un avenir en réseau intégré
- Inverter Direct Drive™ : Moteur plus efficace en énergie, plus durable et plus silencieux avec 10 ans de garantie
- Blanc
*Testé par LG Lab. Sur une lavante-séchante6 Kg selon les standards de la Commission Européenne, selon une moyenne de 220 cycles de séchage annuel.
**OL/Kg pout la condensation, seulement 1,5L/Kg pour le nettoyage du filtre.
*Testé par Intertek en Mars 2019 sur le cycle Coton avec 2kg de sous-vêtements en comparaison avec un cycle Coton conventionnel (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.
*AIDD est disponible avec les programmes Coton, Mix 40° et Synthétiques.
**Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des allergènes acariens. Certifié par la BAF (British Allergy Foundation).
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.
*Test réalisé par Intertek, d’après la norme CEI 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg conformément à la norme CEI, comparé au cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (F4V9RWP2W par rapport à FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
Éfficacité énergétique et soin du linge
Gain de temps tout en préservant la qualité de vos textiles et en réduisant votre consommation énergétique.
39 pourcents de consommation énergétique en moins
4 jets pour une aspersion à 360°
Les 4 buses sont alimentées par une pompe à puissance variable. En ajustant la puissance des jets et les mouvements de tambour pendant le cycle de lavage, la lessive et l'eau pénétrent de manière plus efficace au sein des textiles.
4 jets pour une aspersion à 360°1
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur le portail des partenaires professionnels de LG.
Key Feature
- Grande capacité : 17 kg
- TurboWash™ : Lavage plus rapide et plus doux en seulement 59 min. (demi -charge)
- Steam : Nettoyage en profondeur à la vapeur avec des programmes spéciaux tels que Allergy Care
- ThinQ® : un avenir en réseau intégré
- Inverter Direct Drive™ : Moteur plus efficace en énergie, plus durable et plus silencieux avec 10 ans de garantie
- Blanc
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
Capacité de lavage maximale (en kg)
20
Dimensions (LxHxPmm)
700x990x830
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.000
Dosage automatique ezDispense
Non
Steam
Oui
Anti-froissage
Non
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage maximale (en kg)
20
PROGRAMMES
Couette
Oui
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Draps
Oui
Lavage froid
Non
Soin des couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Programme téléchargé
Oui
Doudoune
Oui
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Doux
Non
Hygiène
Oui
Lavage intensif
Non
Mix 40℃
Non
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Non
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Lavage + séchage rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Oui
Peaux sensibles
Non
Chemises
Oui
Essorage
Non
Textiles sport
Oui
Anti-tâches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
COMMANDEET ÉCRAN
Temporisateur
3-19 heures
Type d’écran
Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
18:88
FONCTIONS
AI DD
Oui
Type
Lave-linge à chargement frontal
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajouter du linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
LoadSense
Oui
Steam
Oui
Lampe de tambour
Oui
Vapeur+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash360˚
Oui
Tambour
Oui
Capteur de vibrations
Oui
Aube de tambour
Dispositif de levage effilé en acier inoxydable
Alimentation en eau (chaude/froide)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
740x1.065x850
Dimensions (LxHxPmm)
700x990x830
Poids (kg)
92,0
Poids avec l’emballage (kg)
98,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
830
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1.460
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique (lavage)
B
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wi-Fi
Oui
Ajouter du linge
Oui
Son on/off
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin différée
Oui
Niveau de détergent
Non
Lampe de tambour
Oui
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
5 fois
Rinçage+essorage
Non
Rinçage+
Oui
Niveau d'adoucissant
Non
Essorage
5 niveaux
Steam
Oui
Température
Froid/30/40/60/95°C
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Oui
Lavage
Oui
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Nettoyage ezDispense
Non
CODE EAN
Code EAN
8806096122518
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
62
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Durée du mode laissé sur marche (min)
10
Éco 40-60 pleine charge
2,650
Éco 40-60 (demi-charge)
1,750
Éco 40-60 (quart de charge)
0,650
Classe d’efficacité énergétique
B
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.000
Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)
74
Consommation électrique à l’arrêt
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Classe d’efficacité du rendement d’essorage
B
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
53
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40℃
Temps (min)-(pleine charge)
240
Temps (min)-(demi-charge)
180
Temps (min)-(quart de charge)
175
Capacité de lavage (kg)
20
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
61
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Tub Clean Coach
Oui
Smart Pairing
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Ce qu’ils en disent
Ceci pourrait aussi t'intéresser
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Résolution des problèmes
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produits
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Mes commandes
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Information de réparation
Veuillez trouver les informations sur la réparation.
Soldes saisonniers
Produit recommandé