Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité | F0WVT202
New MEZ69297404_Rev00 Model F0WVT202_Germany.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité | F0WVT202

New MEZ69297404_Rev00 Model F0WVT202_Germany.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité | F0WVT202

F0WVT202
Fonctionnalités principales

  • Grande capacité : 17 kg
  • TurboWash™ : Lavage plus rapide et plus doux en seulement 59 min. (demi -charge)
  • Steam : Nettoyage en profondeur à la vapeur avec des programmes spéciaux tels que Allergy Care
  • ThinQ® : un avenir en réseau intégré
  • Inverter Direct Drive™ : Moteur plus efficace en énergie, plus durable et plus silencieux avec 10 ans de garantie
  • Blanc
Plus
Lave-linge de profile avec un homme et ses filles en fond
AI DD, TurboWash, Steam+ et plus grand volume de tambour
Fonctionnement de la technologie TurboWash 360
TurboWash™360˚

Lavage en 39 minutes

Grâce au TurboWash™ 360˚, vos vêtements sont parfaitement lavés en 39 minutes seulement tout en préservant la qualité de vos textiles. Les 4 buses permettent une aspersion optimale de l'eau et de la lessive au cœur de votre linge.
Volume du tambour en hausse
Un plus grand volume de tambour

Un grand volume dans un encombrement optimal

Intérieur du lave-linge entièrement en inox avec un système d’aubes de lavage performant
Plus hygiénique, plus délicat.

Aubes de lavage en inox

Les vêtements sont en contact uniquement avec de l’inox qui constitue le tambour et les aubes de lavage.

Ce matériau limite le développement des
bactéries et offre une hygiène optimale.

 
Eco Hybrid : Economies importantes ou Gain de temps

Eco Hybrid: Economies importantes ou Gain de temps

La technologie Eco Hybrid vous permet de réaliser des économies d'eau ou un gain de temps selon vos besoins. Vous avez ainsi le choix entre le Mode Eco ou le Mode Rapide.

*Testé par LG Lab. Sur une lavante-séchante6 Kg selon les standards de la Commission Européenne, selon une moyenne de 220 cycles de séchage annuel.
**OL/Kg pout la condensation, seulement 1,5L/Kg pour le nettoyage du filtre.

Analyse du linge avec AI DD
AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.

*Testé par Intertek en Mars 2019 sur le cycle Coton avec 2kg de sous-vêtements en comparaison avec un cycle Coton conventionnel (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.
*AIDD est disponible avec les programmes Coton, Mix 40° et Synthétiques.

Détection du type de textile

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi
le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.

Soin du linge avec la vapeur
Steam

Moins de plis, plus d'hygiène

La technologie LG Steam élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires. De plus, la vapeur permet de réduire les plis de 30*.

**Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des allergènes acariens. Certifié par la BAF (British Allergy Foundation).
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.

Chemise défroissée

Un défroissage 30% plus efficace

Les plis disparaissent grâce à la vapeur
Vêtement avec et sans allergènes

Élimine 99,9% des allergènes

99,9% des allergènes sont éliminés grâce à la vapeur
Une conception résistante pour un lave-linge durable
Durabilité

Durable et hygiénique

Hublot en verre trempé, design et résistant ! Aubes de lavage en inox
Elements de design et d'ergonomie
Design

Design et ergonomique

Bénéficiez d'un affichage facile à lire et à manipuler.

*Test réalisé par Intertek, d’après la norme CEI 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg conformément à la norme CEI, comparé au cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (F4V9RWP2W par rapport à FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Éfficacité énergétique et soin du linge

Gain de temps tout en préservant la qualité de vos textiles et en réduisant votre consommation énergétique.

39 pourcents de consommation énergétique en moins

4 jets pour une aspersion à 360°
Les 4 buses sont alimentées par une pompe à puissance variable. En ajustant la puissance des jets et les mouvements de tambour pendant le cycle de lavage, la lessive et l'eau pénétrent de manière plus efficace au sein des textiles.

4 jets pour une aspersion à 360°1

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur le portail des partenaires professionnels de LG.

DIMENSIONS

F0WVT202

Spécifications clés

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    20

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700x990x830

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.000

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Steam

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    20

PROGRAMMES

  • Couette

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Non

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Draps

    Oui

  • Lavage froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Doudoune

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Doux

    Non

  • Hygiène

    Oui

  • Lavage intensif

    Non

  • Mix 40℃

    Non

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Lavage + séchage rapide

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Oui

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemises

    Oui

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-tâches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

COMMANDEET ÉCRAN

  • Temporisateur

    3-19 heures

  • Type d’écran

    Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    18:88

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Type

    Lave-linge à chargement frontal

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Vapeur+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Aube de tambour

    Dispositif de levage effilé en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (chaude/froide)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    740x1.065x850

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700x990x830

  • Poids (kg)

    92,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    98,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    830

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1.460

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique (lavage)

    B

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wi-Fi

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin différée

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    5 fois

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Rinçage+

    Oui

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Essorage

    5 niveaux

  • Steam

    Oui

  • Température

    Froid/30/40/60/95°C

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096122518

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    62

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    10

  • Éco 40-60 pleine charge

    2,650

  • Éco 40-60 (demi-charge)

    1,750

  • Éco 40-60 (quart de charge)

    0,650

  • Classe d’efficacité énergétique

    B

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.000

  • Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)

    74

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité du rendement d’essorage

    B

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    53

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40℃

  • Temps (min)-(pleine charge)

    240

  • Temps (min)-(demi-charge)

    180

  • Temps (min)-(quart de charge)

    175

  • Capacité de lavage (kg)

    20

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    61

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Tub Clean Coach

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

