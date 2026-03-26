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Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X

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Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X

LSWD099X
Vue avant de Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X LSWD099X
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Vue avant de Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X LSWD099X
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Fonctionnalités principales

  • Classe énergétique A (4-Way A): Classe énergétique A pour le lavage, le lavage/séchage, l'essorage et le niveau sonore.
  • Vapeur: Nettoyage en profondeur à la vapeur et programmes spéciaux comme Allergy Care.
  • AI DD®: Reconnaissance intelligente des fibres pour une protection du linge améliorée de 18 %.
  • Écran LCD rond unique avec indicateur de temps restant et départ différé.
  • TurboWash®: Linge parfaitement propre en seulement 59 minutes (demi-charge).
  • Moteur Inverter Direct Drive® avec système Centum®: Moteur écoénergétique, durable et silencieux, garanti 20 ans*.
Plus
L’image montre un packshot des produits LG Signature.

L’image montre un packshot des produits LG Signature.

L’art de l’essence

LG SIGNATURE partage l’essence de la fonctionnalité, associée au design, créant des produits innovants.
L’image montre la lettre A et l’étiquette de rendement énergétique.

Quadruple A sur l'étiquette énergétique

LG SIGNATURE a obtenu la note A pour le cycle complet lavage et séchage grâce à une technologie de pointe.

1) Test laboratoire interne LG basé sur EN 60456:2016/A11:2020 avec FH6G1BAPK2E.

2) Energie, essorage, niveau sonore conformes au décret UE 2019/2014.

3) Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.

Design inspiré par la nature

Inspiré par la tranquillité de la nature. Le concept du design est basé sur un ciel profond mais légèrement éclairé par la lune se reflétant sur un lac tranquille à minuit.

Porte noire en verre trempé

La superbe porte noire ronde est le point central du lave-linge. Elle contraste avec l’extérieur blanc brillant et se distingue non seulement par sa beauté, mais aussi par sa résistance aux fissures et aux rayures.

L’image montre la vue de face du lave-linge séchant LG Signature. Il y a un bouton de lecture sur l’image pour lire la vidéo.

Une attention portée à chaque détail

Ergonomie parfaite intégrée. L’écran est légèrement incliné à 17 degrés pour une visualisation et un contrôle plus faciles pour vos yeux et vos mains. Il suffit de presser la porte pour l’ouvrir tout en douceur.

Une attention portée à chaque détail

Ergonomie parfaite intégrée. L’écran est légèrement incliné à 17 degrés pour une visualisation et un contrôle plus faciles pour vos yeux et vos mains. Il suffit de presser la porte pour l’ouvrir tout en douceur.

Système Centum™

L'équilibreur à billes du système Centum™ élimine les vibrations excessives pour un lave-linge plus silencieux et plus durable.

It shows the close-up shot of inner part to show the Centum System™ There is a paly button on the image.

AI DD™

Soin du linge intelligent

AI DD™ peut peser la charge et détecter la typologie de tissus pour définir automatiquement un mouvement optimal de lavage.

It show a front view of LG Signature washer-dryer.

Contrôle rapide

Le lave-linge principal offre des commandes pratiques grâce à un écran LCD circulaire intuitif.

It shows the close-up shot of main washer display.

L’image montre la partie du système de dosage automatique placée au fond du lave-linge principal.

Dosage automatique avec capteur de salissure

La machine peut détecter et libérer la quantité parfaite de détergent et d’assouplissant pour chaque charge.

Consigne tri1

Consigne tri

Consigne tri WWW.QUEFAIREDEMESDECHETS.FR

*En plus de la garantie légale de 2 ans, le moteur LG Inverter Direct Drive® bénéficie d'une garantie supplémentaire de 18 ans sur les matériaux (hors usage commercial). 

*Ce produit est fourni avec une prise Schuko et un adaptateur intégré pour la norme suisse de type J.

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DIMENSIONS

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)

    10

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x675

  • FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.600

  • FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense

    Oui

  • FONCTIONS - Steam

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage (kg)

    7

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    10

PROGRAMMES

  • Couette

    Non

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Lavage froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Non

  • Vidange + Essorage

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Doux

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Lavage intensif

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Rapide 14

    Oui

  • Lavage rapide+Séchage

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Anti-tâches

    Oui

  • Défroissage vapeur

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Non

  • TurboWash 49

    Oui

  • TurboWash 59

    Non

  • Coton 20°C

    Non

  • Lavage main

    Non

  • Jeans/Couleurs sombres

    Non

  • Prélavage + Coton

    Non

  • Rapide 12

    Non

  • Rapide 60

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Essorage+Vidange

    Non

  • Lavage+Séchage

    Oui

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

COMMANDEET ÉCRAN

  • Temporisateur

    3-19 heures

  • Type d’écran

    écran LCD tactiles

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    écran LCD

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Type

    Lave-linge séchant

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Vapeur+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Non

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Aube de tambour

    Dispositif de levage effilé en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (chaude/froide)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    693x900x698

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x675

  • Poids (kg)

    94,5

  • Poids avec l’emballage (kg)

    100,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    675

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1.220

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique (lavage)

    A

  • Classe d’efficacité énergétique lavage+séchage

    A

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wi-Fi

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin différée

    Oui

  • Niveau de détergent

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    2 fois

  • Rinçage+essorage

    Oui

  • Rinçage+

    Oui

  • Niveau d'adoucissant

    Oui

  • Essorage

    1600/1200/1000/800/400/Pas d'essorage

  • Steam

    Non

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95℃

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Non

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806084499912

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    46

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    12

  • Éco 40-60 pleine charge

    10,0

  • Éco 40-60 (demi-charge)

    5,0

  • Éco 40-60 (quart de charge)

    2,5

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.600

  • Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)

    72

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité du rendement d’essorage

    A

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    44,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40℃

  • Temps (min)-(pleine charge)

    239

  • Temps (min)-(demi-charge)

    180

  • Temps (min)-(quart de charge)

    170

  • Capacité de lavage (kg)

    10

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    52

FICHE PRODUIT (SÉCHAGE)

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Capacité de séchage (kg)

    7

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    12

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    190

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Niveau sonore séchage (dBA)

    60

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Programme standard (lavage + séchage)

    Eco 40-60 + Séchage économique

  • Temps (min)-(pleine charge)

    610

  • Temps (min)-(demi-charge)

    410

  • Lavage + séchage pleine charge

    7,0

  • Lavage + séchage demi-charge

    3,5

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    68

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Non

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Tub Clean Coach

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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