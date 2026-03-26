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Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X
Laveuse-sécheuse LG SIGNATURE blanche (A/A, 10 kg / 7 kg, 1 550 tr/min) avec système de chauffage 4 voies de classe A et pompe à chaleur Inverter | LSWD099X
Fonctionnalités principales
- Classe énergétique A (4-Way A): Classe énergétique A pour le lavage, le lavage/séchage, l'essorage et le niveau sonore.
- Vapeur: Nettoyage en profondeur à la vapeur et programmes spéciaux comme Allergy Care.
- AI DD®: Reconnaissance intelligente des fibres pour une protection du linge améliorée de 18 %.
- Écran LCD rond unique avec indicateur de temps restant et départ différé.
- TurboWash®: Linge parfaitement propre en seulement 59 minutes (demi-charge).
- Moteur Inverter Direct Drive® avec système Centum®: Moteur écoénergétique, durable et silencieux, garanti 20 ans*.
1) Test laboratoire interne LG basé sur EN 60456:2016/A11:2020 avec FH6G1BAPK2E.
2) Energie, essorage, niveau sonore conformes au décret UE 2019/2014.
3) Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.
Design inspiré par la nature
Porte noire en verre trempé
L’image montre la vue de face du lave-linge séchant LG Signature. Il y a un bouton de lecture sur l’image pour lire la vidéo.
Une attention portée à chaque détail
Ergonomie parfaite intégrée. L’écran est légèrement incliné à 17 degrés pour une visualisation et un contrôle plus faciles pour vos yeux et vos mains. Il suffit de presser la porte pour l’ouvrir tout en douceur.
Une attention portée à chaque détail
Ergonomie parfaite intégrée. L’écran est légèrement incliné à 17 degrés pour une visualisation et un contrôle plus faciles pour vos yeux et vos mains. Il suffit de presser la porte pour l’ouvrir tout en douceur.
Système Centum™
It shows the close-up shot of inner part to show the Centum System™ There is a paly button on the image.
Soin du linge intelligent
It show a front view of LG Signature washer-dryer.
Contrôle rapide
It shows the close-up shot of main washer display.
*En plus de la garantie légale de 2 ans, le moteur LG Inverter Direct Drive® bénéficie d'une garantie supplémentaire de 18 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
*Ce produit est fourni avec une prise Schuko et un adaptateur intégré pour la norme suisse de type J.
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)
10
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x675
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.600
FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense
Oui
FONCTIONS - Steam
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de séchage (kg)
7
Capacité de lavage maximale (en kg)
10
PROGRAMMES
Couette
Non
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Oui
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Lavage froid
Non
Soin des couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Non
Vidange + Essorage
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Doux
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Oui
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Rapide 14
Oui
Lavage rapide+Séchage
Non
Textiles sport
Non
Anti-tâches
Oui
Défroissage vapeur
Oui
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Oui
TurboWash 59
Non
Coton 20°C
Non
Lavage main
Non
Jeans/Couleurs sombres
Non
Prélavage + Coton
Non
Rapide 12
Non
Rapide 60
Non
Rinçage
Non
Essorage+Vidange
Non
Lavage+Séchage
Oui
Laine (Main/Laine)
Oui
COMMANDEET ÉCRAN
Temporisateur
3-19 heures
Type d’écran
écran LCD tactiles
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
écran LCD
FONCTIONS
AI DD
Oui
Type
Lave-linge séchant
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Oui
Ajouter du linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
LoadSense
Oui
Steam
Oui
Lampe de tambour
Oui
Vapeur+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash360˚
Non
Tambour
Oui
Capteur de vibrations
Oui
Aube de tambour
Dispositif de levage effilé en acier inoxydable
Alimentation en eau (chaude/froide)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
693x900x698
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x675
Poids (kg)
94,5
Poids avec l’emballage (kg)
100,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
675
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1.220
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique (lavage)
A
Classe d’efficacité énergétique lavage+séchage
A
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wi-Fi
Oui
Ajouter du linge
Oui
Son on/off
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin différée
Oui
Niveau de détergent
Oui
Lampe de tambour
Oui
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
2 fois
Rinçage+essorage
Oui
Rinçage+
Oui
Niveau d'adoucissant
Oui
Essorage
1600/1200/1000/800/400/Pas d'essorage
Steam
Non
Température
Froid/20/30/40/60/95℃
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Oui
Lavage
Non
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Nettoyage ezDispense
Non
CODE EAN
Code EAN
8806084499912
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
46
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Durée du mode laissé sur marche (min)
12
Éco 40-60 pleine charge
10,0
Éco 40-60 (demi-charge)
5,0
Éco 40-60 (quart de charge)
2,5
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.600
Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)
72
Consommation électrique à l’arrêt
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Classe d’efficacité du rendement d’essorage
A
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
44,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40℃
Temps (min)-(pleine charge)
239
Temps (min)-(demi-charge)
180
Temps (min)-(quart de charge)
170
Capacité de lavage (kg)
10
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
52
FICHE PRODUIT (SÉCHAGE)
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
Capacité de séchage (kg)
7
Durée du mode laissé sur marche (min)
12
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
190
Classe d’efficacité énergétique
A
Niveau sonore séchage (dBA)
60
Consommation électrique à l’arrêt
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Programme standard (lavage + séchage)
Eco 40-60 + Séchage économique
Temps (min)-(pleine charge)
610
Temps (min)-(demi-charge)
410
Lavage + séchage pleine charge
7,0
Lavage + séchage demi-charge
3,5
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
68
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Non
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Tub Clean Coach
Oui
Smart Pairing
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
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