Lave-linge | 8kg de capacité | Classe d'efficacité énergétique A | AI DD™ | TurboWash™ 360° | F4WV708P1E
Fonctionnalités principales
- AI DD™: Détection intelligente des fibres pour 18% de protection tissulaire en plus
- Driver en acier inoxydable: hygiénique, résistant à l'usure et sans décoloration
- Porte en verre de sécurité: stable, résistante aux rayures, hygiénique et résistante à la chaleur
- Vapeur: nettoyage en profondeur à la vapeur avec un programme spécial tel que Allergy Care
- TurboWash™ 360°: 4 buses de pulvérisation pour un lavage plus rapide et plus doux en seulement 39 minutes (demi-charge)
- ThinQ®: futur connecté intégré
* Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
*Testé par Intertek en mars 2019. Cycle Coton avec 2 kg de sous-vêtements comparé au cycle Coton conventionnel de LG (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonctionnalité AI Direct Drive est disponible avec 3 cycles. (Coton, Tissus mixtes, Easy Care).
*Le cycle Allergy Care certifié par la BAF (British Allergy Foundation) élimine 99,9 % des allergènes acariens.
Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
*Test réalisé par Intertek en mars 2019 et basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une demi-charge par rapport à la capacité nominale comparé au Cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
*Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide pour le P. aeruginosa de l'acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.
*TWINWash™ mini peut ne pas être disponible dans tous les pays ou chez tous les revendeurs locaux.
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)
8
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
FONCTIONS - Steam
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Blanc
CAPACITÉ
Capacité de séchage (kg)
8
Capacité de lavage maximale (en kg)
8
PROGRAMMES
Soin des couleurs
Oui
Rapide 14
Oui
Délicat
Oui
Textiles sport
Oui
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Programme téléchargé
Oui
Laine (Main/Laine)
Oui
Lavage automatique
Non
Eco 40-60
Oui
Rapide 30
Oui
FONCTIONS
AI DD
Oui
Ajouter du linge
Oui
Steam
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 660
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Prélavage
Oui
Steam
Oui
Anti-froissage
Non
CODE EAN
Code EAN
8806091046055
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
Classe d’efficacité énergétique
A
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
44
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
