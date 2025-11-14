About Cookies on This Site

Lave-linge | 8kg de capacité | Classe d'efficacité énergétique A | AI DD™ | TurboWash™ 360° | F4WV708P1E

MEZ68836933 F4WV708P1E 改位置.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
MEZ68836933 F4WV708P1E 改位置.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Lave-linge | 8kg de capacité | Classe d'efficacité énergétique A | AI DD™ | TurboWash™ 360° | F4WV708P1E

F4WV708P1E
Fonctionnalités principales

  • AI DD™: Détection intelligente des fibres pour 18% de protection tissulaire en plus
  • Driver en acier inoxydable: hygiénique, résistant à l'usure et sans décoloration
  • Porte en verre de sécurité: stable, résistante aux rayures, hygiénique et résistante à la chaleur
  • Vapeur: nettoyage en profondeur à la vapeur avec un programme spécial tel que Allergy Care
  • TurboWash™ 360°: 4 buses de pulvérisation pour un lavage plus rapide et plus doux en seulement 39 minutes (demi-charge)
  • ThinQ®: futur connecté intégré

    * Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
Plus

Un soin du linge 18% plus efficace

AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage*, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.*

*Testé par Intertek en mars 2019. Cycle Coton avec 2 kg de sous-vêtements comparé au cycle Coton conventionnel de LG (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonctionnalité AI Direct Drive est disponible avec 3 cycles. (Coton, Tissus mixtes, Easy Care).

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.
Moins de plis, plus d'hygiène

Steam

Moins de plis, plus d'hygiène

La technologie LG Steam élimine 99,9% des allergènes, tels que les acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires avec 30% * de plis en moins.
Élimine 99,9% des allergènes

Élimine 99,9% des allergènes

99,9% des allergènes sont éliminés grâce à la vapeur.

*Le cycle Allergy Care certifié par la BAF (British Allergy Foundation) élimine 99,9 % des allergènes acariens.
Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Nettoyage en profondeur en 39 minutes

Nettoyage en profondeur en 39 minutes

TurboWash™ 360˚

Nettoyage en profondeur en 39 minutes

Avec TurboWash™360˚, votre linge peut être lavé en profondeur en seulement 39 minutes avec une meilleure protection du textile. Les multiples buses 3D se déplacent dans 4 directions, ce qui leur permet d’atteindre chaque centimètre de votre linge.

*Test réalisé par Intertek en mars 2019 et basé sur la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une demi-charge par rapport à la capacité nominale comparé au Cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Une plus grande capacité dans les mêmes dimensions

Plus grande capacité

Une plus grande capacité dans les mêmes dimensions

Augmentez la capacité du tambour dans votre espace !
Plus durable et plus hygiénique

Plus durable et plus hygiénique

Durabilité

Plus durable et plus hygiénique

Hublot en verre trempé, élégant et résistant, et aubes de lavage en acier inoxydable résistantes pour une hygiène irréprochable.

*Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide pour le P. aeruginosa de l'acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.

Plus visible et plus élégant
Design

Plus visible et plus élégant

Un nouvel affichage offrant une meilleure visibilité ainsi qu’une taille de bouton augmentée avec finition métallique.
Compatible avec TWINWash™ Mini

Compatible avec TWINWash™ Mini

Compatibilité

Compatible avec TWINWash™ Mini

Un TWINWash™ Mini en option rien que pour vous, qui s'adapte à votre style de vie et à votre décor. Économisez du temps et de l'argent pour mieux profiter de votre temps libre.

*TWINWash™ mini peut ne pas être disponible dans tous les pays ou chez tous les revendeurs locaux.

DIMENSIONS

Capacité de lavage (kg)
8 KG
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565 mm
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Norme
Suivi de la consommation énergétique
A

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

  • FONCTIONS - Steam

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Blanc

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage (kg)

    8

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    8

PROGRAMMES

  • Soin des couleurs

    Oui

  • Rapide 14

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Eco 40-60

    Oui

  • Rapide 30

    Oui

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 890 x 660

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Prélavage

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806091046055

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    44

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

