Lave-linge blanc (A-55%*, 9 kg, 1350 tr/min) avec AI DD® & TurboWash®360°
Lave-linge blanc (A-55%*, 9 kg, 1350 tr/min) avec AI DD® & TurboWash®360°
Fonctionnalités principales
- AI DD® : Protection renforcée du linge grâce à la reconnaissance intelligente des fibres
- AI Wash : Adapte le programme de lavage au type de textile et à la charge pour une protection optimale du linge
- A-55% : 55 % plus efficace que le seuil de la classe énergétique A
- Nouveau design : Écran LCD intégré au bouton rotatif
- 5 langues disponibles : Allemand, anglais, français, néerlandais et italien
- Steam+ : Nettoyage vapeur avec protection anti-allergies et fonction défrisage.
Un lavage plus intelligent pour une vie meilleure
Design minimaliste, propreté supérieure
Un écran LCD minimaliste vous offre une commande facile
Blanchisserie à A-30%
Réduisez vos factures d'énergie tout en profitant d'une puissance de lavage impressionnante
Moins de déchets microplastiques
Des mouvements doux réduisent la friction pendant le lavage.
Soins des tissus basés sur l'IA
L'intelligence artificielle d'apprentissage profond DD™ détecte le tissu pour un entretien optimal.
*Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Indice d'efficacité énergétique inférieur de 30% au seuil minimal de la classe énergétique A tel que défini par le règlement (UE) 2019/2014.
*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
Cycle de soin des microplastiques
Réduire les émissions de microplastiques jusqu'à 60%
Les mouvements de balancement et de culbute réduisent la friction, diminuant ainsi les émissions de microplastiques de 60%.
*Testé par Intertek en juillet 2023. Cycle de traitement anti-microplastiques avec une charge de 3 kg (veste d'entraînement 100% polyester) comparé au cycle pour tissus mixtes (F4Y7EYPBW).
Comparaison effectuée en mesurant la quantité de microplastiques filtrée à travers un filtre de 20µm.
*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
TurboWash™360°
Un lavage puissant en 39 minutes
Chaque brassée est nettoyée en douceur et en profondeur par quatre buses de pulvérisation TurboWash™ 360˚ en seulement 39 minutes.
*Testé par Intertek, selon la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg IEC comparé au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Les résultats réels peuvent varier en fonction du type de vêtements et de l’environnement.
Deep-learning AI DD™
Nettoyage optimisé et protection des vêtements
L'AI Inverter DD™ détecte le tissu et choisit parmi plus de 20 000 données massives pour un entretien optimal.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
*Cycle de lavage avec 3kg de linge comparé au cycle Coton (F4Y7RYW0W).
*Les résultats réels peuvent varier selon le type de linge et l'environnement.
*La détection par IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée.
ezDispense™
Lessive simplifiée : dose automatique pour 31 lavages
ezDispense™ détecte la taille de la charge, libère la lessive optimale et contient suffisamment de produit pour jusqu'à 31 lavages.
Le bac à linge est ouvert et la lessive est versée.
*Permet de laver jusqu'à 31 brassées en remplissant les deux compartiments avec de la lessive.
*Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement.
lessive optimisée
Des cycles optimisés pour vos habitudes de lavage
Simplifiez votre lessive en un clin d'œil. Votre machine sélectionnera automatiquement vos programmes et options de lavage les plus utilisés, adaptés à vos besoins et habitudes.
*Après 10 lavages, le cycle par défaut est automatiquement défini sur le cycle le plus fréquemment utilisé.
*Si les mêmes options d'un programme sont sélectionnées 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.
Steam™
Réduction des allergènes par la vapeur
LG Steam™ nettoie les vêtements en profondeur, réduisant les acariens et améliorant le confort.
L'enfant et sa mère sont allongés sur le lit.
*Le cycle de soins contre les allergies approuvé par la BAF (British Allergy Foundation) réduit les allergènes d'acariens de la poussière domestique.
Smart Pairing™
Une connectivité pratique pour faciliter le lavage
Grâce à la technologie Smart Pairing™, votre lave-linge et votre sèche-linge communiquent pour offrir à vos vêtements un soin optimal.
*Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi stable et l'application LG ThinQ™ doit être installée sur un appareil mobile compatible pour utiliser la fonction Smart Pairing™.
Scent+
Des senteurs de linge frais qui persistent comme une douce brise
Profitez d'un parfum frais longue durée grâce à une option qui incorpore l'adoucissant en profondeur dans les fibres.
Une femme est assise devant une machine à laver, humant l'odeur du linge propre.
*Testé en février 2024 par Intertek. Cycle coton avec option Parfum+ comparé au cycle coton sans option Parfum+ (charge IEC de 3,5kg).
*L'activation de l'option « Parfum+ » a permis de conserver un parfum résiduel au moins 100% supérieur à celui obtenu avec l'option désactivée, 6 heures après le cycle de lavage.
*Les résultats réels peuvent varier en fonction du linge et de l'environnement.
*Testé en février 2024 par Intertek ...
La vie simplifiée grâce à une commande facile
Gérez votre lessive à tout moment, où que vous soyez.
L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre lave-linge comme jamais auparavant. Lancez votre cycle de lavage d'une simple pression sur un bouton.
Maintenance et surveillance faciles
Qu'il s'agisse de l'entretien quotidien ou de tâches plus importantes, surveillez facilement la consommation d'énergie de votre lave-linge grâce à l'application LG ThinQ™.
Lave-linge mains libres avec assistant vocal
Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant IA ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s'occuper du reste.
*La compatibilité des appareils domotiques avec Alexa et Google Assistant peut varier selon les pays et votre configuration domotique.
*Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide sur P. aeruginosa sur acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.
Quelle est la taille standard d'une machine à laver?
Toutes les machines à laver LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont : largeur 600mm x hauteur 850mm x profondeur 565-675mm.
Quelle est la capacité idéale (en kg) d'une machine à laver?
LG recommande un lave-linge d'une capacité de tambour de 8 à 9kg pour un foyer de taille moyenne. Pour une famille nombreuse ou si vous produisez des quantités de linge particulièrement importantes, envisagez un modèle plus grand de 11 à 13kg. Les modèles plus grands peuvent également accueillir une couette jusqu'à la taille king size. N'oubliez pas que grâce à la technologie innovante de LG, nos appareils offrent une capacité accrue pour une même taille de lave-linge.
Comment choisir une machine à laver économe en énergie?
Vérifiez l'étiquette énergétique de votre lave-linge pour connaître sa classe énergétique, de A (meilleure) à G (moins bonne). Certains lave-linge LG affichent une triple classe énergétique AAA* pour la consommation d'énergie, l'essorage et le niveau sonore. L'intelligence artificielle intégrée aux machines LG vous permet également de bénéficier des mouvements de lavage les plus adaptés à votre charge de linge, réduisant ainsi votre consommation d'énergie.
*Test interne LG réalisé en laboratoire selon la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec le modèle F6V7RWP1WE. 2) Les classes énergétique, d'essorage et sonore sont conformes à la directive européenne 2019/2014. 3) Le résultat peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
Comment choisir le cycle de lavage approprié?
En règle générale, consultez l'étiquette d'entretien de vos vêtements et sélectionnez le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les lave-linge LG dotés de la fonction AI DD pèsent automatiquement votre linge et détectent sa douceur afin de déterminer le programme de lavage optimal et d'adapter les mouvements de lavage en conséquence. Si vous connectez votre lave-linge et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour sélectionner le cycle approprié sans que vous ayez à vous soucier de régler le sélecteur.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver?
Pour commencer, l'achat d'un lave-linge LG classé AAA* pour sa consommation d'énergie, son essorage et son niveau sonore est une évidence. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de pièces mobiles à l'intérieur de l'appareil, diminuant ainsi le bruit (et prolongeant sa durée de vie grâce à une usure réduite). Lors de l'installation de votre lave-linge, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane et vérifiez-le régulièrement. Un appareil mal équilibré peut se déplacer ou vibrer, augmentant ainsi le niveau sonore. Placer des patins anti-vibrations sous votre lave-linge peut également contribuer à réduire le bruit.
*Tests internes LG réalisés en laboratoire selon la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec le modèle F6V7RWP1WE. 2) Les classes énergétiques, d'essorage et sonores sont conformes à la directive européenne 2019/2014. 3) Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
En quoi l'IA d'apprentissage profond DD™ est-elle bénéfique pour mon linge?
Les machines à laver LG dotées de la technologie Deep-learning AI DD™ analysent individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Résultat? L’optimisation automatique du cycle de lavage offre une meilleure protection des textiles et préserve l’aspect impeccable de vos vêtements plus longtemps. Les moteurs DirectDrive™ intègrent la technologie 6-motion pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, ce qui garantit une durée de vie accrue et une consommation d’énergie réduite.
Qu'est-ce que la fonction LG Quick Wash?
La technologie TurboWash™ 360˚ de LG vous garantit un linge impeccable en seulement 39minutes, grâce à un cycle de lavage adapté à vos besoins. Le système 3D Multi Spray projette des jets d'eau à 360° tandis que la pompe Inverter intelligente contrôle la puissance du jet. Cette combinaison permet d'obtenir un équilibre optimal entre puissance de pulvérisation, lessive et agitation du cycle, vous faisant gagner un temps précieux sans compromettre la qualité du lavage ni le soin de vos textiles. Un lavage rapide pour un résultat impeccable en un temps record.
Que peut faire une machine à laver intelligente?
Les lave-linge LG utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser le lavage à chaque cycle. Grâce à l'apprentissage profond basé sur l'analyse de milliers de cycles de lavage, le lave-linge détecte automatiquement les caractéristiques des textiles, comme leur poids et leur douceur. Résultat? Une protection des textiles améliorée de 10%*, pour des vêtements impeccables plus longtemps. Les lave-linge intelligents LG, compatibles Wi-Fi, sont également accessibles et contrôlables par reconnaissance vocale ou via l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui vous permet de rester connecté où que vous soyez. Démarrez votre appareil à distance d'une simple pression sur un bouton ou par commande vocale, recevez une notification de fin de cycle, effectuez un diagnostic intelligent et téléchargez des programmes personnalisés, le tout via l'application ThinQ™.
* Testé par Intertek en janvier 2023. Cycle de lavage avec 3kg de linge comparé au cycle Coton (F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier selon le type de linge et l'environnement.
* La détection par IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée.
Qu'est-ce que la fonction vapeur d'une machine à laver LG?
La technologie Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) combat efficacement les allergènes. La fonction Allergy Care vaporise les vêtements au début du cycle de lavage
pour déloger les fibres et dissoudre les allergènes, notamment le pollen et les acariens.
Comment fonctionne la fonction de dosage automatique?
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de précharger le bac à lessive et de laisser votre lave-linge faire le travail. Grâce à sa technologie intégrée, il détecte le poids de votre linge et ajoute automatiquement la quantité exacte de lessive à chaque cycle. Fini le surdosage ! Vous gagnez du temps et vos vêtements durent plus longtemps. Un dosage précis de lessive contribue également au fonctionnement optimal de votre lave-linge à chargement frontal. Les compartiments à lessive et à adoucissant peuvent contenir jusqu'à 35 doses de lessive. Fermez simplement la porte et appuyez sur le bouton de démarrage!
Les machines à laver existent-elles en différentes couleurs?
LG propose une gamme de couleurs neutres et modernes pour vous permettre de trouver un lave-linge qui s'harmonise avec vos appareils existants ou qui crée un contraste élégant. Choisissez parmi les couleurs suivantes : Blanc classique, Noir acier ou Graphite.
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x565
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.400
FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense
Non
FONCTIONS - Steam
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage maximale (en kg)
9,0
PROGRAMMES
Couette
Oui
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
AI Wash
Oui
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Draps
Non
Lavage froid
Non
Soin des couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Oui
Doudoune
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Doux
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 14
Oui
Rapide 30
Non
Rapide
Oui
Lavage + séchage rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Chemises
Non
Essorage
Oui
Textiles sport
Oui
Anti-tâches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Oui
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
COMMANDEET ÉCRAN
Temporisateur
3-19 heures
Type d’écran
Molette + boutons tactiles et écran LCD + LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
écran LCD
FONCTIONS
AI DD
Oui
Type
Lave-linge à chargement frontal
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajouter du linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
LoadSense
Oui
Steam
Non
Lampe de tambour
Non
Vapeur+
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash360˚
Oui
Tambour
Oui
Capteur de vibrations
Oui
Aube de tambour
Dispositif de levage effilé en acier inoxydable
Alimentation en eau (chaude/froide)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1400
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660x890x660
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x565
Poids (kg)
68,0
Poids avec l’emballage (kg)
72,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
620
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1.100
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique (lavage)
A
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wi-Fi
Oui
Ajouter du linge
Oui
Son on/off
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin différée
Oui
Niveau de détergent
Non
Lampe de tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
Non
Rinçage+essorage
Oui
Rinçage+
Oui
Niveau d'adoucissant
Non
Essorage
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Steam
Oui
Température
Froid/20/30/40/60/95℃
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Oui
Lavage
Non
Anti-froissage
Oui
ColdWash
Non
Nettoyage ezDispense
Non
CODE EAN
Code EAN
8806096142363
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
22
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Oui
Durée du mode laissé sur marche (min)
5
Éco 40-60 pleine charge
0,338
Éco 40-60 (demi-charge)
0,198
Éco 40-60 (quart de charge)
0,140
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.400
Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)
72
Consommation électrique à l’arrêt
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Classe d’efficacité du rendement d’essorage
B
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
53,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40℃
Temps (min)-(pleine charge)
228
Temps (min)-(demi-charge)
174
Temps (min)-(quart de charge)
130
Capacité de lavage (kg)
9,0
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
45
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Tub Clean Coach
Oui
Smart Pairing
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
