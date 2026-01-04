Lave-linge blanc (A-55%*, 9 kg, 1350 tr/min) avec AI DD® & TurboWash®360°

Les lave-linge LG utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser le lavage à chaque cycle. Grâce à l'apprentissage profond basé sur l'analyse de milliers de cycles de lavage, le lave-linge détecte automatiquement les caractéristiques des textiles, comme leur poids et leur douceur. Résultat? Une protection des textiles améliorée de 10%*, pour des vêtements impeccables plus longtemps. Les lave-linge intelligents LG, compatibles Wi-Fi, sont également accessibles et contrôlables par reconnaissance vocale ou via l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui vous permet de rester connecté où que vous soyez. Démarrez votre appareil à distance d'une simple pression sur un bouton ou par commande vocale, recevez une notification de fin de cycle, effectuez un diagnostic intelligent et téléchargez des programmes personnalisés, le tout via l'application ThinQ™.

* Testé par Intertek en janvier 2023. Cycle de lavage avec 3kg de linge comparé au cycle Coton (F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier selon le type de linge et l'environnement.

* La détection par IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée.