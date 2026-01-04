About Cookies on This Site

Lave-linge blanc (A-55%*, 9 kg, 1350 tr/min) avec AI DD® & TurboWash®360°

MEZ69272468 F4WX9092 25.1.21变更 (1).pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
MEZ69272468 F4WX9092 25.1.21变更 (1).pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Lave-linge blanc (A-55%*, 9 kg, 1350 tr/min) avec AI DD® & TurboWash®360°

F4WX9092
Front View
Front open
Front Open door
Drum view
front perspective
side view
side Drawer view
Drawer Top view
Top perspective
Top left view
Left view
Left view door open
Side View
Side View door open
Rear View
Fonctionnalités principales

  • AI DD® : Protection renforcée du linge grâce à la reconnaissance intelligente des fibres
  • AI Wash : Adapte le programme de lavage au type de textile et à la charge pour une protection optimale du linge
  • A-55% : 55 % plus efficace que le seuil de la classe énergétique A
  • Nouveau design : Écran LCD intégré au bouton rotatif
  • 5 langues disponibles : Allemand, anglais, français, néerlandais et italien
  • Steam+ : Nettoyage vapeur avec protection anti-allergies et fonction défrisage.
Plus

Un lavage plus intelligent pour une vie meilleure

Image du panneau LCD

Design minimaliste, propreté supérieure

Un écran LCD minimaliste vous offre une commande facile

Des graphiques et des icônes d'économie d'énergie sont présents sur le dessus de la machine à laver.

Blanchisserie à A-30%

Réduisez vos factures d'énergie tout en profitant d'une puissance de lavage impressionnante

Le produit contient du linge, et la quantité de linge à laver a été réduite de 60%.

Moins de déchets microplastiques

Des mouvements doux réduisent la friction pendant le lavage.

Des tissus en soie, pour chemises et en jeans sont présentés, et les caractéristiques du traitement AI Wash sont décrites.

Soins des tissus basés sur l'IA

L'intelligence artificielle d'apprentissage profond DD™ détecte le tissu pour un entretien optimal.

Tout simplement brillant

Die Waschmaschine wird vergrößert. Der Bildschirm ändert sich und die Seite des Panels erscheint und zeigt drei Farben: weiß, hellgrau und dunkelgrau.

Tout simplement brillant

*Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Des graphiques et des icônes d'économie d'énergie sont affichés à côté de la machine à laver.

Un lavage durable

Efficacité de 30%, technologie optimisée

Réduisez vos factures d'énergie grâce à des lave-linge qui lavent, rincent et essorent pour une utilisation optimale de l'eau et de l'énergie.

*Indice d'efficacité énergétique inférieur de 30% au seuil minimal de la classe énergétique A tel que défini par le règlement (UE) 2019/2014.

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Cycle de soin des microplastiques

Réduire les émissions de microplastiques jusqu'à 60%

Les mouvements de balancement et de culbute réduisent la friction, diminuant ainsi les émissions de microplastiques de 60%.

*Testé par Intertek en juillet 2023. Cycle de traitement anti-microplastiques avec une charge de 3 kg (veste d'entraînement 100% polyester) comparé au cycle pour tissus mixtes (F4Y7EYPBW).

Comparaison effectuée en mesurant la quantité de microplastiques filtrée à travers un filtre de 20µm.

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

TurboWash™360°

Un lavage puissant en 39 minutes

Chaque brassée est nettoyée en douceur et en profondeur par quatre buses de pulvérisation TurboWash™ 360˚ en seulement 39 minutes.

*Testé par Intertek, selon la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg IEC comparé au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Les résultats réels peuvent varier en fonction du type de vêtements et de l’environnement.

Deep-learning AI DD™

Nettoyage optimisé et protection des vêtements

L'AI Inverter DD™ détecte le tissu et choisit parmi plus de 20 000 données massives pour un entretien optimal.

*Testé par Intertek en janvier 2023.

*Cycle de lavage avec 3kg de linge comparé au cycle Coton (F4Y7RYW0W).

*Les résultats réels peuvent varier selon le type de linge et l'environnement.

*La détection par IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée.

ezDispense™ 

Lessive simplifiée : dose automatique pour 31 lavages

ezDispense™ détecte la taille de la charge, libère la lessive optimale et contient suffisamment de produit pour jusqu'à 31 lavages.

Le bac à linge est ouvert et la lessive est versée.

*Permet de laver jusqu'à 31 brassées en remplissant les deux compartiments avec de la lessive.

*Les résultats réels peuvent varier selon l'environnement.

lessive optimisée

Des cycles optimisés pour vos habitudes de lavage

Simplifiez votre lessive en un clin d'œil. Votre machine sélectionnera automatiquement vos programmes et options de lavage les plus utilisés, adaptés à vos besoins et habitudes.

*Après 10 lavages, le cycle par défaut est automatiquement défini sur le cycle le plus fréquemment utilisé.

*Si les mêmes options d'un programme sont sélectionnées 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.

Steam™

Réduction des allergènes par la vapeur

LG Steam™ nettoie les vêtements en profondeur, réduisant les acariens et améliorant le confort.

L'enfant et sa mère sont allongés sur le lit.

*Le cycle de soins contre les allergies approuvé par la BAF (British Allergy Foundation) réduit les allergènes d'acariens de la poussière domestique.

Smart Pairing™

Une connectivité pratique pour faciliter le lavage

Grâce à la technologie Smart Pairing™, votre lave-linge et votre sèche-linge communiquent pour offrir à vos vêtements un soin optimal.

*Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi stable et l'application LG ThinQ™ doit être installée sur un appareil mobile compatible pour utiliser la fonction Smart Pairing™.

Scent+

Des senteurs de linge frais qui persistent comme une douce brise

Profitez d'un parfum frais longue durée grâce à une option qui incorpore l'adoucissant en profondeur dans les fibres.

Une femme est assise devant une machine à laver, humant l'odeur du linge propre.

*Testé en février 2024 par Intertek. Cycle coton avec option Parfum+ comparé au cycle coton sans option Parfum+ (charge IEC de 3,5kg).

*L'activation de l'option « Parfum+ » a permis de conserver un parfum résiduel au moins 100% supérieur à celui obtenu avec l'option désactivée, 6 heures après le cycle de lavage.

*Les résultats réels peuvent varier en fonction du linge et de l'environnement.

*Testé en février 2024 par Intertek ...

LG ThinQ™

La vie simplifiée grâce à une commande facile

Gérez votre lessive à tout moment, où que vous soyez.

L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre lave-linge comme jamais auparavant. Lancez votre cycle de lavage d'une simple pression sur un bouton.

Maintenance et surveillance faciles

Qu'il s'agisse de l'entretien quotidien ou de tâches plus importantes, surveillez facilement la consommation d'énergie de votre lave-linge grâce à l'application LG ThinQ™.

Lave-linge mains libres avec assistant vocal

Dites à votre enceinte connectée ou à votre assistant IA ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s'occuper du reste.

*La compatibilité des appareils domotiques avec Alexa et Google Assistant peut varier selon les pays et votre configuration domotique.

Il y a une machine à laver dans cet espace.

Le minimalisme pour votre style

Elle montre la machine à laver en détail.

L'essentiel seulement pour un lavage facile

Elle montre en détail l'intérieur du bac de la machine à laver.

Résistance aux rayures quotidiennes

Elle montre l'aspect de la machine à laver.

Durabilité hygiénique

*Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide sur P. aeruginosa sur acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.

Q.

Quelle est la taille standard d'une machine à laver?

A.

Toutes les machines à laver LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. Les dimensions standard sont : largeur 600mm x hauteur 850mm x profondeur 565-675mm.

Q.

Quelle est la capacité idéale (en kg) d'une machine à laver?

A.

LG recommande un lave-linge d'une capacité de tambour de 8 à 9kg pour un foyer de taille moyenne. Pour une famille nombreuse ou si vous produisez des quantités de linge particulièrement importantes, envisagez un modèle plus grand de 11 à 13kg. Les modèles plus grands peuvent également accueillir une couette jusqu'à la taille king size. N'oubliez pas que grâce à la technologie innovante de LG, nos appareils offrent une capacité accrue pour une même taille de lave-linge.

Q.

Comment choisir une machine à laver économe en énergie?

A.

Vérifiez l'étiquette énergétique de votre lave-linge pour connaître sa classe énergétique, de A (meilleure) à G (moins bonne). Certains lave-linge LG affichent une triple classe énergétique AAA* pour la consommation d'énergie, l'essorage et le niveau sonore. L'intelligence artificielle intégrée aux machines LG vous permet également de bénéficier des mouvements de lavage les plus adaptés à votre charge de linge, réduisant ainsi votre consommation d'énergie.

 

*Test interne LG réalisé en laboratoire selon la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec le modèle F6V7RWP1WE. 2) Les classes énergétique, d'essorage et sonore sont conformes à la directive européenne 2019/2014. 3) Le résultat peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

Q.

Comment choisir le cycle de lavage approprié?

A.

En règle générale, consultez l'étiquette d'entretien de vos vêtements et sélectionnez le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les lave-linge LG dotés de la fonction AI DD pèsent automatiquement votre linge et détectent sa douceur afin de déterminer le programme de lavage optimal et d'adapter les mouvements de lavage en conséquence. Si vous connectez votre lave-linge et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour sélectionner le cycle approprié sans que vous ayez à vous soucier de régler le sélecteur.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver?

A.

Pour commencer, l'achat d'un lave-linge LG classé AAA* pour sa consommation d'énergie, son essorage et son niveau sonore est une évidence. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de pièces mobiles à l'intérieur de l'appareil, diminuant ainsi le bruit (et prolongeant sa durée de vie grâce à une usure réduite). Lors de l'installation de votre lave-linge, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane et vérifiez-le régulièrement. Un appareil mal équilibré peut se déplacer ou vibrer, augmentant ainsi le niveau sonore. Placer des patins anti-vibrations sous votre lave-linge peut également contribuer à réduire le bruit.

 

*Tests internes LG réalisés en laboratoire selon la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec le modèle F6V7RWP1WE. 2) Les classes énergétiques, d'essorage et sonores sont conformes à la directive européenne 2019/2014. 3) Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

Q.

En quoi l'IA d'apprentissage profond DD™ est-elle bénéfique pour mon linge?

A.

Les machines à laver LG dotées de la technologie Deep-learning AI DD™ analysent individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Résultat? L’optimisation automatique du cycle de lavage offre une meilleure protection des textiles et préserve l’aspect impeccable de vos vêtements plus longtemps. Les moteurs DirectDrive™ intègrent la technologie 6-motion pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, ce qui garantit une durée de vie accrue et une consommation d’énergie réduite.

Q.

Qu'est-ce que la fonction LG Quick Wash?

A.

La technologie TurboWash™ 360˚ de LG vous garantit un linge impeccable en seulement 39minutes, grâce à un cycle de lavage adapté à vos besoins. Le système 3D Multi Spray projette des jets d'eau à 360° tandis que la pompe Inverter intelligente contrôle la puissance du jet. Cette combinaison permet d'obtenir un équilibre optimal entre puissance de pulvérisation, lessive et agitation du cycle, vous faisant gagner un temps précieux sans compromettre la qualité du lavage ni le soin de vos textiles. Un lavage rapide pour un résultat impeccable en un temps record.

Q.

Que peut faire une machine à laver intelligente?

A.

Les lave-linge LG utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser le lavage à chaque cycle. Grâce à l'apprentissage profond basé sur l'analyse de milliers de cycles de lavage, le lave-linge détecte automatiquement les caractéristiques des textiles, comme leur poids et leur douceur. Résultat? Une protection des textiles améliorée de 10%*, pour des vêtements impeccables plus longtemps. Les lave-linge intelligents LG, compatibles Wi-Fi, sont également accessibles et contrôlables par reconnaissance vocale ou via l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone, qui vous permet de rester connecté où que vous soyez. Démarrez votre appareil à distance d'une simple pression sur un bouton ou par commande vocale, recevez une notification de fin de cycle, effectuez un diagnostic intelligent et téléchargez des programmes personnalisés, le tout via l'application ThinQ™.

 

* Testé par Intertek en janvier 2023. Cycle de lavage avec 3kg de linge comparé au cycle Coton (F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier selon le type de linge et l'environnement.

 

* La détection par IA n'est pas activée lorsque l'option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que la fonction vapeur d'une machine à laver LG?

A.

La technologie Steam™ exclusive de LG (sur certains modèles) combat efficacement les allergènes. La fonction Allergy Care vaporise les vêtements au début du cycle de lavage

pour déloger les fibres et dissoudre les allergènes, notamment le pollen et les acariens.

Q.

Comment fonctionne la fonction de dosage automatique?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de précharger le bac à lessive et de laisser votre lave-linge faire le travail. Grâce à sa technologie intégrée, il détecte le poids de votre linge et ajoute automatiquement la quantité exacte de lessive à chaque cycle. Fini le surdosage ! Vous gagnez du temps et vos vêtements durent plus longtemps. Un dosage précis de lessive contribue également au fonctionnement optimal de votre lave-linge à chargement frontal. Les compartiments à lessive et à adoucissant peuvent contenir jusqu'à 35 doses de lessive. Fermez simplement la porte et appuyez sur le bouton de démarrage!

Q.

Les machines à laver existent-elles en différentes couleurs?

A.

LG propose une gamme de couleurs neutres et modernes pour vous permettre de trouver un lave-linge qui s'harmonise avec vos appareils existants ou qui crée un contraste élégant. Choisissez parmi les couleurs suivantes : Blanc classique, Noir acier ou Graphite.

DIMENSIONS

F4WX9092

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)

    9,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x565

  • FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.400

  • FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • FONCTIONS - Steam

    Non

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Blanc

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    9,0

PROGRAMMES

  • Couette

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • AI Wash

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Draps

    Non

  • Lavage froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Doudoune

    Non

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Doux

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Lavage intensif

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Oui

  • Lavage + séchage rapide

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemises

    Non

  • Essorage

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-tâches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Oui

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

COMMANDEET ÉCRAN

  • Temporisateur

    3-19 heures

  • Type d’écran

    Molette + boutons tactiles et écran LCD + LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    écran LCD

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Type

    Lave-linge à chargement frontal

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Steam

    Non

  • Lampe de tambour

    Non

  • Vapeur+

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Aube de tambour

    Dispositif de levage effilé en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (chaude/froide)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1400

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660x890x660

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600x850x565

  • Poids (kg)

    68,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    72,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    620

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1.100

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique (lavage)

    A

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wi-Fi

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin différée

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Lampe de tambour

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    Non

  • Rinçage+essorage

    Oui

  • Rinçage+

    Oui

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Essorage

    1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

  • Steam

    Oui

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95℃

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Non

  • Anti-froissage

    Oui

  • ColdWash

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096142363

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    22

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Oui

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    5

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,338

  • Éco 40-60 (demi-charge)

    0,198

  • Éco 40-60 (quart de charge)

    0,140

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.400

  • Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)

    72

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité du rendement d’essorage

    B

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    53,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40℃

  • Temps (min)-(pleine charge)

    228

  • Temps (min)-(demi-charge)

    174

  • Temps (min)-(quart de charge)

    130

  • Capacité de lavage (kg)

    9,0

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    45

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Tub Clean Coach

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

