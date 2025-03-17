Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (classe énergétique A, 375 L, 203 cm de hauteur, 59,7 cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 112 kWh/an | GBBS726AEV

Avertissement

1) LG ThinQ™

- Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou version ultérieure et iOS 16.0 ou version ultérieure. Une connexion Wi-Fi (mobile et domestique) et l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont requis.

- Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier selon le produit et le pays.

2) Mode Économie d'énergie IA

- Le mode Économie d'énergie IA est réglable sur deux niveaux (jusqu'à 1 % pour le niveau 1 et jusqu'à 5 % pour le niveau 2). Le taux d'économie varie en fonction de la classe énergétique et des spécifications du produit.

- Le taux d'économie d'énergie IA pour chaque niveau peut varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.

- Détails des tests relatifs au taux d'économie d'énergie:

1. Modèle testé : GBBW322CEV

2. Conditions de test: Congélateur à -18 °C, Réfrigérateur à 3 °C Sans charge

3. Conditions d'installation: Température ambiante de 25 °C, humidité relative de 55 %

4. Méthode de test: 8 heures d'ouverture, 16 heures de fermeture. Nombre total d'ouvertures pendant les heures d'ouverture: Réfrigérateur: 28 fois, Congélateur : 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque niveau du mode d'économie d'énergie IA sur 3 jours sont convertis en consommation d'énergie sur 24 heures et comparés.

5. En mode d'économie d'énergie IA, le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l'environnement. L'application du niveau 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.

6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. selon sa méthode de test spécifique, mais ils peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel.

7. Le mode d'économie d'énergie IA est uniquement pris en charge par l'application LG ThinQ, et LG ThinQ peut présenter certaines limitations en termes d'environnements et de méthodes d'utilisation compatibles.

3) DoorCooling+™

- Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le réfrigérateur. Dans le panier supérieur, la température est passée de 25 °C à 6 °C. La technologie DoorCooling+™ a démontré une vitesse de refroidissement 15,1 % plus rapide porte ouverte que porte fermée.

- La technologie DoorCooling+™ s'arrête à l'ouverture de la porte.

- Les résultats peuvent varier selon l'utilisation. Offre valable uniquement sur les modèles compatibles.

4) FRESHConverter™

- La température peut être réglée à l'aide du bouton de sélection. Trois modes sont disponibles : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C).

- Résultats de tests internes LG, réalisés selon la méthode de test interne LG, mesurant la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ à vide et à une température de 25 °C.

- Les résultats peuvent varier en fonction de la température extérieure ou de la température intérieure réglée.