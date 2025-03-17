About Cookies on This Site

Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (classe énergétique A, 375 L, 203 cm de hauteur, 59,7 cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 112 kWh/an | GBBS726AEV

GBBS726AEV.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
GBBS726AEV.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (classe énergétique A, 375 L, 203 cm de hauteur, 59,7 cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 112 kWh/an | GBBS726AEV

Fonctionnalités principales

  • Réfrigérateur-congélateur Fit&Max: Fit: Entièrement intégré; Max: Fonctionnalités maximales
  • Réfrigérateur entièrement intégré: Installation parfaite et sans joint grâce à l’entrée et la sortie d’air frontales et à l’ouverture de porte à 110° (Zero Clearance+)
  • Porte fine haut de gamme: Design sophistiqué qui s’intègre parfaitement à votre espace.
  • Fonctionnalités maximales pour une fraîcheur optimale et un espace de rangement généreux grâce aux meilleures technologies de refroidissement qui préservent la fraîcheur des aliments plus longtemps et offrent un volume généreux.
  • Les technologies LinearCooling® et DoorCooling+® garantissent une température constante, conservant les aliments frais jusqu’à 7 jours et les boissons plus fraîches plus longtemps
  • Compresseur Smart Inverter®: Silencieux, efficace et fiable, avec une garantie de 10 ans*.

    *En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d’une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).

    *Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
Plus
Congélateur en bas LG Prime argenté (GBBS726CPY) intégré dans des meubles gris à côté d'un plan de travail en marbre avec plaque à induction et grande fenêtre sur la droite

S'adapte à votre style de vie, fraîcheur maximale

Congélateur LG en bas (GBBS726CPY) installé à fleur de mur dans des armoires grises hautes, avec des flèches bleues pointant vers le haut et la face avant.

Ajustement sans couture

Réfrigérateur LG à congélateur inférieur (GBBS726CPY) avec smartphone affichant l'application ThinQ en façade et une icône d'IA bleu clair lumineuse à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités de l'IA

Vue intérieure du congélateur LG (GBBS726CPY) avec des étagères pour fruits, légumes, boissons et en-cas, et des lignes de ventilation bleues sur le côté gauche.

Fraîcheur maximale

Réfrigérateur LG à congélateur inférieur (GBBS726CPY) entièrement ouvert, compartiment supérieur du réfrigérateur laissant apparaître les aliments dans les tiroirs. Des repères bleus et des flèches soulignent l'espace intérieur généreux.

Efficacité de stockage maximale

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec une paroi d'armoire grise adjacente.

Dégagement nul

Conçu pour s'adapter à toutes les cuisines

Ouverture maximale même près d'un mur ou dans des espaces restreints grâce à la fonction Zero Clearance.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY), vue de dessus. Image divisée : à gauche, la charnière classique heurte le mur ; à droite, les charnières à jeu nul s'ouvrent librement.

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY), vue de dessus. Image divisée : à gauche, la charnière classique heurte le mur ; à droite, les charnières à jeu nul s'ouvrent librement.

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un dégagement minimal de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.

*Si ce dégagement est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou de frotter contre le mur, ce qui peut affecter les performances de l'appareil.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Porte plate premium

Un look élégant et moderne pour une intégration parfaite

Réfrigérateur-congélateur LG noir mat (GBBS726CPY) intégré dans des meubles de cuisine gris, avec cave à vin à gauche et cuisinière avec ustensiles à droite.

Congélateur LG en bas (GBBS726CPY) à gauche, dans des meubles gris clair avec crédence en marbre ; à droite, dans des meubles foncés à côté d'étagères et d'ustensiles de cuisine.

Congélateur LG en bas (GBBS726CPY) à gauche, dans des meubles gris clair avec crédence en marbre ; à droite, dans des meubles foncés à côté d'étagères et d'ustensiles de cuisine.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fonctionnalités de l'IA

Un refroidissement plus intelligent pour une consommation d'énergie optimisée avec LG ThinQ™ 1)

Congélateur en bas LG (GBBS726CPY) dans le salon avec vue nocturne de la ville, superposée à un graphique du mode d'économie d'énergie IA et à un tableau des fluctuations de consommation.

Mode de sauvegarde IA

Refroidissement optimisé pendant les périodes de faible utilisation

Le mode d'économie d'énergie par IA²) analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de 3 semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est moins fréquemment ouverte, réduisant ainsi la consommation d'énergie tout en conservant la fraîcheur de vos aliments¹).

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur LG en bas (GBBS726CPY) à côté de meubles gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière, surmontée d'un graphique et de l'icône AI Fresh.

IA Fresh

Refroidissement proactif pour les ouvertures de porte fréquentes

Minimise les hausses de température lors des ouvertures fréquentes de portes grâce à une analyse basée sur les données, intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation détaillées.1)

*Si la température de consigne du réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur LG (GBBS726CPY) : porte supérieure légèrement ouverte, avec un pictogramme de vague rouge affichant simultanément l'icône de porte ouverte et une icône d'alerte.

Détection d'une légère ouverture de porte

Restez au frais grâce aux alertes de porte intelligentes

La détection d'une légère ouverture de porte¹) garantit que vos produits d'épicerie restent frais et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fraîcheur maximale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

La technologie LinearCooling™ permet de conserver les aliments frais plus longtemps en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur goût et leur apparence.

Graphique du réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) montrant la température d'une tomate fraîche après 7 jours, avec un graphique bleu indiquant les fluctuations et la mention ±0,5 °C.
Graphique du réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) montrant une tomate flétrie après 7 jours, avec un graphique de fluctuation rouge et la mention ±1,0 °C.

Conventionnel

*D’après les résultats des tests TÜV Rheinland réalisés selon la méthode de test interne de LG, comparant le taux de réduction de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de réduction de poids inférieur.

Congélateur LG en bas (GBBS726CPY) ouvert, avec un flux d'air bleu clair provenant de la grille d'aération gauche vers les paniers de la porte contenant les fruits, les bouteilles et les récipients.

DoorCooling+™

Livraison de fraîcheur plus rapide dans votre panier à porte

Les boissons et les aliments restent frais grâce à la rapidité du système DoorCooling+™ 3).

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur LG (GBBS726CPY) en bas : compartiment Fresh Balancer pour conserver la laitue, le poivron, l’orange et les pommes (flèches vers le haut et vers le bas) et gros plan du compartiment Moist Balance Crisper.

FRESHBalancer™

Soins de l'humidité pour les fruits et légumes

FRESH Balancer™ maintient l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, contribuant ainsi à les garder frais.

*D’après un test interne LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™ 

Conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température — FRESHConverter™ 4) vous permet d'ajuster facilement les paramètres en fonction des différents types d'aliments.

      

     

      

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Efficacité de stockage maximale

Capacité maximale, intelligemment organisée

Optimisez votre espace de stockage grâce à des solutions astucieuses et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure d'un réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) avec des fruits sur l'étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et d'autres fruits sur l'étagère inférieure.

*Les images et les vidéos sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan du compartiment à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons, avec un agrandissement du design du compartiment à vin dans une image circulaire d'un réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY).

casier à vin

Utilisez votre espace intelligemment, du vin à plus encore

Une seule étagère pour les bouteilles et les produits du quotidien – un rangement efficace sans gaspillage d'espace.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

L'étagère du réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) est mise en évidence en bleu par des flèches pointant vers le haut et vers le bas. L'image de droite montre une étagère repliée supportant deux bouteilles d'eau.

Étagère rétractable

Faites de la place quand vous en avez besoin

Un espace supplémentaire pour les ingrédients volumineux ou hauts, ce qui améliore la flexibilité et facilite le rangement.

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible et bien agencé

Des étagères et des accessoires bien conçus vous aident à garder votre réfrigérateur propre tout en s'adaptant à vos besoins.

Vue intérieure du réfrigérateur LG (GBBS726CPY) avec cinq étagères et niveaux de hauteur réglables (flèches bleues indiquant le mouvement vertical).

Étagère réglable

Optimisation de l'espace grâce à sept niveaux de hauteur réglables

Intérieur du congélateur LG (GBBS726CPY) avec bac amovible pour les sachets de jus et récipient placé au-dessus du tiroir Fresh Balancer

Seau mobile

Utilisation flexible au réfrigérateur ou au congélateur

Intérieur du congélateur en bas du LG (GBBS726CPY) avec un mini-panier coulissant transparent pouvant contenir six petites bouteilles de sauce

Mini panier de porte

Panier coulissant pour petites bouteilles de sauce

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBS726CPY) : l’image de gauche montre le compartiment à filtre fermé avec du fromage et une icône de désodorisation en bas à gauche ; l’image de droite montre le compartiment ouvert révélant du fromage.

Ma boîte

Filtre à charbon actif absorbant les odeurs

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur LG (GBBS726CPY) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, garantie de 10 ans sur le compresseur et icônes d'efficacité énergétique C ci-dessous

Congélateur LG (GBBS726CPY) noir mat, vue de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, garantie de 10 ans sur le compresseur et icônes d'efficacité énergétique C ci-dessous

Meilleure efficacité énergétique

S'adapte à votre style de vie, fraîcheur maximale

Le compresseur LG Smart Inverter™ ajuste la puissance de refroidissement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d'énergie tout en fonctionnant silencieusement et de manière fiable. Il est également assorti d'une garantie de 10 ans.

Avertissement

 

1) LG ThinQ™

- Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou version ultérieure et iOS 16.0 ou version ultérieure. Une connexion Wi-Fi (mobile et domestique) et l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont requis.

- Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier selon le produit et le pays.

 

2) Mode Économie d'énergie IA

- Le mode Économie d'énergie IA est réglable sur deux niveaux (jusqu'à 1 % pour le niveau 1 et jusqu'à 5 % pour le niveau 2). Le taux d'économie varie en fonction de la classe énergétique et des spécifications du produit.

- Le taux d'économie d'énergie IA pour chaque niveau peut varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.

- Détails des tests relatifs au taux d'économie d'énergie:

1. Modèle testé : GBBW322CEV

2. Conditions de test: Congélateur à -18 °C, Réfrigérateur à 3 °C Sans charge

3. Conditions d'installation: Température ambiante de 25 °C, humidité relative de 55 %

4. Méthode de test: 8 heures d'ouverture, 16 heures de fermeture. Nombre total d'ouvertures pendant les heures d'ouverture: Réfrigérateur: 28 fois, Congélateur : 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque niveau du mode d'économie d'énergie IA sur 3 jours sont convertis en consommation d'énergie sur 24 heures et comparés.

5. En mode d'économie d'énergie IA, le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l'environnement. L'application du niveau 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.

6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. selon sa méthode de test spécifique, mais ils peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel.

7. Le mode d'économie d'énergie IA est uniquement pris en charge par l'application LG ThinQ, et LG ThinQ peut présenter certaines limitations en termes d'environnements et de méthodes d'utilisation compatibles.

 

3) DoorCooling+™

- Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le réfrigérateur. Dans le panier supérieur, la température est passée de 25 °C à 6 °C. La technologie DoorCooling+™ a démontré une vitesse de refroidissement 15,1 % plus rapide porte ouverte que porte fermée.

- La technologie DoorCooling+™ s'arrête à l'ouverture de la porte.

- Les résultats peuvent varier selon l'utilisation. Offre valable uniquement sur les modèles compatibles.

 

4) FRESHConverter™

- La température peut être réglée à l'aide du bouton de sélection. Trois modes sont disponibles : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C).

- Résultats de tests internes LG, réalisés selon la méthode de test interne LG, mesurant la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ à vide et à une température de 25 °C.

- Les résultats peuvent varier en fonction de la température extérieure ou de la température intérieure réglée.

FAQ

Q.

Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur?

A.

'Lors du choix d'un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de critères essentiels tels que l'espace de rangement, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.

Les solutions intelligentes et pratiques de LG optimisent le rangement tout en préservant la fraîcheur de vos aliments*.

 

Découvrez des innovations comme LinearCooling™ pour une température plus stable dans tout le réfrigérateur et DoorCooling+™ pour refroidir les aliments dans la porte.

Le design élégant des portes plates LG et un choix de couleurs et de finitions modernes apportent une touche de style à votre cuisine.

 

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland réalisés selon la méthode de test interne de LG, comparant la perte de poids des légumes entre le modèle avec LinearCooling et le modèle sans LinearCooling, le modèle avec LinearCooling a présenté une perte de poids inférieure.

Q.

Quelle taille de réfrigérateur-congélateur me faut-il?

A.

La taille idéale de votre réfrigérateur-congélateur dépend de votre foyer et de vos besoins de stockage. Voici quelques indications générales :

 

- Les réfrigérateurs-congélateurs hauts, d'une capacité de 304 à 387 L, sont parfaits pour 1 à 2 personnes.

- Les modèles multi-portes compacts, d'une capacité de 506 à 530 L, conviennent aux familles de 3 à 4 personnes.

- Pour les familles plus nombreuses, les modèles multi-portes ou américains, d'une capacité de 635 à 750 L, sont un bon choix.

 

Pour choisir la capacité appropriée, tenez compte de la fréquence de vos courses, de la quantité d'aliments frais et surgelés que vous stockez, ainsi que de l'espace disponible dans votre cuisine.

Q.

Comment modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur-congélateur LG?

A.

Utilisez le panneau de commande situé sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée. Sur les modèles compatibles, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ sur votre smartphone pour modifier la température à distance.

Q.

Que signifie l'expression réfrigérateur-congélateur sans givre?

A.

e givre se forme lorsque la vapeur d'eau entre en contact avec les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau qui gèle instantanément. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour activer régulièrement une résistance chauffante autour du serpentin de refroidissement afin de faire fondre la glace, empêchant ainsi automatiquement la formation de givre.

Menu principal

Imprimer

DIMENSIONS

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    375

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2.030 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    A

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Combiné

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    A

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    375

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    225

  • Volume tiroirs (L)

    37

COMMANDEET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    105

  • Poids du produit (kg)

    98

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2.030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)

    2.030

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2.030 x 674

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Ar métal

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    112

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    29

  • Niveau sonore (classe)

    A

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    complète

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Clayette rétractable

  • Pure N Fresh

    Non

  • Fresh Zone

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096627631

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu'ils en disent

