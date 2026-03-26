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Réfrigérateur multiportes compact (E, 506 L, 178,7 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau, et réservoir d'eau interne | GML861EPPE

GML861EPPE-EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Réfrigérateur multiportes compact (E, 506 L, 178,7 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau, et réservoir d'eau interne | GML861EPPE

GML861EPPE
Vue avant de Réfrigérateur multiportes compact (E, 506 L, 178,7 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau, et réservoir d'eau interne | GML861EPPE GML861EPPE
LG GML861EPPE Vue de face
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Vue avant de Réfrigérateur multiportes compact (E, 506 L, 178,7 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau, et réservoir d'eau interne | GML861EPPE GML861EPPE
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LG GML861EPPE Vue de côté
LG GML861EPPE Vue de côté

Fonctionnalités principales

  • FORMAT FIN: Seulement 83,5 cm de large
  • Distributeur de glace, de glace pilée et d'eau: Rafraîchissez-vous en un clin d'œil
  • Réservoir d'eau: Aucun raccordement à l'eau courante requis
  • Technologie UVnano®: Réduction significative des bactéries aux points de distribution d'eau Refroidissement par ventilation
  • Multi-Airflow: Circulation d'air innovante dans tout l'intérieur
  • Compresseur Smart Inverter®: Silencieux, efficace et fiable, avec une garantie de 10 ans*
Plus

*En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d'une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
*Ce produit est fourni avec une prise Schuko et un adaptateur intégré pour la norme suisse de type J.

Aliments éclatants, fermes, frais, croquants et sucrés

Aliments éclatants, fermes, frais, croquants et sucrés

NatureFRESH™

Enchantez vos sens avec NatureFRESH™

Vos aliments plus frais que jamais. Enchantez vos sens en conservant un contrôle continu de la température avec NatureFRESH™.
Distributeur d'eau LG ThinQ argenté avec UVnano, eau coulant dans un verre transparent.

Fonctionnement de la technologie UVnano

UV nano

Avec UVnano, garantissez la pureté de votre eau

L'eau reste pure grâce au système intégré de LED à rayons UV qui auto-entretient toutes les heures le distributeur et réduit jusqu'à 99,9% de certaines bactéries.

*L'effet de l'UVnano (nom de la fonction Self Care) a été évalué par des tests en laboratoire réalisés par TÜV en 2020 à l'aide de méthodes de tests internes consistant à mesurer la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d'eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Le produit ne traite ni ne guérit les problèmes de santé et ne garantit pas que l'eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.

*UVnano est un mélange des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur).

Gardez la fraicheur des aliments plus longtemps3

LINEARCoolingTM

Gardez la fraicheur des aliments plus longtemps

Le compresseur linéaire LG Inverter aide à maintenir l'apparence et le goût des produits frais plus longtemps en réduisant les fluctuations de température.

Froid uniforme 24 heures sur 241

Froid uniforme 24 heures sur 241

Froid uniforme 24 heures sur 24

Contrôle précis de la température.

*Basé sur des tests effectués par UL (comparant le temps nécessaire pour que la température passe de 24,8°C à 8°C, entre le modèle GBB60NSZHE sans DoorCooling et le modèle GBB72NSDFN avec DoorCooling.

Rideau d'air froid intégré au réfrigérateur

Rideau d'air froid intégré au réfrigérateur

DoorCooling TM

Jusqu'à 19%* Refroidissement rapide et uniforme

La ventilation située à l'avant du réfrégirateur aide à maintenir la température pour garder vos aliments frais.
Bac Fresh zone intégré au réfrigérateur

Bac Fresh zone intégré au réfrigérateur

Fresh Zone

Des fruits et légumes frais plus longtemps

Le nouveau système Moist Balance Crisper retient l'humidité en toute circonstance et de façon optimale en fonction du mode que vous avez défini.
Action du compresseur linéaire sur le réfrigérateur
Compresseur linéaire Inverter

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire


Le compresseur LG linéaire Inverter est moins bruyant que le compresseur conventionnel grâce à la technologie avancée de LG. Il permet également d'économiser plus d'énergie et offre une plus grande fiabilité et une plus grande durabilité grâce à une garantie de 10 ans* sur les pièces du compresseur.

*Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire (Pièce seulement).

Intégration de la fabrique à glace dans la porte du réfrigérateur
Fabrique à glace SpacePlus™

Fabrique à glace réduite pour libérer de l'espace

Notre système innovant de fabrique à glace est intégré à la porte du réfrigérateur pour vous offrir un large espace de rangement tout en optimisant les propriétés de stockage de la porte.
Connexion à distance depuis un smartphone

Connexion à distance depuis un smartphone

SmartThinQTM

Contrôle à distance

Avec un smartphone compatible et l'application LG SmartThinQTM, vous pouvez régler à distance les paramètres de température pour que votre réfrigérateur soit prêt à accueillir vos courses*.

*Compatible smartphone with Android 4,1,2 (JellyBean) or later or iOS 8 or later required for LG SmartThinQTM app. Phone and Home Wi-Fi Data Connection's required.

FAQ

Q.

Qu’est-ce que le Linear Cooling™ de LG ?

A.

La technologie Linear Cooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ± 0,5 ℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, prévenant la perte d’humidité de la nourriture et gardant sa fraîcheur plus longtemps.

Q.

Qu’est-ce que la technologie Door Cooling+™ de LG ?

A.

La technologie Door Cooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur la nourriture conservée dans la porte par le biais d’évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé dans la porte de votre réfrigérateur.

Q.

Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ? 

A.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge. 

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?

A.

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit. 

Q.

De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme. 

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?

A.

LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.

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Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    506

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    835 x 1.787 x 730

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    314

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    E

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • FONCTIONS - InstaView

    Non

  • FONCTIONS - Door-in-Door

    Non

  • SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie

    Aucune plomberie requise

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Multi-Portes

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    E

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    506

  • Volume du congélateur (L)

    209

  • Volume du réfrigérateur (L)

    286

  • Volume de la fabrique à glaçe (L)

    11

COMMANDEET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Button-88-white

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    136

  • Poids du produit (kg)

    126

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1.787

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)

    1.753

  • Profondeur sans poignée (mm)

    619

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    835 x 1.787 x 730

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Non

  • Door-in-Door

    Non

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • UVNano

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Non

  • Plomberie

    Aucune plomberie requise

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons et Glace pilée

  • Fabrique à glaçe automatique

    Oui (Spaceplus)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    PCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Non

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    314

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    40

  • Niveau sonore (classe)

    C

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    5

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Non

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE EAN

  • Code EAN

    8806084880215

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    Non

  • Éclairage du congélateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    Non

  • Tiroir_Congélateur

    6 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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