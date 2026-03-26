Réfrigérateur multiportes compact (E, 506 L, 178,7 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau, et réservoir d'eau interne | GML861EPPE

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*En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d'une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
*Ce produit est fourni avec une prise Schuko et un adaptateur intégré pour la norme suisse de type J.