Réfrigérateur côte à côte (C, 628L, 179 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau et réservoir d'eau interne | GSLE81PYBC

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs-congélateurs élégants et économes en énergie, dotés de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Des modèles spacieux de style américain aux modèles pratiques à plusieurs portes, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™, les modèles combinés et minces, LG offre le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine de A à Z, il est facile d'intégrer l'appareil de vos rêves; si vous devez combler un espace vide, votre choix sera peut-être dicté par la capacité disponible. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui correspond le mieux à votre style de vie, examinez l'espace de rangement, les technologies de refroidissement innovantes qui conservent vos aliments frais plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le système Total No Frost, le distributeur d'eau et de glaçons autonettoyant UVNano, les clayettes rabattables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'efficacité énergétique et la garantie du produit.