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Réfrigérateur côte à côte (C, 628L, 179 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau et réservoir d'eau interne | GSLE81PYBC

GSLE81PYBC.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Réfrigérateur côte à côte (C, 628L, 179 cm de hauteur) avec distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau et réservoir d'eau interne | GSLE81PYBC

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Fonctionnalités principales

  • Système de refroidissement Multiairflow avec ventilation intégrée (circulation d'air innovante dans tout l'intérieur)
  • Réservoir d'eau de 4,3 L (pas de raccordement fixe) - Bac à légumes à humidité régulée (surface à humidité contrôlée)
  • Technologie Total NoFrost (dégivrage automatique) - Compresseur Smart Inverter®
  • *En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d'une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
  • *Ce produit est équipé d'une prise Schuko et d'un adaptateur intégré pour la norme suisse de type J.
Plus

Qu'est-ce qui rend les réfrigérateurs-congélateurs LG si attrayants?

Deux cartes distinctes avec filtres à eau interchangeables et un distributeur d'eau plus performant.

Accès aux filtres convivial

De l'eau potable accessible quand vous le souhaitez

Il y a 3 icônes, qui représentent la viande, le poisson et les légumes, sur le côté droit du réfrigérateur.

FRESH Converter™

Des décors frais pour vos aliments

Le smartphone ThinQ™ avec écran et 3 icônes.

ThinQ™

Un contrôle intelligent pour une vie plus intelligente

Image du produit avec le logo Smart Inverter Compressor™ et le logo de la garantie de 10 ans.

Smart Inverter™

Performance efficace, durabilité fiable

Hygiene care

Adieu bactéries

Uvnano™ rafraîchit chaque jour le bec de votre distributeur d'eau, éliminant automatiquement 99,99 % des bactéries grâce à la lumière UV.

L'eau sort du distributeur situé dans le réfrigérateur noir.

Plomberie

De l'eau fraîche et filtrée qui coule en continu

Grâce à un accès facile au filtre, toute la famille a accès à de l'eau potable. Changez le filtre quand vous le souhaitez et savourez une eau au goût agréable au quotidien.

Les deux cartes séparées permettent de changer spontanément les filtres situés du côté gauche, ce qui permet à l'utilisateur de boire l'eau fraîche située du côté droit.

*Testé et certifié par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401, ce filtre réduit 25 substances potentiellement nocives, dont le plomb et l'amiante. Les filtres LG® vous offrent une eau filtrée pratique pour vous et votre famille. Pour une efficacité optimale, remplacez votre filtre LG® tous les 6 mois (ou tous les 757 litres).

Fraîcheur

Préserve plus longtemps la fraîcheur des produits agricoles.

Savourez des aliments frais grâce à la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG qui les conserve frais plus longtemps.

The top part of the image is harvesting lettuce from the field. The bottom part of the image is a fresh salad in a round plate. The vegetables in these two images are naturally connected as if they were one image.

FRESH Converter™

Contrôlez la température, conservez les aliments frais

Fresh Converter™ vous aide à choisir la température optimale pour chaque aliment. Préservez plus longtemps leurs saveurs grâce à des températures adaptées à la viande, au poisson et aux légumes.

La face intérieure du réfrigérateur présente 3 types d'aliments pouvant être conservés, symbolisés par les icônes Viande, Poisson et Légumes.

LG ThinQ™

La vie intelligente commence avec LG ThinQ™

Les appareils compatibles Wi-Fi vous permettent de contrôler et de surveiller votre réfrigérateur avec votre smartphone.

Il y a un réfrigérateur et un téléphone portable.

Votre réfrigérateur est désormais plus intelligent

La technologie Smart Learner analyse vos habitudes pour optimiser le refroidissement, la consommation d'énergie et la production de glace. Elle refroidit votre réfrigérateur deux heures avant les périodes de forte utilisation afin de limiter la hausse de température. En cas d'inactivité ou de faible utilisation, Smart Learner réduit le gaspillage d'énergie en limitant les mouvements du compresseur.

A la izquierda, una pareja frente al frigorífico LG abierto durante el día; derecha, frigorífico cerrado de noche.

Connectez votre réfrigérateur et votre smartphone

L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur. Activez la fonction « Congélation express » d'une simple pression sur un bouton.

L'image de droite montre une femme debout dans un supermarché, les yeux rivés sur son téléphone. L'image de gauche présente la face avant d'un réfrigérateur. Au centre des images figure une icône indiquant la connexion entre le téléphone et le réfrigérateur.

alertes de porte ouverte

Vous n'êtes pas sûr d'avoir laissé la porte du réfrigérateur ouverte ? Pas de souci ! L'application LG ThinQ™ vous enverra une notification directement sur votre téléphone pour vous alerter.

Sur la gauche, la femme rentre chez elle et vérifie l'état du réfrigérateur à l'aide de son smartphone ; un smartphone est affiché sur l'écran au centre, le réfrigérateur est ouvert et l'air frais sort de la porte située à droite.

Les fonctionnalités de LG ThinQ™ peuvent varier selon le produit et le pays. Consultez votre revendeur local ou le site web LG de votre pays pour connaître la disponibilité du service.

Vue latérale du réfrigérateur pour mettre en valeur l'élégance du design de la poignée escamotable.

Poignée de poche

Conçu pour la beauté et la modernité

Vue de face du panneau métallique Metal Fresh avec le logo "Metal Fresh" visible.

Metal Fresh

Mur arrière métallique haut de gamme et élégant

Vue en diagonale de l'étagère à panneaux métalliques à l'intérieur du réfrigérateur.

décoration métallique

Finition métallique élégante et luxueuse

Smart Inverter Compressor™

Durable et économe en énergie

L'efficacité dont vous rêviez: le compresseur intelligent LG Smart Inverter Compressor™ analyse les besoins en refroidissement de votre réfrigérateur et ajuste sa vitesse en conséquence, en consommant uniquement l'énergie nécessaire. Ni plus, ni moins.

Le réfrigérateur est installé dans le mur de la cuisine et un graphique illustre la réduction de la consommation d'énergie grâce au compresseur Inverter intelligent.

Le réfrigérateur est installé dans le mur de la cuisine et un graphique illustre la réduction de la consommation d'énergie grâce au compresseur Inverter intelligent.

*D’après les résultats des tests KTL comparant la consommation d’énergie (norme KS C ISO 15502) des modèles LGE R-B601GM (compresseur alternatif conventionnel LG) et R-B602GCWP (compresseur Inverter intelligent). Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Plus de fraîcheur, un refroidissement plus rapide et davantage d’économies

Le compresseur LG Smart Inverter™ fait passer l'efficacité énergétique à un niveau supérieur pour vous aider à économiser davantage et vous offrir 10 ans de tranquillité d'esprit.

*Garantie de 10 ans sur le compresseur Smart Inverter (pièces uniquement).

FAQ

Q.

Q1. De quoi ai-je besoin pour installer un réfrigérateur-congélateur?

A.

Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

Q2. Comment modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur-congélateur LG?

A.

Utilisez le panneau de commande situé sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température de votre réfrigérateur ou congélateur. Pour les modèles compatibles, utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier la température à distance via votre smartphone.

Q.

Q3. Quels sont les points à prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur?

A.

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs-congélateurs élégants et économes en énergie, dotés de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Des modèles spacieux de style américain aux modèles pratiques à plusieurs portes, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™, les modèles combinés et minces, LG offre le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine de A à Z, il est facile d'intégrer l'appareil de vos rêves; si vous devez combler un espace vide, votre choix sera peut-être dicté par la capacité disponible. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui correspond le mieux à votre style de vie, examinez l'espace de rangement, les technologies de refroidissement innovantes qui conservent vos aliments frais plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le système Total No Frost, le distributeur d'eau et de glaçons autonettoyant UVNano, les clayettes rabattables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'efficacité énergétique et la garantie du produit.

Q.

Q4. De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin?

A.

Bien que cela dépende de votre mode de vie, voici une règle générale: le réfrigérateur-congélateur LG combiné (capacité: 340-384L) convient généralement à un petit foyer de 1 à 2 personnes; les modèles multi-portes fins (506-508L) sont adaptés à une famille de 3 à 4 personnes; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles multi-portes ou américains LG (capacité : 625-705L). Les modèles multi-portes offrent un espace extra-large pour ranger des plats comme des plateaux ou des assiettes. Chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux; c’est pourquoi nous proposons un choix de tailles au sein de chaque gamme.

Q.

Q5. Quelle est la différence entre un réfrigérateur raccordé à l'eau et un réfrigérateur non raccordé à l'eau?

A.

LG vous offre une liberté totale quant à l'emplacement de votre réfrigérateur-congélateur, avec des modèles raccordés ou non à l'eau courante. Un réfrigérateur raccordé à l'eau courante alimente directement le distributeur d'eau et de glaçons. Un réfrigérateur non raccordé à l'eau courante est équipé d'un réservoir d'eau intégré et rechargeable, relié au distributeur situé sur la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir plein pour profiter d'eau fraîche à volonté.

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Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    628

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1.790 x 735

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    224

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    C

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • FONCTIONS - InstaView

    Non

  • FONCTIONS - Door-in-Door

    Non

  • SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie

    Aucune plomberie requise

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Américain

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    C

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    628

  • Volume du congélateur (L)

    192

  • Volume du réfrigérateur (L)

    372

  • Volume tiroirs (L)

    35

  • Volume du congélateur (2Star) (L)

    15

  • Volume de la fabrique à glaçe (L)

    14

COMMANDEET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Écran Interne

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    145

  • Poids du produit (kg)

    135

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1.790

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)

    1.750

  • Profondeur avec poignée (mm)

    735

  • Profondeur sans poignée (mm)

    620

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    913 x 1.790 x 735

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • Door-in-Door

    Non

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • UVNano

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Non

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Plomberie

    Aucune plomberie requise

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons et Glace pilée

  • Fabrique à glaçe automatique

    Oui (Spaceplus)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Blanche

  • Type de poignée

    Poignée

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    224

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    34

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Balconnet de porte_Tiroir à Fromage

    Non

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Pure N Fresh

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096051849

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    2

  • Éclairage du congélateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Tiroir_Congélateur

    2 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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