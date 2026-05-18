Réfrigérateur Américain | InstaView Door-in-Door™ | 628 L | Silencieux 35 dB

*Comparaison de la vitesse de fonte entre Craft Ice™ et un glaçon.

Basé sur le temps moyen de trois tests individuels permettant de mesurer le temps nécessaire pour que les deux types de glace disparaissent complètement dans l’eau distribuée (48 ℉ / 9 ℃).

*La forme et la clarté de la glace seront affectées lors de l’activation du Craft Ice™ ; ce qui peut varier en fonction des paramètres, de l’usage domestique et de l’approvisionnement en eau.