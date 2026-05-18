Réfrigérateur Américain | InstaView Door-in-Door™ | 628 L | Silencieux 35 dB

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Pourquoi nos réfrigérateurs américains vont vous plaire ?
Changez votre filtre facilement
Une eau filtrée en continu
FRESH Converter™
Des réglages optmisés pour vos aliments
Verre teinté InstaView™
Toquez deux fois, voyez l'intérieur.
Craft Ice™
L’art de la fusion lente
*Sur la base des tests Intertek des produits SX5534WB, GR-S632GLRC et LFX31945ST/02, conformément aux méthodes de test internes de LG, mesurant la réduction en pourcentage du taux d’échange d’air lorsque la porte Door-in-Door™ est ouverte par comparaison avec une porte de réfrigérateur standard pendant 10 secondes. Les résultats peuvent varier selon les modèles et la durée d’ouverture de porte.
Craft Ice™
Élevez vos boissons
Préservez la saveur de vos besoins avec la fabrique à glace Craft Ice™ et ses glaçons ronds à fusion lente.
*Comparaison de la vitesse de fonte entre Craft Ice™ et un glaçon.
Basé sur le temps moyen de trois tests individuels permettant de mesurer le temps nécessaire pour que les deux types de glace disparaissent complètement dans l’eau distribuée (48 ℉ / 9 ℃).
*La forme et la clarté de la glace seront affectées lors de l’activation du Craft Ice™ ; ce qui peut varier en fonction des paramètres, de l’usage domestique et de l’approvisionnement en eau.
*Basé sur les résultats des tests effectués par UL, TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du réservoir d’eau placé dans le panier supérieur baisse entre les modèles Door Cooling™ et Non-Door Cooling™. Modèles applicables uniquement.
*Les images du produit ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et peuvent différer du produit réel.
*Door Cooling™ est censé s’arrêter lorsque la porte est ouverte.
Hygiène
LED UVnano™
Savourez une eau propre à tout moment avec notre la technologie UVnano™ qui élimine jusqu'à 99,99 %* des bactéries présentes sur l'embout du distributeur.
*L'image est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.
*L'effet de l'UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests en laboratoire réalisés par TUV en 2020 à l'aide de méthodes de test internes consistant à mesurer la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d'eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures dans le cadre d'une utilisation domestique normale. ; Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Le produit ne traite ni ne guérit les problèmes de santé et ne garantit pas que l'eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.
Raccordé à l'eau
Une eau filtrée en continu
Remplacez facilement le filtre à eau situé à l'intérieur du réfrigérateur et profitez d'une eau filtrée à tout moment*.
Filtre à eau facile à remplacer dans le réfrigérateur, homme buvant un verre d'eau en cuisine lumineuse.
*Testé et certifié par l’organisme NSF International en fonction de la norme NSF/ANSI 42, 53, 401 afin de réduire 25 substances potentiellement nocives dont le plomb, l’amiante, etc. Les filtres LG® offrent une eau filtrée pour votre famille et vous. Pour de meilleurs résultats, remplacez votre filtre LG® tous les 6 mois (ou tous les 760 litres).
Fraîcheur
Conservez la saveur des aliments
La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps.
La technologie de contrôle de la température et de refroidissement garde vos aliments frais longtemps
FRESH Converter™
Une humidité contrôlée pour garder vos aliments frais
Fresh Converter™ vous aide à choisir les réglages de température optimaux pour les différents aliments.
Avec ses 3 positions pour 3 températures, l’humidité est contrôlée de façon optimale pour une conservation adaptée à la viande, au poisson et aux légumes.
LG ThinQ™
La vie intelligente commence avec LG ThinQ™
Les appareils compatibles Wi-Fi vous permettent de contrôler et de surveiller votre réfrigérateur à l'aide de votre smartphone.
Les appareils compatibles Wi-Fi vous permettent de contrôler votre réfrigérateur à l'aide de votre smartphone
Smart Learner™ apprend à connaître vos habitudes pour optimiser le refroidissement, la consommation d'énergie et la consommation de glace. Cette technologie refroidit votre réfrigérateur deux heures avant les périodes de forte utilisation afin d'éviter le gaspillage d'énergie. Pendant les périodes d'inactivité ou de faible utilisation, Smart Learner™ réduit le gaspillage d'énergie en limitant les mouvements du compresseur.
L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur. Activez la " congélation express " d'une simple pression.
L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur
Vous ne savez pas si vous avez laissé la porte du réfrigérateur ouverte ? L'application LG ThinQ™ vous enverra une notification directement sur votre téléphone pour vous alerter.
Restez en alerte à l'aide de l'application LG ThinQ
Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays. Consultez votre revendeur local ou le site Web local de LG pour connaître la disponibilité du service.
Compresseur Smart Inverter™
Une efficacité énergétique sans compromis
Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore* et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans**.
Compresseur Smart Inverter™
*Basé sur le résultat de test KLT qui compare la consommation d’énergie de norme KS C ISO 15502 entre les modèles LGE R-B601GM(compresseur alternatif conventionnel de LG) et R-B602GCWP(Smart inverter compressor). Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
**Garantie de 10 ans sur pièces uniquement.
FAQ
Que dois-je faire pour installer un réfrigérateur congélateur à plomberie ?
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
Comment puis-je changer la température de mon réfrigérateur américain ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler ou ajuster la température de votre réfrigérateur ou congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge.
Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur américain ?
LG propose une large gamme de Réfrigérateurs Congélateurs élégants et dotés de multiples fonctionnalités intelligentes. De l'American au multi-portes, de la technologie InstaView™ Door-in-Door™, LG propose le réfrigérateur-congélateur idéal pour chaque foyer. Si vous concevez une cuisine, il est facile d'y intégrer l'appareil de vos rêves ; si vous avez un espace existant à combler, il se peut que votre choix soit dicté par l'espace. Une fois que vous avez choisi le réfrigérateur-congélateur qui convient le mieux à votre mode de vie, examinez l'espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui permettent de conserver la fraîcheur de vos aliments , les fonctions pratiques comme le Total No Frost (sans givres), le distributeur d'eau et de glaçons et sa LED UVNano, les clayettes rétractables et le système de tiroirs FRESHConverter™. N'oubliez pas de vérifier l'étiquette énergie et la garantie du produit.
De quelle taille de réfrigérateur américain ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité 625-705 L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Quelle est la différence entre un réfrigérateur à raccordé et non raccordé à l'eau ?
LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles raccordés et non raccordés à l'eau. Un réfrigérateur raccordé est connecté directement à une arrivée d'eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur non raccordé possède un réservoir d’eau rechargeable intégré et connecté au distributeur. Il vous suffit de remplir le réservoir pour profiter d’eau et glaçons.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG côte à côte ou multi-portes, y compris le déballage, les raccordements, la mise à niveau et l'alignement des portes. Commencez à stocker dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
628
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
913 x 1.790 x 735
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
276
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
D
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
FONCTIONS - InstaView
Oui
FONCTIONS - Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (verre teinté)
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU - Plomberie
Aucune plomberie requise
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Américain
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
D
CAPACITÉ
Volume total (L)
628
Volume du congélateur (L)
192
Volume du réfrigérateur (L)
407
Volume du congélateur (2Star) (L)
15
Volume de la fabrique à glaçe (L)
14
COMMANDEET ÉCRAN
Écran LED interne
Écran Interne
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
152
Poids du produit (kg)
142
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
1.790
Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)
1.750
Profondeur avec poignée (mm)
735
Profondeur sans poignée (mm)
620
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
913 x 1.790 x 735
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (verre teinté)
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Oui
UVNano
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Non
Distributeur d’eau uniquement
Non
Plomberie
Aucune plomberie requise
Distributeur d’eau et de glaçons
Glaçons et Glace pilée
Fabrique à glaçe automatique
Oui (Spaceplus)
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Av/Ar métal
Type de poignée
Poignée
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
276
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
35
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Balconnet de porte_Tiroir à Fromage
Oui
Bac à légumes
Oui (2)
Multi-Air Flow
Oui
Pure N Fresh
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE EAN
Code EAN
8806096031452
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
2
Éclairage du congélateur
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Tiroir_Congélateur
2 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
Ce qu’ils en disent
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Garantie
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