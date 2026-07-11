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Pied enceinte LG Sound Suite M5 FS-M51
Pied enceinte LG Sound Suite M5 FS-M51
FS-M51
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Fonctionnalités principales
- Pied authentique pour enceinte LG
- Conception haut de gamme, hauteur précise
- Il s’agit d’un produit composé de pieds sans enceinte ni câble d’alimentation
* Cette image n’est utilisée qu’à titre d’illustration. Le produit Sound Suite M5 illustré n’est pas inclus ; seul le pied est fourni dans l’emballage.
Conçu pour des intérieurs épurés et un son précis
Conçu pour les modèles M5, le pied d’enceinte permet de placer l’enceinte à la hauteur d’écoute idéale pour un son clair et précis.
Les matériaux de couleur et de fini assortis s’intègrent harmonieusement à votre espace,
tandis que la gestion intégrée des câbles permet de dissimuler soigneusement les cordons d’alimentation.
Gestion des câbles épurée, finition raffinée
3 photos illustrant comment le câble du Sound Suite M7&M5 est soigneusement rangé sur le pied, dont la couleur et la finition sont assorties
* Un cordon d’alimentation plus long peut être requis lors de l’utilisation du pied. Un cordon d’alimentation de 3,5 m, vendu séparément, est disponible pour permettre un positionnement à distance.
Hauteur précise pour une diffusion sonore exacte
En plaçant le haut-parleur à la bonne hauteur d’écoute, le pied favorise un son clair et exact ainsi qu’une expérience d’écoute plus immersive.
Un salon où résonnent les ondes sonores d’une barre de son LG Sound Suite, équipée d’un système de son surround compatible Dolby Atmos FlexConnect pour télévision
* Cette image n’est utilisée qu’à titre d’illustration. Le produit Sound Suite M5 illustré n’est pas inclus ; seul le pied est fourni dans l’emballage.
Découvrez les enceintes conçues pour ce pied
Explorez les enceintes M5, conçues pour fonctionner en toute harmonie avec ce pied afin d’assurer un positionnement exact et une hauteur d’écoute optimale.
M5
Compacte mais dynamique, la M5 est une enceinte compatible avec DAFC dotée de AI Sound Pro et de la calibration par intelligence artificielle. Elle comprend un caisson de basses et deux tweeters.
Comment installer
Pour plus d’informations détaillés, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.
Veuillez d’abord vérifier ce qui suit.
• Les pieds suivants peuvent être utilisés selon le modèle d’enceinte.
- M7 : FS-M71 (pied × 1), FS-M72 (pied × 2)
- M5 : FS-M51 (pied × 1), FS-M52 (pied × 2)
- Le nombre de composants peut varier selon le modèle de pied.
• Le pied n’est pas livré avec un cordon d’alimentation. Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec le haut-parleur
Sound Suite, ou achetez un cordon d’alimentation séparément sur LGE.COM. (Longueur du cordon d’alimentation séparé : 3,5 m)
• Lors de l’assemblage, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas entièrement serrées, le produit peut s’incliner ou basculer, ce qui pourrait causer des dommages. Le serrage des vis avec une force excessive peut les faire se détacher en raison de l’abrasion du joint de vis.
ÉTAPE 1
Fixez le pied au socle, puis serrez fermement l’assemblage à l’aide de deux vis (M4 x 15 mm).
ÉTAPE 2
Faites passer le cordon d’alimentation par l’ouverture située au bas du socle du pied, puis faites-le ressortir par le côté opposé de sa tige centrale.
ÉTAPE 3
Insérez le cordon d’alimentation dans le trou central de la plaque supérieure, comme indiqué sur l’image.
Alignez la saillie de la plaque supérieure avec la rainure du cordon d’alimentation située au bas du socle et fixez la plaque supérieure au pied.
Ensuite, fixez solidement la connexion à l’aide de deux vis (M4 x 15 mm).
ÉTAPE 4
Branchez le cordon d’alimentation au port AC IN situé au bas du produit.
ÉTAPE 5
Placez le haut-parleur sur la plaque supérieure et insérez la saillie marquée de la plaque supérieure dans la rainure du haut-parleur, comme illustré sur l’image.
Ensuite, fixez solidement le haut-parleur à la plaque supérieure à l’aide de la vis (M4 x 8 mm).
ÉTAPE 6
Faites passer le cordon d’alimentation le long de la rainure située sous le socle du pied.
* Les images et les caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, ses spécifications, etc., peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.
* Toutes les images des produits sont des photos et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des réglages de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
Toutes les caractéristiques
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