Pied enceinte LG Sound Suite M7 FS-M71

Conçu pour les modèles M7, le pied d’enceinte permet de placer l’enceinte à la hauteur d’écoute idéale pour un son clair et précis.

Les matériaux de couleur et de fini assortis s’intègrent harmonieusement à votre espace,

tandis que la gestion intégrée des cordons permet de dissimuler soigneusement les câbles d’alimentation.