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Pied enceinte LG Sound Suite M7 FS-M71
Pied enceinte LG Sound Suite M7 FS-M71
FS-M71
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* Cette image n’est utilisée qu’à titre d’illustration. Le produit Sound Suite M7 illustré n’est pas inclus; seul le pied est inclus dans l’emballage.
Conçu pour des intérieurs épurés et un son précis
Conçu pour les modèles M7, le pied d’enceinte permet de placer l’enceinte à la hauteur d’écoute idéale pour un son clair et précis.
Les matériaux de couleur et de fini assortis s’intègrent harmonieusement à votre espace,
tandis que la gestion intégrée des cordons permet de dissimuler soigneusement les câbles d’alimentation.
Gestion des câbles épurée, finition raffinée
3 images montrant comment le câble de la suite sonore M7 et M5 est soigneusement organisé avec le socle assorti en couleur et en finition
* Un câble d’alimentation plus long peut être requis lors de l’utilisation du pied. Un câble d’alimentation de 3,5 m, vendu séparément, est disponible pour permettre un positionnement à distance.
Hauteur de précision pour une diffusion sonore exacte
En plaçant le haut-parleur à la bonne hauteur d’écoute, le pied favorise un son clair et exact ainsi qu’une expérience d’écoute plus immersive.
Un salon avec des ondes sonores incurvées provenant d’une barre de son LG Sound Suite avec système de son stéréophonique intégral Dolby Atmos FlexConnect pour la télé
* Cette image n’est utilisée qu’à titre d’illustration. Le produit Sound Suite M7 illustré n’est pas inclus; seul le pied est inclus dans l’emballage.
Découvrez les haut-parleurs conçus pour ce socle
Explorez les haut-parleurs M7, conçus pour fonctionner en toute harmonie avec ce pied afin d’assurer un positionnement exact et une hauteur d’écoute optimale.
M7
Conçue pour une clarté immersive, la M7 est une enceinte compatible avec DAFC, avec AI Sound Pro et la calibration par IA. Comprend un caisson de basses et 3 enceintes pleine gamme.
Comment installer
Pour plus d’informations détaillés, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.
Veuillez d’abord vérifier ce qui suit.
• Les socles suivants peuvent être utilisés selon le modèle de haut-parleur.
- M7 : FS-M71 (socle × 1), FS-M72 (socle × 2)
- M5 : FS-M51 (socle × 1), FS-M52 (socle × 2)
- Le nombre de composants peut varier selon le modèle de socle.
• Le socle ne comprend pas de cordon d’alimentation. Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec le haut-parleur
Sound Suite, ou achetez un cordon d’alimentation séparément sur LGE.COM. (Longueur du cordon d’alimentation séparé : 3,5 m)
• Lors de l’assemblage, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas entièrement serrées, le produit peut s’incliner ou basculer, ce qui pourrait causer des dommages. Le serrage des vis avec une force excessive peut les faire se détacher en raison de l’abrasion du joint de vis.
ÉTAPE 1
Fixez le poteau du socle à sa base, puis fixez fermement la connexion à l’aide de deux vis (M4 x 15 mm).
ÉTAPE 2
Insérez le cordon d’alimentation dans l’ouverture située au bas de la base du socle, puis faites-le sortir du côté opposé du poteau du socle.
ÉTAPE 3
Insérez le cordon d’alimentation dans le trou central de la plaque supérieure, comme indiqué sur l’image.
Alignez la saillie de la plaque supérieure avec la rainure du cordon d’alimentation située au bas de la base du socle et fixez la plaque supérieure au poteau du socle.
Ensuite, fixez solidement la connexion à l’aide de deux vis (M4 x 15 mm).
ÉTAPE 4
Branchez le cordon d’alimentation au port AC IN situé au bas du produit.
ÉTAPE 5
Placez le haut-parleur sur la plaque supérieure et insérez la saillie marquée de la plaque supérieure dans la rainure du haut-parleur, comme illustré sur l’image.
Ensuite, fixez solidement le haut-parleur à la plaque supérieure à l’aide de la vis (M4 x 8 mm).
ÉTAPE 6
Faites passer le cordon d’alimentation le long de la rainure située sous le socle du pied.
* Les images et les caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, ses spécifications, etc., peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.
* Toutes les images des produits sont des photos et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des réglages de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
Toutes les caractéristiques
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