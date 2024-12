LE TELEVISEUR OLED DE LG ELU MEILLEUR ECRAN EN EUROPE

VILLEPINTE, le 30 août 2012 – L’EISA (European Imaging and Sound Association)

a de nouveau récompensé LG Electronics (LG) en lui décernant les prix European

Display Achievement Award pour son téléviseur OLED (modèles 55EM970V et

55EM975V) et Europe Smart TV Award pour son téléviseur CINEMA 3D Smart TV

(modèle 55LM960V). Les produits lauréats ont été sélectionnés par 50 magazines

spécialisés en audio et vidéo de 19 pays. Les prix de l’EISA comptent parmi les plus

prestigieux du marché du divertissement à domicile. Ils sont attribués aux produits

obtenant les meilleures notes dans les domaines de la technologie, du design et de

l’innovation.

« Cette reconnaissance des téléviseurs OLED et CINEMA 3D Smart TV de LG par le

jury de l’EISA témoigne une fois de plus de la suprématie de LG sur le marché du

divertissement à domicile », a déclaré Havis Kwon, Président et CEO de LG Home

Entertainment Company. « En plus des ventes, ces récompenses constituent des

références importantes pour nos ingénieurs et concepteurs qui tiennent compte de l’avis

des leaders d’opinion formant l’EISA. »

Le téléviseur OLED TV de LG, le plus fin au monde, est l’écran ultime. Il offre un

contraste extraordinaire et un angle de visualisation très vaste qui ont été salués par le

jury de l’EISA. Grâce aux technologies BRVB (blanc, rouge, vert et bleu), 4-Color

Pixels et Color Refiner, il produit l’image la plus homogène, naturelle et précise qui soit.

Un pixel blanc est ajouté aux 3 pixels de base (Rouge, vert et bleu) permettant ainsi

d’améliorer la précision de l’image et le spectre des couleurs. Cette technologie BRVB

innovante distingue le téléviseur OLED de LG des systèmes RVB classiques. Avec son

design fin et élégant, et un bord de seulement 4 mm, ce téléviseur offre une expérience

de divertissement véritablement immersive.

www.lg.com

En début d’année, le site internet CNET a élu le téléviseur OLED 55 pouces de LG Best

of CES et Best of Show, le désignant ainsi comme le meilleur produit parmi ceux des

2700 entreprises présentes au CES (Consumer Electronics Show) 2012. Il a également

reçu le Prix présidentiel de la République de Corée pour la technologie multimédia lors

du World IT Show de Séoul en mai dernier.

Le modèle CINEMA 3D Smart TV

55LM960V de LG est livré avec une

télécommande Magic Remote

proposant différents moyens de

communiquer avec le téléviseur :

reconnaissance vocale, molette,

mouvement et pointeur. L’interface utilisateur Smart TV permet en outre d’accéder plus

rapidement et facilement à une multitude de contenus et d’applications. Grâce à la

technologie FPR (Film Patterned Retarder) de LG, le téléviseur CINEMA 3D Smart TV

garantit une expérience 3D beaucoup plus immersive qui combinée avec la technologie

NANO FULL LED assure une distribution uniforme de la lumière, un Local dimming

détaillé et une image homogène, tout en diffusant de superbes images plus lumineuses,

plus nettes et plus fluides. Le modèle 55LM960V fonctionne par ailleurs avec des

lunettes légères, confortables et peu coûteuses que le comité de l’EISA a qualifiées de

‘solution 3D pour toute la famille’. »

# # #

Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG

www.lgpressroom.com

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans

l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers

le monde, LG a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 49 milliards de dollars américains (54 260 milliards de

wons) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication

(Téléphonie mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning&Energy Solutions (Solutions

de chauffage, climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran

plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG

Electronics, consultez le site www.LGnewsroom.com.



À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs,

moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité.

Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés

d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand

public de LG incluent notamment des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des téléviseurs OLED, des moniteurs IPS,

des systèmes home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les

produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les

caméras de sécurité. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com



À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 personnes

dont 115 commerciaux sur le terrain. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et

d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies

renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France. Sur le site de LG Electronics France se trouvent

également le siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre européen de Recherche &

Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.

# # #

Contacts Presse

LG Electronics France

Hervé Vaillant

Tél : 01 49 89 87 36 – Mob : 06 99 48 27 35

herve.vaillant@lge.com

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

LG-One

Hortense Grégoire

Tél : 01 46 24 19 80 – Mob : 06 08 33 89 88

hortense.gregoire@lg-one.com

Constance Levard

Tél : 01 46 24 92 92 – Mob : 06 58 81 33 07

constance.levard@lg-one.com