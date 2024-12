LG ELECTRONICS AFFIRME SA POSITION DE LEADER SUR LE MARCHÉ DES APPAREILS HAUT DÉBIT AVEC L'EXPANSION DE SA FONCTION NETCAST ENTERTAINMENT ACCESS™

L'arrivée de nouveaux fournisseurs de contenus interactifs et la disponibilité accrue dans le portefeuille de produits renforcent la croissance de NetCast





LG Electronics, pionnier depuis deux ans des appareils électroniques grand public connectés permettant de lire le contenu diffusé sur internet, annonce de nouvelles alliances pour son système NetCast Entertainment Access, dont Skype™, Picasa™, AccuWeather et Yahoo! Widgets™.



LG offre la plupart du contenu audio et vidéo en ligne directement sur ses téléviseurs HD et ses lecteurs de disques Blu-ray, sans avoir besoin de passer par un ordinateur. Qui plus est, le fabricant propose aux consommateurs le choix le plus vaste de téléviseurs HD et de lecteurs de disques Blu-ray dotés de capacités de diffusion intégrées.



En 2010, 15 nouveaux téléviseurs LCD HD à LED, 7 nouveaux téléviseurs LCD HD et 4 nouveaux téléviseurs plasma HD intégreront la fonction NetCast Entertainment Access. De plus, trois lecteurs de disques Blu-ray et trois systèmes de home cinéma LG offriront également des options de contenu interactif enrichies, ainsi que la diffusion en continu de contenus de divertissement. En plus d'accéder à ce contenu web via une connexion Ethernet, la plupart des nouveaux produits de LG sont également dotés d'une connectivité sans fil, facilitant l'installation et l'utilisation pour les consommateurs*.



"L'expansion de la fonction NetCast de LG constitue la prochaine étape pour offrir aux consommateurs un accès immédiat au contenu en ligne qui les intéresse", explique Tim Alessi, directeur du développement de produits chez LG Electronics USA. "De nouveaux partenariats prometteurs, notamment avec Skype, Picasa et AccuWeather, ainsi que nos alliances de longue date avec Netflix™, VUDU™, YouTube™, CinemaNow™ et Pandora®, renforcent la position de leader de LG dans les appareils compatibles avec internet. Plus important encore, nous proposons des options diversifiées et attractives aux consommateurs avides de contenu."



Ajouts interactifs

Face à l'explosion de l'intérêt des consommateurs pour le contenu interactif, LG a conclu des accords avec Skype et Picasa, qui sont en train de transformer le paysage du divertissement à la maison.

• Skype permet aux utilisateurs de rester connectés avec leurs amis ou leur famille grâce à ses capacités de vidéoconférence (nécessitent une webcam et d'autres équipements).

• Picasa donne accès au logiciel photo de Google, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser leurs albums photo d'un simple appui sur une touche.



Diffusion de contenu

LG a aussi enrichi la fonction NetCast Entertainment Access de nouvelles options de diffusion de contenus, notamment l'accès à AccuWeather, ainsi qu'à Yahoo! Widgets. Les offres de diffusion de contenus de divertissement via la fonction NetCast de LG incluent :

• AccuWeather : permet aux utilisateurs de consulter les dernières prévisions météo.

• Yahoo! Widgets : offre l'accès à différentes applications, telles que Napster, CBS, eBay, Showtime et CNBC.

• VUDU : permet aux utilisateurs d'acheter ou de louer des émissions de télévision et des films en haute définition dans un vaste catalogue de plus de 2 000 titres sans frais mensuels ni matériel supplémentaire. Il s'agit également du seul service en ligne à proposer des films en résolution 1080p.

• Netflix : grâce à la mise à jour Netflix 2.0, les utilisateurs peuvent désormais lire des milliers de films sans passer par un ordinateur.

• YouTube : diffuse instantanément des millions de vidéos web directement depuis internet.

• CinemaNow : permet aux utilisateurs de parcourir le catalogue de contenus premium de CinemaNow et de lire instantanément les émissions de télévision populaires et les films qu'ils ont achetés ou loués.

• Pandora : offre aux utilisateurs la possibilité d'écouter les stations en ligne qu'ils ont créées sur le web depuis le confort de leur centre de divertissement à la maison, sans passer par un ordinateur.



Portefeuille de produits étendu et option d'adaptateur de réseau local sans fil

Par ailleurs, LG a augmenté le nombre de produits dotés de la fonction NetCast Entertainment Access dans son portefeuille, renforçant son leadership dans ce domaine et offrant aux consommateurs davantage de choix à différents prix. La fonction NetCast Entertainment Access est présente dans 26 téléviseurs HD de LG de 32 à 60 pouces (81 à 152 cm) et dans l'ensemble de ses lecteurs de disques Blu-ray et ses systèmes de home cinéma.



Répondant aux consommateurs qui recherchent une installation plus simple et une plus grande commodité, plus de la moitié des téléviseurs HD de LG peuvent s'intégrer à un réseau domestique sans fil via un adaptateur de réseau local sans fil (vendu séparément). La plupart des lecteurs Blu-ray et systèmes de home cinéma de LG intègrent la connectivité Wi-Fi. De plus, les téléviseurs HD équipés de capacités sans fil peuvent recevoir des vidéos Full HD 1080p jusqu'à 30 m de distance en utilisant un boîtier émetteur-récepteur sans fil distinct (également vendu séparément).



Pour plus d'informations et obtenir des images des produits, retrouvez le dossier de presse en ligne de LG à l'adresse suivante : www.lgusa.com/cespressroom.

* Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

* Abonnement et connexion à internet requis (vendu séparément).

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics

La division du divertissement de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans les secteurs des écrans plats, des baladeurs et des produits vidéo pour les marchés grand public et professionnels. Les produits de LG incluent notamment des téléviseurs LCD et plasma, des systèmes de home cinéma, des lecteurs de disques Blu-ray, des appareils audio, des lecteurs vidéo et des écrans à dalle plasma. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, le fabricant a aussi à cœur de proposer des conceptions stylées et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer l'expérience du divertissement.





