LG Electronics et Orange s'associent pour proposer un portail de contenus et de services sur la TV connectée

Un accord signé le 7 janvier 2010 au CES entre Orange et LG Electronics (LGE) permet de proposer dès mars 2010 en France un accès exclusif à un portail Orange depuis les télévisions LG connectées à Internet. Ouvert à tous, ce portail sera accessible directement à partir de la télécommande du téléviseur, en un clic, grâce à une touche d’accès direct.

Ce partenariat d’une durée de trois ans entre Orange et LG Electronics permettra à LG France de commercialiser à compter du mois de mars 2010 une large gamme d’écrans plats offrant une expérience unique de divertissements et de nombreux services multimédias fournis par Orange via un accès intuitif et simplifié.



Des contenus et services web sur la TV

Orange et LG Electronics confirment leur volonté d’apporter à l’ensemble des nouveaux acquéreurs de TV connectées LG le meilleur du divertissement et des services depuis leur écran TV.

Développé par Orange, ce portail a été conçu pour offrir une nouvelle expérience client complémentaire à l’usage TV traditionnel. En un clic, l’utilisateur accède à un portail qui propose une large sélection de services utiles et ludiques tels que : Orange sport info, 2424actu, Liveradio ainsi qu’à d’autres contenus de types programmes TV, vidéos, musiques, ou encore des informations pratiques.

Eric Surdej, Executive Vice President, Directeur Général de LG Electronics France déclare : « Grâce à notre partenariat avec Orange nous offrons à nos clients un portail riche et très simple d’utilisation qui permet de bénéficier d’une gamme complète de contenus et de services multimédia, ainsi que d’une connectivité sans limite depuis leur salon ».

Raoul Roverato, Directeur Exécutif des Nouvelles Activités de Croissance de Orange, précise : « Ce partenariat avec LG Electronics, constructeur de tout premier plan, illustre notre stratégie de proposer sur tous les écrans connectés à Internet, ordinateurs, mobiles, et désormais téléviseurs, les meilleurs contenus et services. »



Simplicité d’utilisation

Pour accéder à ces contenus et services, il suffit de disposer d’une connexion à internet, quel que soit son fournisseur d’accès, et d’être équipé d'une TV LG connectée. La télécommande intègre une touche d’accès direct permettant aux utilisateurs d'accéder directement au portail. L'ergonomie du service permet ainsi de naviguer très simplement et en quelques clics grâce à la télécommande.



Un partenariat qui s'appuie sur les expertises d’Orange et de LG

Pionnier dans le développement de la TV et de la VoD sur les réseaux haut débit fixes et mobiles en Europe, Orange propose une offre de contenus riche et diversifiée, disponible à tout moment, à la maison comme en mobilité. Parmi les innovations qui ont révolutionné les usages, on retrouve la convergence sur tous les écrans (PC, mobile, TV…), la télévision de rattrapage et la délinéarisation, l’interactivité : chaînes sport d'Orange, publicité interactive. Orange s’appuiera également sur son savoir-faire dans le web ; en effet, avec près de 23 millions de visiteurs uniques par mois, les sites web d'Orange arrivent dans le top 3 des meilleures audiences en France*.

Leader mondial et l’un des principaux innovateurs technologiques de l’électronique grand public, LG Electronics propose une gamme large et diversifiée de produits technologiques et d’écrans. Ecrans de télévisions, moniteurs d’ordinateurs et téléphones mobiles permettent de profiter partout et à tout instant des services et contenus offerts par le biais de ces produits. Ainsi LG Electronics répond au plus près aux attentes des consommateurs et contribue à créer dès aujourd’hui les usages de demain.

Au travers de ce partenariat, Orange et LG offrent une solution complète au bénéfice des acquéreurs de TV connectées. L’expertise d’Orange sur les contenus et services d’entertainement alliée à la maîtrise technologique de LG Electronics sur les écrans offrent aux consommateurs une nouvelle expérience de divertissement sur la télévision.

Pour découvrir une vidéo du portail Orange sur les TV LGE, cliquez sur le lien suivant :

http://www.orange-innovation.tv/LG-tvconnectée

* Source : Nielsen, Mediametrie/Netratings,panel all places, Octobre 2009.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq unités opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site fr.lge.com.



À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics

La division du divertissement de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans les secteurs des écrans plats, des baladeurs et des produits vidéo pour les marchés grand public et professionnels. Les produits de LG incluent notamment des téléviseurs LCD et plasma, des systèmes de home cinéma, des lecteurs de disques Blu-ray, des appareils audio, des lecteurs vidéo et des écrans à dalle plasma. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, le fabricant a aussi à coeur de proposer des conceptions stylées et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer l'expérience du divertissement. Les TV connectées LG propose également un portail « LG Netcast » permettant d’accéder à des contenus tels que You Tube, Picasa et Actu Weather. Ces deux portails seront enrichis tout au long de l’année 2010.



A propos d’Orange

Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Elle compte 126 millions de clients, pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. En 2008, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 53,5 milliards d’euros (38,1 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2009). Au 30 septembre 2009, le Groupe comptait près de 190 millions de clients dans 32 pays, dont 128,8 millions de clients du mobile et 13,4 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur mobile et le deuxième fournisseur d’accès Internet ADSL en Europe et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services. La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l’innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et vise à faire d’Orange l’opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. Aujourd’hui, le Groupe reste concentré sur son coeur de métier d’opérateur de réseau, tout en développant ses positions sur des nouvelles activités de croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de fournir des produits et des services simples et conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et responsable qui peut s’adapter aux conditions d'un éco-système en pleine mutation. France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d’informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com



Contacts Presse Produits :

Hervé Vaillant – 01 49 89 87 36 – herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat – 01 49 89 98 72 – emargat@lge.com