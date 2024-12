LG ELECTRONICS REMPORTE 15 PRIX « INNOVATIONS » AU SALON CES 2010

L'excellence de LG en matière de design et d’innovation a été récompensée dans neuf catégories ; la société remporte le prix « Best of Innovations » dans la catégorie Online Audio/Video Content



L'excellence du design et des technologies de LG Electronics lui ont permis de remporter pas moins de 15 prix « Innovations » prestigieux de la Consumer Electronics Association (CEA) lors du CES® International 2010, dont le prix « Best of Innovations » dans la catégorie Online Audio/Video Content.



Des prix ont été décernés aux téléphones portables, appareils électroménagers, solutions professionnelles et produits électroniques grand public de LG dans neuf catégories hautement compétitives : Eco-Design and Sustainable Technology, Video Displays, Online Audio/Video Content, Video Components, Audio Components, Home Networking, High-Performance Audio, Home Appliances et Wireless Handsets.



« En l'espace de 7 ans, LG a remporté plus de 100 prix CES Innovations, ce qui témoigne de son leadership en matière d'innovation, de performances et de design », déclare Peter Reiner, vice-président senior et directeur marketing de LG Electronics USA. « Cette reconnaissance de nos pairs témoigne de notre volonté de fournir aux consommateurs de meilleurs produits combinant fonctions intelligentes et intuitives à un design élégant et raffiné ».



Les produits LG récompensés par les prix 2010 incluent des téléviseurs HD LCD, LED et plasma, des lecteurs et systèmes home cinéma Blu-ray réseau, des téléphones portables, des appareils électroménagers et des systèmes de stockage en réseau. Quant aux innovations, le jury a particulièrement apprécié le système NetCast Entertainment Access™ de LG pour contenus vidéo Internet et la technologie de rétroéclairage LCD Full LED Slim de LG.



Chaque année, les lauréats des prix CES Innovations sont sélectionnés par un jury composé de designers, d'ingénieurs et de journalistes de premier plan qui évaluent les offres de produit au regard de critères tels que la valeur d'usage, l'esthétique, le caractère novateur du design, la qualité et les améliorations apportées en termes de qualité de vie. Parrainés par le CEA et avalisés par l'Industrial Designers Society of America, les prix CES Innovations mettent en lumière les avancées réalisées sur le plan technologique et technique, mais également en matière de design.

Les produits LG récompensés lors du salon international CES 2010 sont les suivants :



Catégorie Eco-Design and Sustainable Technology

• Téléviseur LCD HD Full LED Slim LG INFINIA LE8500 de 47"* (47LE8500) – Téléviseur HD Full LED Slim compatible sans-fil combinant design monocouche et technologie d'économie d'énergie, notamment le contrôle du rétroéclairage Local Dimming, des matériaux respectueux de l'environnement et recyclables et la fonction Intelligent Sensor de LG.



Catégorie Video Displays

• Téléviseur LCD HD Full LED Slim LG INFINIA LE8500 de 47"* (47LE8500) – Téléviseur HD Full HD 1080 combinant un design monocouche avec cadre ultrafin, la technologie Full LED Slim avec Local Dimming, la technologie TruMotion 240Hz et la certification THX Display. Comprend également NetCast™ Entertainment Access pour des options de divertissement illimités**, la certification DLNA, le haut débit sans fil, deux ports USB et la compatibilité HD sans fil.

• Téléviseur LCD HD Full LED Slim LG INFINIA de 47"* (47LE9500) – Téléviseur HD Full HD 1080 combinant un design monocouche avec cadre ultrafin (8,5 mm), la technologie Full LED Slim avec Local Dimming, la technologie TruMotion 480Hz et la certification THX Display. Comprend également NetCast Entertainment Access pour des options de divertissement illimitées**, la certification DLNA, le haut débit sans fil, deux ports USB et la compatibilité HD sans fil.



Catégorie Online Audio/Video Content

• Téléviseur LCD HD Full LED Slim LG INFINIA de 47"* (47LE9500) – Téléviseur HD compatible sans-fil présentant un tout nouveau design et offrant aux consommateurs des options de divertissement illimitées via NetCast Entertainment Access**. Comprend également la technologie Full LED Slim avec Local Dimming, la technologie TruMotion 480 Hz et la certification THX Display. (Prix Best of Innovations pour cette catégorie)

• Téléviseur LED Plus LCD HD compatible sans fil LG INFINIA de 47"* (47LE7500) – Combine design contemporain et connectivité sans fil et permet d'accéder à des milliers d'options de divertissement grâce à NetCast Entertainment Access**. Technologie LED Plus avec Local Dimming, technologie TruMotion 120 Hz et certification THX Display.

• Lecteur Blu-ray réseau Wi-Fi avec médiathèque (BD590) – Disque dur intégré de 250 Go offrant aux consommateurs une médiathèque et leur permettant de télécharger et d’enregistrer des films depuis le site VUDU, d’archiver leur collection de CD personnelle grâce à la fonction extrêmement pratique Music ID de Gracenote, ainsi que de sauvegarder et de visionner des vidéos et photos personnelles.



Catégorie Video Components

• Téléviseur HD à cadre ultrafin de 60"* (60PK550) – Série Full HD 1080 au design TruSlim Frame pour un style épuré et moderne et l'un des cadres les plus fins au monde (0,9" seulement). Comprend également un filtre anti-reflet, la technologie Dual XD Engine, un système de protection « Skin Glass », la technologie TruMotion 600 Hz, la technologie Intelligent Sensor (économies d'énergie) et l'USB 2.0 pour des options d'affichage de contenu supplémentaires.

• Lecteur Blu-ray réseau Wi-Fi avec médiathèque (BD590) – Disque dur intégré de 250 Go offrant aux consommateurs une médiathèque et leur permettant de télécharger et d’enregistrer des films depuis le site VUDU, d’archiver leur collection de CD personnelle grâce à la fonction extrêmement pratique Music ID de Gracenote, ainsi que de sauvegarder et de visionner des vidéos et des photos personnelles.



Catégorie Audio Components

• Home cinéma Blu-ray (LHB335) – Système home cinéma Blu-ray réseau offrant des performances audio HD exceptionnelles, notamment Dolby TrueHD et DTS-HD Advanced Digital Out, Netcast Entertainment Access de LG et un design élégant qui peut s'intégrer dans n’importe quel décor.



Catégorie Home Networking

• Lecteur Blu-ray réseau sans fil (BD570) – Combine un design élégant aux lignes épurées, des performances Blu-ray inégalées et Netcast Entertainment Access pour une expérience à domicile exceptionnelle.

• Stockage en réseau (N2B1) – Périphérique de stockage en réseau avec lecteur Blu-ray intégré permettant aux consommateurs de stocker et de partager de nombreux fichiers en toute sécurité.



Catégorie High Performance Audio

• Système home cinéma sans fil (HB994PK) – Système de home cinéma Blu-ray sans fil combinant une technologie de transmission sans fil et une qualité audio améliorée pour une immersion totale et offrant des options de divertissement quasiment illimitées grâce à Netcast Entertainment Access**.



Catégorie Home Appliances

• Aspirateur vertical sans sac (LUV300) – Comporte un système de compression de poussière motorisé facilitant le nettoyage.

• Réfrigérateur Bottom Freezer quatre portes (LMX28994ST) – Réfrigérateur extrêmement spacieux avec bacs de congélation à ouverture/fermeture automatique et bac de congélation supérieur novateur permettant de convertir un compartiment de congélation en compartiment de réfrigération.



Téléphones portables

• LG eXpo (GW 820) – Premier téléphone intelligent équipé d'un processeur de 1 GHz aux Etats-Unis. En Amérique du Nord, ce téléphone portable de 51 grammes est le premier à intégrer un miniprojecteur en option. Le miniprojecteur se fixe au dos de l'appareil et permet aux utilisateurs de partager des présentations, des diaporamas et même des vidéos en ligne directement depuis leur téléphone portable. Equipé de Windows Mobile® 6.5 Professionnel pour permettre aux utilisateurs chevronnés de rester connectés avec leur messagerie électronique, d'un calendrier et de Microsoft® Office Mobile. Comprend un appareil photo de 5 mégapixels avec flash automatique intégré.





**Connexion Internet et abonnements requis et vendus séparément.

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.





