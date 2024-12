LG ELECTRONICS S’IMPOSE PLUS ENCORE SUR LE MARCHE DES TV HD PLASMA AVEC DE NOUVEAUX MODELES PLUS FINS, AUX DESIGNS ORIGINAUX ET A LA QUALITE D’IMAGE AMELIOREE

Finesse et connectivité optimisée caractérisent les nouveaux téléviseurs plasma de la marque LG Electronics





LG Electronics confirme sa volonté de s’imposer sur le marché des écrans plasma haute définition en lançant huit nouveaux modèles en 2010 dans la gamme LG INFINIA, garante de ce que LG fait de mieux en matière de design, de technologies et d’options de divertissement.



Le fabricant présente dés aujourd’hui à l’occasion du salon international Consumer Electronics Show (stand n° 8205) quatre nouveaux modèles d’écran plasma légers, les INFINIA PK950, PK750, PK550 et PJ350, dotés d’une nouvelle technologie d’amélioration de l’image et disponibles en divers formats.



Design et optimisation de l’image

LG a complètement redessiné sa gamme d’écrans plasma pour 2010 afin de les rendre plus fins et légers que jamais. D’une épaisseur de seulement 5 cm, les modèles de 2010 sont environ 37 % plus fins que leurs prédécesseurs et nettement moins lourds. Certains modèles HD de 152 cm ont ainsi perdu jusqu’à 40 % de leur poids pour ne peser que 43 kg.



La nouvelle gamme d’écrans plasma de LG inclut des offres aux designs absolument inédits, comme les dalles PK750 et PK950 simple couche, ainsi que les modèles PK550 et PJ350 « TruSlim Frame », dont le cadre ne mesure que 2,30 cm d’épaisseur. Leur connectivité sans fil multiplie par ailleurs les possibilités de divertissement.



Gages d’une qualité d’image absolument inégalée sur le marché, les modèles PK750 et PK950 ont obtenu la certification THX Display Certification*. Ils bénéficient également des technologies 600Hz Sub-Field Driving et Dual XD Engine, ainsi que de la protection « Skin Glass » et d’un filtre TruBlack Filter, qui garantit une qualité d’image irréprochable en environnement fortement éclairé. 600Hz Sub-Field Driving améliore le temps de réponse pour optimiser le rendu des images en mouvement à l’aide d’un processus de balayage de 10 sous-champs par image offrant une image plus nette.



Le système de protection Skin Glass réduit l’espace entre la dalle externe et le filtre de 70 %, éliminant ainsi quasi totalement l’effet de dédoublement de l’image et réduisant les reflets. La technologie Dual XD Engine exclusive de LG facilite la conversion des contenus de définition standard en contenus quasi haute définition pour permettre aux utilisateurs de profiter d’une qualité d’image exceptionnelle en toutes circonstances. Elle reproduit également les couleurs avec une extrême précision. L’intégration du filtre TruBlack Filter réduit les reflets de la lumière ambiante, assurant des noirs plus profonds et de meilleurs contrastes pour des images plus nettes et détaillées en environnement à forte luminosité.



« La qualité d’image des téléviseurs plasma reste inégalée aux yeux des amateurs du 7ème art avisés », assure Tim Alessi, directeur du développement des produits de LG Electronics USA. « La gamme d’écrans plasma 2010 de LG allie des technologies inédites, comme TruBlack Filter et des fonctions d’optimisation des couleurs, à des designs originaux, plus fins, compacts et légers, qui donnent à LG une nouvelle longueur d’avance sur la concurrence. »



Contenus et connectivité

Les modèles PK950* et PK750* bénéficient d’une connectivité offrant diverses options de divertissement, parmi lesquelles NetCast Entertainment Access™. Cette fonction offre aux utilisateurs un accès à de nombreuses options de contenus en ligne** :

• Skype™ : ajoutée récemment en 2010, cette offre propose aux consommateurs de communiquer gratuitement en audio et en vidéo via Internet avec leurs proches (caméra et accessoires vendus séparément).

• Netflix™ : avec la mise à jour Netflix 2.0, les consommateurs peuvent visionner des milliers de films en streaming sans passer par un PC.

• VUDU™ : cette option donne accès à une bibliothèque exhaustive de films et programmes télévisés qui inclut notamment plus de 2 000 films en haute définition disponibles à la vente ou à la location, sans nécessiter d’abonnement mensuel ou de matériel spécifique.

• YouTube™ : avec YouTube, il est possible de consulter en streaming plusieurs millions de vidéos Web directement depuis Internet (sans PC).

• Napster™ : les abonnés de Napster vont désormais pouvoir écouter à la demande des millions de titres musicaux en streaming sur la chaîne NetCast TV.

• Yahoo! Widget Engine™ : avec cette option, il est enfin possible d’accéder à de nombreuses applications configurées pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, baptisées les TV Widgets, comme Yahoo! News, Weather and Finance et d’autres nouveautés (CNBC, CBS et Showtime), grâce auxquelles les utilisateurs peuvent interagir avec des services Internet et médias en ligne populaires.



LG Electronics a par ailleurs intégré la technologie Digital Living Network Alliance (DLNA) à tous ses modèles plasma. Les acheteurs pourront ainsi accéder à des contenus stockés sur d’autres périphériques compatibles DLNA de leur domicile, comme leur PC par exemple, étendant ainsi les options de consultation de contenus pratiquement à l’infini.



Avec leurs options de connexion simple à Internet, complémentaires du jack Ethernet filaire, tous les téléviseurs compatibles NetCast peuvent également s’intégrer à un réseau domestique sans fil à l’aide d’un adaptateur USB haut débit sans fil (vendu séparément). Les modèles PK950 et PK750 supportent tous deux la lecture des contenus multimédia stockés sur des périphériques USB, comme les photos (JPEG), la musique (MP3) et les vidéos (DivX HD).



Tous les écrans plasma de LG compatibles NetCast assurent également la transmission sans fil Full HD 1080p depuis un hub multimédia sans fil sur une distance maximale de 30 m pour faciliter les opérations d’installation et de configuration. La connexion au hub multimédia des composants source, comme les lecteurs de disques Blu-ray, les modems câble ou satellite et les consoles de jeu vidéo, permet la transmission vers un adaptateur récepteur compact qui se connecte à l’arrière du téléviseur, en toute discrétion. Inutile ainsi de connecter chaque composant directement au téléviseur. Le nombre de câbles disgracieux nécessaires est ainsi réduit et l’installation simplifiée (hub multimédia et adaptateur récepteur vendus séparément dans une même offre).



Systèmes de commande

Les modèles PK950 de LG s’accompagnent également d’un système de commande à distance « Magic Wand » unique qui permet une interaction immersive entre l’utilisateur et le téléviseur. Cette interface utilisateur magique permet d’accéder à des menus, aux commandes de composants et même à des jeux embarqués, le tout accessible au moyen d’une seule télécommande qui se résume au minimum de boutons et exige le minimum de gestes pour commander l’activité à l’écran, un peu comme sur une console Wii.



Expansion du portefeuille d’offres plasma

LG, membre fondateur de la Plasma Display Coalition, a également annoncé deux autres modèles d’écrans plasma cette semaine au CES. Il s’agit des PK550 et PJ350, respectivement disponibles en résolutions 1080p et 720p, ultra design et riches en fonctionnalités. Tous deux bénéficient du format TruSlim Frame exclusif de LG, avec cadre ultrafin d’une épaisseur de seulement 2,30 cm, profondeur de 5 cm et système de protection Skin Glass, pour une qualité des images en mouvement exceptionnelle. Ces avantages s’ajoutent aux fonctions attractives incluses d’office dans la plupart des produits TV HD de LG.



La finesse du design TruSlim Frame du modèle PK550 Full HD 1080p (disponible en format 127 et 152 cm*) lui confère un look moderne et sophistiqué. Celui-ci bénéficie également des technologies 600Hz Sub-Field Driving, Intelligent Sensor d’économie d’énergie et USB 2.0, pour la consultation de davantage de contenus.

Outre le design TruSlim Frame, le 720p PJ350 (disponible en format 107 et 127 cm*) propose la technologie 600Hz Sub-Field Driving dans deux formats d’affichage. Sa fonction USB 2.0 et ses trois ports HDMI permettent la connexion de nombreux périphériques de divertissement.



Principales caractéristiques des écrans plasma

Par souci de simplicité de réglage, tous les écrans plasma de LG incluent la technologie Picture Wizard II de LG, laquelle fournit des points de référence à l’écran concernant les principaux éléments déterminant la qualité de l’image, comme la profondeur du noir, la couleur, le ton, la netteté et la luminosité. Les options de réglage ISFccc permettent quant à elles d’obtenir la qualité d’image voulue par les réalisateurs. En voici d’autres :

• Intelligent Sensor : règle et optimise automatiquement la luminosité, le contraste, la balance des blancs et la couleur en fonction de la luminosité de la pièce – réduisant ainsi la consommation d’énergie dans la majorité des cas.

• Clear Voice II : version améliorée de Clear Voice, cette fonction assure la personnalisation des réglages du volume à l’aide de 12 niveaux sonores pour les voix sans diminuer les autres sons alentours pour veiller à ce que l’utilisateur ne manque aucun dialogue durant les scènes d’action.

• AV Mode II : cette technologie inclut trois modes audiovisuels préréglés (cinéma, sports ou jeux), conçus pour optimiser la qualité d’image et de son en fonction du type de contenu et simple à sélectionner depuis la télécommande.





*PK950 (152 cm/60 pouces de diagonale)

*PK750 (152 cm/60 pouces de diagonale)

*PK550 (152 cm/60 pouces de diagonale)

*PK550 (127 cm/50 pouces de diagonale)

*PK350 (127 cm/50 pouces de diagonale)

*PK350 (107 cm/42 pouces de diagonale)





* Spécifications sujettes à modification sans préavis.

* L’obtention de la certification THX est conditionnée par des tests avant approbation par THX Ltd.

** Connexion et abonnements Internet nécessaires, vendus séparément.

# # #

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics

La division du divertissement de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans les secteurs des écrans plats, des baladeurs et des produits vidéo pour les marchés grand public et professionnels. Les produits de LG incluent notamment des téléviseurs LCD et plasma, des systèmes de home cinéma, des lecteurs de disques Blu-ray, des appareils audio, des lecteurs vidéo et des écrans à dalle plasma. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, le fabricant a aussi à cœur de proposer des conceptions stylées et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer l'expérience du divertissement.



Contacts Presse LG :

Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : elodie.margat@lge.com