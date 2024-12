LG s’apprête à conquérir le marché européen avec sa nouvelle ligne de téléviseurs haut de gamme

Monaco, le 23 mai 2012 – LG Electronics (LG) a présenté aujourd’hui à la Salle des

Étoiles de Monaco ses nouveaux téléviseurs haut de gamme destinés au marché européen.

Des téléviseurs CINEMA 3D Smart TV aux téléviseurs 3D UD (Ultra Definition),

LG dévoile ses nouveautés les plus ambitieuses en termes de technologie et de design.

L’entreprise capitalise sur le concept 3D=LG lancé l’année dernière pour proposer un

plus grand choix de contenus 3D et des fonctions CINEMA 3D Smart TV plus évoluées.



Malgré le succès remporté l’année passée, LG ne se repose pas sur ses lauriers. Ses modèles

2012 de téléviseurs CINEMA 3D Smart TV proposent des technologies 3D inédites

offrant une expérience 3D plus confortable et plus immersive, ainsi qu’un écosystème

Smart TV plus large et plus intuitif. Ce dernier offre désormais une sélection de

contenus 3D plus étendue, toute une variété de services de contenus Premium et une

multitude d’applications Smart TV.



Grâce au design CINEMA SCREEN de LG, le bord des téléviseurs CINEMA 3D Smart

TV a été réduite à seulement 4,5 millimètre d’épaisseur, accentuant ainsi l’effet immersif

de la 3D. Les derniers modèles CINEMA 3D Smart TV disposent en outre de la

fonction « 3D Depth Control » (réglage de l’effet 3D) qui permet à l’utilisateur de personnaliser

son expérience 3D en réglant la distance entre les objets à l’écran. Avec les

quatre modes de la télécommande Magic Remote (pointeur, mouvement, molette et reconnaissance

vocale) l’utilisateur accède et navigue dans le tableau de bord LG avec la

plus grande facilité. Le vaste choix de contenus 3D et les plus de 1200 applications proposées

intéresseront tous les publics.



Le service 3D World de LG impressionne tout particulièrement par son offre de contenus

3D. Mais pour ceux auxquels cela ne suffirait pas, le nombre de contenus 3D devient

quasiment illimité grâce au moteur de conversion 2D/3D. La fonction Smart Share

Plus de LG donne même accès à de nouveaux contenus puisqu’elle permet de regarder

sur grand écran des contenus provenant de terminaux externes.



Les téléviseurs 3D UD de LG innovent également dans d’autres domaines. Ils associent

trois technologies plébiscitées par le public – le CINEMA 3D, les fonctions Smart TV et

la résolution UD (Ultra Definition) – afin d’offrir la meilleure expérience possible du

divertissement 3D à domicile. Les téléviseurs UD utilisent 8 millions de pixels

(3840x2160) pour obtenir quatre fois la résolution des téléviseurs Full HD existants.

Inutile de préciser que la qualité d’image est irréprochable. LG a doté son téléviseur UD

3D de son Design CINEMA SCREEN qui renforce encore plus l’expérience 3D et qui

reste à ce jour la plus convaincante après celle des salles de cinéma. L’écran UD de LG

présente également toutes les caractéristiques disponibles sur les téléviseurs CINEMA

3D Smart TV, comme le réglage de l’effet 3D (3D Depth Control) et l’accès à

l’immense écosystème Smart TV de LG via la télécommande Magic Remote.



Les téléviseurs CINEMA 3D Smart TV de LG sont en vente dans tous les grands magasins

de matériels électroniques. Le téléviseur 3D UD sera disponible dans certains pays

européens au quatrième trimestre 2012.



# # #

Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG

www.lgpressroom.com

# # #



À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans

l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers

le monde, LG a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 54 260 milliards de wons (49 milliards de dollars américains)

à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie

mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de

chauffage, climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat,

d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG

Electronics, consultez le site www.LGnewsroom.com.



À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs,

moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant

toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique

remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG

incluent notamment des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des téléviseurs OLED, des moniteurs IPS, des systèmes

home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage

commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité IP.



À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 personnes

dont 115 commerciaux sur le terrain. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et

d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables)

à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France. Sur le site de LG Electronics France se trouvent également

le siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre européen de Recherche & Développement

pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.



# # #



