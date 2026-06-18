LG StanbyME2 Un clic - Support

*L'écran se recharge automatiquement lorsque vous branchez le câble d'alimentation à la station d'accueil et que vous fixez l'écran à celle-ci.

* La mobilité peut varier selon le type de sol.

* Ne faites pas rouler ni traîner le produit à l'extérieur, car cela pourrait endommager le sol.

* Plage de réglage de l'angle d'inclinaison de l'écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).

* Utilisez uniquement le support mural LG fourni. Tenez compte du matériau du mur lors de l'installation. Dans le cas contraire, des problèmes tels que l'inclinaison ou la chute de l'écran pourraient survenir. Consultez le manuel fourni pour plus d'informations.

* Soyez prudent lors de la fixation au mur. Ne pas utiliser à d'autres fins que celles prévues.

* La housse Folio (FC25XA.AEU), le support One-Click (HS25XA.AEU) et la dragonne (WS25XA.AEU) sont disponibles séparément comme accessoires élégants.