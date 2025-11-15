About Cookies on This Site

Barre de son TV LG 3.1.3 canaux S80TY avec Dolby Atmos

Barre de son TV LG 3.1.3 canaux S80TY avec Dolby Atmos

Barre de son TV LG 3.1.3 canaux S80TY avec Dolby Atmos

S80TY
Front view of LG Soundbar S80TY and subwoofer
Angled view of LG Soundbar S80TY and subwoofer with measurement
Front view of LG Soundbar S80TY
Top view of LG Soundbar S80TY
Top angled view of LG Soundbar S80TY's Center Up-Firing Channel
Top angled view of LG Soundbar S80TY's side corner
Angled view of LG Soundbar S80TY's back
Angled view of the subwoofer
Back view of the subwoofer
USP Card: Center Up-firing Channel
USP Card: WOW Orchestra
USP Card: Dolby Atmos
Fonctionnalités principales

  • Barre de son avec 3 haut-parleurs orientés vers le haut
  • WOW Orchestra et WOW Interface pour une intégration parfaite avec les téléviseurs LG
  • Compatible avec Spotify Connect, TIDAL Connect, Chromecast et Apple AirPlay2 Les fonctions
  • AI Room Calibration et AI Sound Pro ajustent le son à l'environnement et au genre musical.
Plus
Barre de son LG sur une surface grise sur un fond gris dans une perspective aérienne inclinée.

Barre de son LG sur une surface grise sur un fond gris dans une perspective aérienne inclinée.

Améliorez votre expérience TV LG avec une barre de son haut de gamme

Complétez l'expérience TV LG avec la barre de son qui complète à merveille son design et ses performances sonores.

Des paysages sonores époustouflants vous entourent

Un téléviseur et une barre de son LG diffusent une performance musicale dans une pièce sombre. Des gouttelettes blanches, représentant des ondes sonores, jaillissent de la barre de son vers le haut et vers l'avant, tandis que le caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Un téléviseur et une barre de son LG diffusent une performance orchestrale dans un salon. Des gouttelettes blanches, représentant des ondes sonores, jaillissent de la barre de son vers le haut et vers l'avant, tandis que le caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Un téléviseur, une barre de son LG, des enceintes arrière et un caisson de basses sont installés dans un salon. Une grille apparaît au-dessus de la pièce, comme un balayage de l'espace. Des ondes sonores blanches, composées de gouttelettes, montrent les enceintes arrière et la barre de son jouant en harmonie.

Un téléviseur et une barre de son LG diffusent une performance musicale dans une pièce sombre. Des gouttelettes blanches, représentant des ondes sonores, jaillissent de la barre de son vers le haut et vers l'avant, tandis que le caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Un téléviseur et une barre de son LG diffusent une performance orchestrale dans un salon. Des gouttelettes blanches, représentant des ondes sonores, jaillissent de la barre de son vers le haut et vers l'avant, tandis que le caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Un téléviseur, une barre de son LG, des enceintes arrière et un caisson de basses sont installés dans un salon. Une grille apparaît au-dessus de la pièce, comme un balayage de l'espace. Des ondes sonores blanches, composées de gouttelettes, montrent les enceintes arrière et la barre de son jouant en harmonie.

*Images d'écran simulées.

Ressentez le réalisme d'un panorama audio

Canal central ascendant

Les paysages sonores vous placent à leur épicentre

Le haut-parleur centré vers le haut diffuse le son depuis le dessus de l'écran, alignant le dialogue avec les visuels pour une meilleure restitution de la voix.

Téléviseur et barre de son LG dans une pièce sombre diffusant une performance musicale. Des gouttelettes blanches représentant des ondes sonores jaillissent de la barre de son vers le haut et vers l'avant. Un caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas.

*Ce qui précède est confirmé par une enquête menée selon nos propres normes. 

**Images d'écran simulées.

Titre du texte « UNE EXPÉRIENCE » dans un motif dégradé vert et jaune.

Titre du texte « UNE EXPÉRIENCE » dans un motif dégradé vert et jaune.

Les barres de son LG complètent l'expérience TV LG

Dolby Atmos

La soirée cinéma ressemble au cinéma avec Dolby Atmos

Plongez dans l'expérience Dolby parfaite avec Dolby Vision et Dolby Atmos du téléviseur LG sur la barre de son LG.

Un film est diffusé sur un téléviseur OLED LG et une barre de son LG dans un appartement urbain moderne, en vue latérale. Des perles blanches représentant des ondes sonores se projettent vers le haut et vers le bas depuis la barre de son et le téléviseur, créant un dôme sonore dans l'espace. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby et Dolby Vision sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Le symbole double D est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

***Images d'écran simulées.

Son spatial à trois niveaux

Une couche virtuelle crée un son réaliste

Triple Level Spatial Sound ajoute une couche virtuelle pour créer un dôme sonore autour de vous avec un son plus riche.

Un téléviseur et une barre de son LG sont installés dans un grand appartement en ville. Trois bandes rouges apparaissent tour à tour, représentant des couches virtuelles, et se rejoignent pour créer un dôme sonore.

*Le son spatial triple niveau est disponible en modes Cinéma et AI Sound Pro. 

**La couche intermédiaire est créée à partir du canal des haut-parleurs de la barre de son. Le son des haut-parleurs avant et avant-supérieur est synthétisé pour créer un champ sonore. Sans haut-parleur arrière, le champ arrière ne peut pas être créé. 

***Images d'écran simulées. ***Cette vidéo a été créée avec le S80TR. Le modèle S80TY n'inclut pas de haut-parleurs arrière.

Son surround 15 canaux

Un son envoûtant tout autour

Les 5 haut-parleurs orientés vers le haut et le caisson de basses du système de son surround 810 W 15 canaux donnent vie à votre téléviseur LG grâce à l'excellence immersive de Dolby Atmos et DTS:X.

Un téléviseur LG, une barre de son LG, des enceintes arrière et un caisson de basses sont installés dans le salon d'un gratte-ciel, diffusant une performance musicale. Des ondes sonores blanches, composées de gouttelettes, sont projetées de la barre de son et des enceintes arrière, résonnant autour du canapé et du salon. Un caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

Un téléviseur LG, une barre de son LG, des enceintes arrière et un caisson de basses sont installés dans le salon d'un gratte-ciel, diffusant une performance musicale. Des ondes sonores blanches, composées de gouttelettes, sont projetées de la barre de son et des enceintes arrière, résonnant autour du canapé et du salon. Un caisson de basses crée un effet sonore depuis le bas. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby et Dolby Vision sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

**Le symbole double D est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

***Images d'écran simulées.

*Images d'écran simulées. 

**L'utilisation de la télécommande LG est limitée à certaines fonctionnalités. 

***Téléviseurs compatibles avec l'interface WOW : OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilité des téléviseurs peut varier selon l'année de sortie. 

****Téléviseurs compatibles WOW Orchestra : OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (prise en charge QNED 80 limitée à 2022, 2023 et 2025), NANO 90/80 (2025 uniquement), UHD UA75/UA73 (2025 uniquement). La compatibilité des téléviseurs peut varier selon l'année de sortie. 

*****Téléviseurs compatibles WOWCAST (ou téléviseurs WOWCAST intégrés) : OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/80 (prise en charge QNED 80 limitée à 2022 et 2023). Les téléviseurs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie. 

******Veuillez noter que les services peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat. Une mise à jour logicielle peut être requise. Une connexion réseau et/ou une application sont requises pour les mises à jour (téléviseur et/ou barre de son).

Le son intelligent connaît vos goûts

AI Room Calibration Pro

En harmonie avec votre espace sans distorsion

La barre de son scanne la pièce pour vous trouver, vous et vos enceintes arrière, et, quel que soit leur emplacement, ajuste les différences de volume et le temps de retard pour une expérience d'écoute inégalée qui s'élève depuis le fond de la pièce.

Un téléviseur LG, une barre de son LG, un caisson de basses et des enceintes arrière se trouvent dans un appartement urbain moderne. L'arrière-plan s'assombrit et la grille apparaît en superposition sur l'image du téléviseur LG, comme un balayage de l'espace. Une ligne pointillée part de l'une des enceintes arrière, indiquant que les deux enceintes sont disposées linéairement. Des perles sonores blanches se rejoignent pour former des ondes, emplissant la pièce de son.

*AI Room Calibration Pro est une technologie de réglage automatique du son qui s'adapte à l'environnement de la barre de son grâce à des algorithmes améliorant les performances sonores. 

**Prend en charge les enceintes arrière incluses (6 canaux) et optionnelles (2 canaux). Le calibrage est identique selon le nombre de canaux (les enceintes incluses et optionnelles étalonnent le même niveau de gain et le même délai). 

***Fonctionne avec l'ancien algorithme de 2023 lorsque les enceintes arrière ne sont pas connectées. 

****Lors de la configuration des enceintes arrière, AI Room Calibration Pro peut être exécuté via l'application LG ThinQ. 

*****Veuillez noter que ces services peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat. Une mise à jour logicielle peut être requise. Une connexion réseau et/ou une application sont requises pour les mises à jour. 

******Images d'écran simulées. 

*******Cette vidéo a été créée avec le S80TR. Le modèle S80TY n'inclut pas d'enceintes arrière.

Expérience audio multicanal

Ressentez une merveille sonore vaste et expressive

La barre de son LG convertit l'audio de base à 2 canaux en audio multicanal pour un son profond qui résonne dans votre espace.

Une barre de son LG, un téléviseur LG et un caisson de basses se trouvent dans un appartement urbain moderne. La barre de son LG émet trois branches d'ondes sonores, constituées de gouttelettes blanches qui flottent au sol. À côté de la barre de son se trouve un caisson de basses, créant un effet sonore provenant du sol.

2 canaux

Une barre de son LG, un téléviseur LG et un caisson de basses sont installés dans un appartement urbain moderne. La barre de son LG émet trois branches d'ondes sonores, constituées de gouttelettes blanches flottant au sol. D'autres ondes sonores blanches jaillissent du haut de la barre. À côté de la barre de son se trouve un caisson de basses, créant un effet sonore provenant du bas. L'ensemble crée un effet de dôme dans la pièce.

Multicanal

*L'algorithme de mixage intelligent applique le son de chaque canal dans les modes AI Sound Pro, Cinéma, Clear Voice Pro, Jeu et Sport. 

**L'expérience audio multicanal fonctionne grâce à un algorithme de mixage intelligent. Cet algorithme ne s'applique pas aux modes Standard et Musique. Bass Blast n'utilise pas l'algorithme de mixage intelligent, mais copie les informations des deux canaux et les restitue sur tous les canaux. 

***Images d'écran simulées.

AI Sound Pro

Chaque humeur et chaque genre sonnent bien

AI Sound Pro catégorise différents sons en effets, musique et voix, puis applique les paramètres idéaux pour créer l'expérience audio optimale.

*Images d'écran simulées.

Fonctionne en harmonie avec vos favoris

Jeux intenses

Le son se synchronise avec chaque image

Libérez les ports de votre téléviseur et connectez des consoles à votre barre de son LG sans compromettre les performances graphiques. La prise en charge VRR/ALLM garantit des jeux sans déchirure et avec un faible input lag.

Barre de son LG et téléviseur LG présentés ensemble. Un jeu de course automobile est diffusé à l'écran.

Barre de son LG et téléviseur LG présentés ensemble. Un jeu de course automobile est diffusé à l'écran.

*Images d'écran simulées. 

**Conformément à la norme HDMI 2.1, cette barre de son prend en charge les technologies eARC, VRR et ALLM. 

***Le téléviseur, la barre de son et l'appareil source (par exemple, une console de jeu) doivent tous prendre en charge les technologies VRR et ALLM. 

****La fonction VRR pass-through prend en charge les contenus 120 Hz (4K YCbCr 4:2:0 / 1080p 120 Hz). 

*****Veuillez noter que ce service peut ne pas être disponible au moment de l'achat. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire. Une connexion réseau est requise pour la mise à jour. 

******HDCP 2.3 prend en charge les contenus en résolution 4K. La prise en charge de la résolution 120 Hz varie selon l'appareil, avec une prise en charge jusqu'à YCbCr 4:2:0 pour la 4K.

Streaming HD

Diffusez en HD époustouflante

Diffusez depuis vos plateformes préférées sans compression grâce à la prise en charge HD sans perte pour Spotify Connect, TIDAL Connect et Google Cast.

*La disponibilité du contenu et des applications peut varier selon le pays ou la région. 

**Abonnements distincts requis pour les services OTT. 

***Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l'achat. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire. Une connexion réseau est requise pour la mise à jour.

Compatibilité

Utilisez la plateforme de votre choix

Les barres de son LG sont désormais compatibles avec davantage de services d'IA. Vous pouvez facilement contrôler votre barre de son LG avec la plateforme de votre choix.

*Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement ou un compte tiers. 

**Google est une marque déposée de Google LLC et l'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. 

***Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. 

****Apple, le logo Apple et Apple AirPlay 2 sont des marques déposées d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. 

*****Veuillez noter que le service peut ne pas être disponible au moment de l'achat. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire. Une connexion réseau est requise pour la mise à jour.

Imprimer

Spécifications clés

  • Général - Nombre de Canaux

    3.1.3

  • Général - Puissance de Sortie

    480 W

  • Format Audio - Dolby Atmos

    Oui

  • Format Audio - DTS : X

    Oui

  • Dimensions (LxHxP) - Principal

    1.000 x 63 x 135 mm

  • Dimensions (LxHxP) - Caisson de Graves

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Toutes les caractéristiques

CODE BARRE

  • Code Barre

    8806096451441

EFFET SONORE

  • AI Sound Pro

    Oui

  • Standard

    Oui

  • Musique

    Oui

  • Cinéma

    Oui

  • Voix Claires Pro

    Oui

  • Sports

    Oui

  • Jeu

    Oui

  • Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)

    Oui

  • WOW Orchestra

    Oui

AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)

  • Échantillonnage

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

CONNECTIVITÉ

  • Entrée HDMI

    1

  • Sortie HDMI

    1

  • Version Bluetooth

    5.1

  • Wi-Fi

    Oui

  • Compatible Enceintes Arrière

    Oui

  • USB

    1

  • Compatible avec Alexa

    Oui

  • Spotify Connect

    Oui

  • Tidal Connect

    Oui

  • AirPlay 2

    Oui

  • Chromecast

    Oui

  • Compatible avec Google Home

    Oui

  • Optique

    1

HDMI COMPATIBLE

  • Pass-through - Transmission HDMI sans perte

    Oui

  • Pass-through (4K) - Transmission HDMI sans perte

    Oui

  • VRR / ALLM (spécificités Gaming)

    Oui

  • 120Hz

    Oui

  • HDR 10

    Oui

  • Dolby Vision

    Oui

  • ARC (Canal de Retour Audio)

    Oui

  • e-ARC (Canal de Retour Audio +)

    Oui

  • CEC (Simplink)

    Oui

GÉNÉRAL

  • Nombre de Canaux

    3.1.3

  • Nombre de Haut-Parleurs

    9 EA

  • Puissance de Sortie

    480 W

FORMAT AUDIO

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Dolby Digital

    Oui

  • DTS Digital Surround

    Oui

  • DTS : X

    Oui

  • AAC

    Oui

  • AAC+

    Oui

PRATICITÉ

  • Appli télécommande - iOS / Android OS

    Oui

  • AI Room Calibration Pro (Appli)

    Oui

  • Mode Contrôle de la Barre de Son

    Oui

  • Mode partage du Son du TV

    Oui

  • WOW Interface

    Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

  • Principal

    1.000 x 63 x 135 mm

  • Caisson de Graves

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

  • Dimensions du carton

    1.107 x 561 x 257 mm

POIDS

  • Principal

    4,3 kg

  • Caisson de Graves

    10,0 kg

  • Poids Brut

    18,9 kg

ACCESSOIRE

  • Carte de Garantie

    Oui

  • Câble HDMI

    Oui

  • Support mural

    Oui

  • Télécommande

    Oui

ÉNERGIE

  • Consommation d'Énergie en veille (Barre)

    0.5 W ↓

  • Consommation d'Énergie (Barre)

    59 W

  • Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

    0.5 W ↓

  • Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

    40 W

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

