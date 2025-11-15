77“ LG OLED TV

Comparaison entre les couches d’affichage du LCD et de l’OLED. Les nombreuses couches de l’écran LCD sont présentées avec un polariseur et du verre, un filtre de couleur, une cellule en verre TFT, un polariseur, une feuille optique combinée et des LED de rétroéclairage/éclairage du bord. Les quelques couches de l’OLED sont présentées en montrant seulement un polariseur et du verre, un affineur de couleur et un TFT/OLED.