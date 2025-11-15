We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
77“ LG OLED TV
Fonctionnalités principales
- Résolution 8K avec le processeur IA α9 8K de sixième génération
- Visuels lumineux et audacieux de Brightness Booster Max
- Fonctionnalités intelligentes, dont ThinQ AI, WebOS et Reconnaissance vocale mains libres
- Une expérience cinématographique immersive avec Dolby Atmos et Vision
- Un gameplay rapide et fluide grâce à la VRR, au G-Sync et au Freesync
*Source : Omdia. Livraisons à l’unité, 2013-2023. Les résultats ne constituent pas une approbation de LG Electronics. La confiance accordée à ces résultats se fait aux risques et périls du tiers. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.
Une décennie d’évolution au cœur de l’action
Le système de traitement de l’IA utilise la réduction du bruit IA et la super résolution IA pour classer les images et supprimer le bruit en fonction des catégories. Les algorithmes d’apprentissage profond améliorent ensuite les visages et les objets pour les rendre plus définis, expressifs et multidimensionnels sans paraître artificiels.
AI Super Upscaling
La cartographie tonale dynamique OLED Pro affine l’imagerie grâce à un processus d’amélioration qui accentue le contraste dans les zones de tons moyens en ajoutant des tons expressifs aux zones à forte gradation.
L’amplificateur d’expression HDR applique des courbes de mappage de tons individuels aux objets vers lesquels vos yeux sont naturellement attirés afin de les faire ressortir de façon nette et expressive.
*Images d’écran simulées.
**La barre de son peut être achetée séparément.
Entrez dans un univers au son digne du cinéma
Une image aérienne d’une TV OLED LG et du processeur AI α9 4K Gen6. Des ondes orange et turquoise connectent la puce et le téléviseur, puis des bulles représentent le son émis par l’écran.
*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Doit être activé par le biais du mode du son dans le menu.
*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Le Réglage Acoustique IA doit être activé dans le menu Service IA.
****La télécommande peut varier selon la région.
Voici un OLED encore plus lumineux
*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Le Réglage Acoustique IA doit être activé dans le menu Service IA.
****La télécommande peut varier selon la région.
Une sophistication épurée
Une image du Gallery Design LG OLED Z3 sur le mur d’une pièce décorée. Une image du LG OLED Z3 avec un support de sol devant une fenêtre donnant sur un paysage urbain. Une vue inclinée du coin, du bord et du support de sol du LG OLED Z3.
Pas besoin de rétroéclairage
Alors que les téléviseurs LCD traditionnels sont équipés d’encombrantes couches de rétroéclairage et de filtres de couleur, les OLED sont uniquement constitués de pixels auto-éclairés pour un contraste inégalé et un design épuré.
Alt text
Comparaison entre les couches d’affichage du LCD et de l’OLED. Les nombreuses couches de l’écran LCD sont présentées avec un polariseur et du verre, un filtre de couleur, une cellule en verre TFT, un polariseur, une feuille optique combinée et des LED de rétroéclairage/éclairage du bord. Les quelques couches de l’OLED sont présentées en montrant seulement un polariseur et du verre, un affineur de couleur et un TFT/OLED.
Avec des noirs sombres et profonds que seuls les pixels rétro-éclairés peuvent atteindre, le contraste élevé révèle des détails que vos yeux ne voient généralement pas, avec des images nettes et définies.
Avec une fidélité et un volume à 100 %, les couleurs sont affichées exactement comme dans l’original, avec des tons riches dans les environnements lumineux et sombres.
Image de la queue d’un perroquet sur fond noir affichée dans le coin supérieur d’un fin téléviseur OLED sur fond noir. Chaque couleur des plumes du perroquet est vive et bien définie.
*Images d’écran simulées.
**La dalle du LG OLED est certifiée par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
***Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.
L’écoute du son et les images s’assemblent comme si elles ne faisaient qu’un
Téléviseur et barre de son en harmonie
Plus de paramètres sonores
*Le mode Barre de son peut varier en fonction des modèles.
**Le contrôle du mode Barre de son peut varier en fonction des modèles de barre de son.
***La barre de son peut être achetée séparément.
Adapté à vos préférences
*Images d’écran simulées.
*Images d’écran simulées.
**Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
***Les menus affichés peuvent être différents à la commercialisation.
****Les recommandations par mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
Les sons et les images prennent vie
Un cinéma captivant
La véritable image
Divertissement sans fin
*Le contenu et la disponibilité de l’application peuvent varier selon les pays ou les régions.
**Abonnements séparés requis pour les services OTT.
Embarquez pour des expériences de jeu épiques
Image de trois hommes jouant à un jeu de course sur un téléviseur LG OLED dans un appartement située dans une ville moderne.
*Temps de réponse testé et certifié par Intertek.
**VRR est une spécification certifiée de HDMI 2.1.
Les paramètres du jeu en un seul coup d’œil
Trois écrans de jeu sont représentés sur un fond noir dégradé. Le premier montre un jeu de course automobile avec le tableau de bord du jeu qui survole l’action. Le second est un jeu de science-fiction avec le menu Game Optimizer. Le troisième écran montre l’onglet Jeu de Game Optimizer sur un jeu musical.
Tout un monde de jeux
Affiche du jeu Cyberpunk 2077.
*Un abandonnement à GeForce NOW peut être requis.
*Le contenu et la certification ci-dessus concernent le modèle 65C3 et peuvent varier selon le modèle.
** Tous les modèles LG OLED 2023 sont dotés d’un emballage écologique.
***Tous les modèles Z3, G3, C3, B3 et A3 sont certifiés « Eco Product ».
1. L’α-réalisme désigne l’image réaliste et la qualité sonore générées par le processeur IA α9 8K Gen6.
2. Comparé aux modèles evo non OLED et basé sur une évaluation entièrement blanche.
3. Au cours de la 1ère année de garantie, les coûts des panneaux, des pièces et de la main-d’œuvre sont couverts. De la 2ème à la 5ème année de garantie, seuls les panneaux sont couverts et la main-d’œuvre est facturée.
4. Abonnement streaming Netflix requis.
5. Abonnement à Disney+ requis. Sous réserve des conditions disponibles sur http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney et ses entités liées.
6. Amazon, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d’abonnement à Amazon et/ou à Prime Video s’appliquent. Pour plus de détails, consultez primevideo.com/terms
7. Abonnement à Apple TV+ requis. Apple, le logo d’Apple et Apple TV sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Spécifications clés
GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)
Oui
GAMING - Compatibilité G-Sync (Nvidia)
Oui
PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran
8K OLED
PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement
100Hz Natif
IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur
Processeur α9 Gen6 AI 8K
AUDIO - Dolby Atmos
Oui
AUDIO - Diffusion haut-parleurs
4.2 canaux
AUDIO - Sortie Audio
60W
PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
DIMENSIONS AND WEIGHTS - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1.717x984x33,3
DIMENSIONS AND WEIGHTS - Poids TV sans pied (kg)
43,9
Toutes les caractéristiques
PICTURE (DISPLAY)
Technologie écran
8K OLED
Résolution de l'écran
8K (7680 x 4320)
Taux de rafraichissement
100Hz Natif
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
Processeur
Processeur α9 Gen6 AI 8K
AI Picture
AI Picture Pro 8K
AI Upscaling
AI Super Upscaling 8K
Dynamic Tone Mapping
Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Oui (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Oui
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Oui
Dimming Technology (précision du rétroéclairage)
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modes d'image
10 modes (Personnalisé, Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert (Pièce lumineuse), Expert (Pièce sombre)
HFR (High Frame Rate)
4K 120i/s (HDMI, RF, USB)
GAMING
Compatibilité G-Sync (Nvidia)
Oui
Compatibilité FreeSync (AMD)
Oui
Mode HGIG
Oui
Optimiseur de Jeu
Oui (Tableau de Bord)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui
ACCESSIBILITE
Contrastes élevés
Oui
Echelle de gris
Oui
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1.717x984x33,3
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1.717x1.044x323
Dimensions du carton (LxlxH mm)
1.879x1.130x228
Pied TV (Lxl mm)
1.531x323
Poids TV sans pied (kg)
43,9
Poids TV avec pied (kg)
44,7
Poids carton (kg)
56,9
Support VESA (L x H mm)
400x400
CODE EAN
CODE EAN
8806087096507
AUDIO
Dolby Atmos
Oui
AI Sound
AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
Clear Voice Pro
Oui
WiSA compatible
Oui (jusqu'à 2.1 Canaux)
LG Sound Sync
Oui
Sound Mode Share
Oui
Sortie audio simultanée
Oui
Compatible Bluetooth Surround
Oui (2 Way Playback)
Sortie Audio
60W
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel)
Direction haut-parleurs
Diffusion vers le bas
Diffusion haut-parleurs
4.2 canaux
AI Acoustic Tuning
Oui
WOW Orchestra
Oui
CONNECTIVITE
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth
Oui (v 5.0)
Port Ethernet
1
Simplink (HDMI CEC)
Oui
Sortie audio numérique optique
1
Port Ci+
1
Port HDMI
4 (support du 4K 120i/s, eARC, VRR, ALLM, QMS comme spécifié avec le HDMI 2.1 (4 ports))
Prise antenne
3
Port USB
3 (1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0)
Wi-Fi
Oui (Wi-Fi 6)
SMART TV
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
Galerie d'art
Oui
Sports Alert
Oui
Interface TV (OS)
webOS 23
ThinQ
Oui
Réglages famille
Oui
Compatible camera USB
Oui
LG Channels
Oui
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
Navigateur Internet
Oui
Contrôle vocal main libre
Oui
Magic Remote Control
Incluse
Toujours prêt (Always Ready)
Oui
Compatible avec Apple Home
Oui
Home Hub
Oui
Multi View
Oui
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
POWER
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consommation en veille
Moins de 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
Télécommande
Premium Magic Remote avec NFC
Cable IR Blaster
Oui
Cable d'alimentaion
Oui (Attaché)
Piles télécommande
Oui (AAA x 2)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
