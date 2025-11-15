About Cookies on This Site

77“ LG OLED TV
OLED77Z39LA EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

front view
-15 degree side rear view (* The product image would differ from its actual appearance, as it would vary slightly depending on each inch option.)
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
+45 degree rear view
close-up view of stand
Close-up image of top right corner
-45 degree side rear view (* The product image would differ from its actual appearance, as it would vary slightly depending on each inch option.)
-15 degree side rear view (* The product image would differ from its actual appearance, as it would vary slightly depending on each inch option.)
Fonctionnalités principales

  • Résolution 8K avec le processeur IA α9 8K de sixième génération
  • Visuels lumineux et audacieux de Brightness Booster Max
  • Fonctionnalités intelligentes, dont ThinQ AI, WebOS et Reconnaissance vocale mains libres
  • Une expérience cinématographique immersive avec Dolby Atmos et Vision
  • Un gameplay rapide et fluide grâce à la VRR, au G-Sync et au Freesync
Plus
Une vidéo montre l’emblème TV OLED 11 Ans No.1 mondial apparaître progressivement sur un fond noir avec des feux d’artifice violets, roses et orange.

11 ans plus tard.
Toujours No.1.

*Source : Omdia. Livraisons à l’unité, 2013-2023. Les résultats ne constituent pas une approbation de LG Electronics. La confiance accordée à ces résultats se fait aux risques et périls du tiers. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Une vidéo se lance et les mots « TÉLÉVISEUR OLED 8K LG SIGNATURE » s’affichent en police blanche alors que le support de sol du LG OLED Z3 est placé devant un fond noir. Le texte disparaît et l’écran OLED apparaît au-dessus du socle. La vidéo réalise un zoom arrière pour montrer l’intégralité du LG OLED Z3. Son écran est rempli d’une illustration colorée abstraite alors que le fond adopte une teinte bleue et violette en dégradé.

A video opens with the words LG SIGNATURE OLED 8K in a white font and LG OLED Z3's Floor Stand against a black background. Then, the words disappear, and the OLED screen appears above its base. The video zooms out to show the whole LG OLED Z3. Its screen is filled with a colorful abstract artwork and the background changes to a blue and purple gradient.

Processeur α9 Gen6 AI 8K

Une décennie d’évolution au cœur de l’action

Pénétrez le monde de l’α-réalisme¹, affiné par 10 années d’innovation. Un portail vers de nouveaux univers et la sensation de s’y trouver. Devenez le personnage principal, entouré par le raffinement exceptionnel de l’image et du son du processeur IA α9 8K Gen6.
AI Super Upscaling

Le système de traitement de l’IA utilise la réduction du bruit IA et la super résolution IA pour classer les images et supprimer le bruit en fonction des catégories. Les algorithmes d’apprentissage profond améliorent ensuite les visages et les objets pour les rendre plus définis, expressifs et multidimensionnels sans paraître artificiels.

AI Super Upscaling

Cartographie tonale dynamique OLED Pro

La cartographie tonale dynamique OLED Pro affine l’imagerie grâce à un processus d’amélioration qui accentue le contraste dans les zones de tons moyens en ajoutant des tons expressifs aux zones à forte gradation.

Cartographie tonale dynamique OLED Pro
Amplificateur d’expression HDR

L’amplificateur d’expression HDR applique des courbes de mappage de tons individuels aux objets vers lesquels vos yeux sont naturellement attirés afin de les faire ressortir de façon nette et expressive.

Amplificateur d’expression HDR

*Images d’écran simulées.
**La barre de son peut être achetée séparément.

AI Sound Pro

Entrez dans un univers au son digne du cinéma

Le cinéma s’invite chez vous avec AI Sound Pro. Un son cinématographique spectaculaire d’une grande netteté dans toute la pièce, pour un niveau d’immersion pratiquement sans précédent.

Une image aérienne d’une TV OLED LG et du processeur AI α9 4K Gen6. Des ondes orange et turquoise connectent la puce et le téléviseur, puis des bulles représentent le son émis par l’écran.

*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Doit être activé par le biais du mode du son dans le menu.

*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Le Réglage Acoustique IA doit être activé dans le menu Service IA.
****La télécommande peut varier selon la région.

Brightness Booster Max

Voici un OLED encore plus lumineux

Les emblématiques pixels auto-éclairés du LG OLED brillent encore plus fort2qu’auparavant grâce à l’algorithme d’amplification de la lumière, à l’architecture de contrôle de la lumière et à d’autres améliorations pilotées par le processeur IA α9 8K de sixième génération.

*Images d’écran simulées.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Le Réglage Acoustique IA doit être activé dans le menu Service IA.
****La télécommande peut varier selon la région.

Une image d’aurore boréale est affichée sur un téléviseur LG OLED. Le coin supérieur du téléviseur est représenté sur un fond noir, où s’étend une gradation semblable à celle du ciel. Le logo de garantie de 5 ans du panneau s’affiche également sur l’écran du téléviseur.

Une image d’aurore boréale est affichée sur un téléviseur LG OLED. Le coin supérieur du téléviseur est représenté sur un fond noir, où s’étend une gradation semblable à celle du ciel. Le logo de garantie de 5 ans du panneau s’affiche également sur l’écran du téléviseur.

Garantie du panneau : 5 ans

Une confiance bâtie sur 10 années de savoir-faire

La qualité de fabrication du LG OLED, perfectionnée durant une décennie nous permet de vous faire bénéficier d’une généreuse garantie de 5 ans sur le panneau³.
Design OLED élégant

Une sophistication épurée

Le design épuré du LG OLED Z3, affiné sur une décennie de conception, apporte une élégante sobriété à votre intérieur pour lui conférer une esthétique qui transcende les limites habituelles du luxe. Avec le Gallery Design de 77 pouces, votre maison se transforme en galerie d’art, alors que le modèle de 88 pouces avec le support de sol devient un meuble à lui tout seul.

Une image du Gallery Design LG OLED Z3 sur le mur d’une pièce décorée. Une image du LG OLED Z3 avec un support de sol devant une fenêtre donnant sur un paysage urbain. Une vue inclinée du coin, du bord et du support de sol du LG OLED Z3.

OLED AUTO-ÉCLAIRÉ

Pas besoin de rétroéclairage

Les pixels atteignent leur potentiel le plus lumineux et le plus éclatant lorsqu’ils sont autonomes et brillent sans la lueur terne d’un rétroéclairage.
Qu’est-ce qui rend l’OLED différent ?

Alors que les téléviseurs LCD traditionnels sont équipés d’encombrantes couches de rétroéclairage et de filtres de couleur, les OLED sont uniquement constitués de pixels auto-éclairés pour un contraste inégalé et un design épuré.

Alt text

Comparaison entre les couches d’affichage du LCD et de l’OLED. Les nombreuses couches de l’écran LCD sont présentées avec un polariseur et du verre, un filtre de couleur, une cellule en verre TFT, un polariseur, une feuille optique combinée et des LED de rétroéclairage/éclairage du bord. Les quelques couches de l’OLED sont présentées en montrant seulement un polariseur et du verre, un affineur de couleur et un TFT/OLED.

Contraste infini

Avec des noirs sombres et profonds que seuls les pixels rétro-éclairés peuvent atteindre, le contraste élevé révèle des détails que vos yeux ne voient généralement pas, avec des images nettes et définies.

Vidéo d’un homme en randonnée tournée depuis un tunnel creusé. Un curseur se déplace sur l’écran, appliquant un contraste infini à l’image.
Fidélité des couleurs à 100 % & Volume des couleurs à 100 %

Avec une fidélité et un volume à 100 %, les couleurs sont affichées exactement comme dans l’original, avec des tons riches dans les environnements lumineux et sombres.

Image de la queue d’un perroquet sur fond noir affichée dans le coin supérieur d’un fin téléviseur OLED sur fond noir. Chaque couleur des plumes du perroquet est vive et bien définie.

*Images d’écran simulées.
**La dalle du LG OLED est certifiée par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
***Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

L’écoute du son et les images s’assemblent comme si elles ne faisaient qu’un

Téléviseur et barre de son en harmonie

Utilisez votre téléviseur LG OLED avec une barre son LG pour qu’ils fonctionnent ensemble comme une seule enceinte afin de reproduire le son tridimensionnel d’un salle de concert.

Plus de paramètres sonores

Connectez votre téléviseur LG OLED à une barre de son LG et passez automatiquement en mode Barre de son, avec 3 nouveaux paramètres.

*Le mode Barre de son peut varier en fonction des modèles.
**Le contrôle du mode Barre de son peut varier en fonction des modèles de barre de son.
***La barre de son peut être achetée séparément.

webOS 23 New Home

Adapté à vos préférences

De vos contenus favoris à votre mode d’affichage préféré, le nouveau webOS 23 New Home est une plateforme qui tourne autour de vous.

*Images d’écran simulées.

*Images d’écran simulées.
**Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
***Les menus affichés peuvent être différents à la commercialisation.
****Les recommandations par mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Les sons et les images prennent vie

Un cinéma captivant

Les scènes prennent vie avec l’image ultra vive de Dolby Vision et le son immersif et spatial de Dolby Atmos.

La véritable image

Le traitement de l’image peut retirer tout son charme à un film. Le mode Cinéaste préserve le montage du réalisateur pour profiter des films de façon plus authentique.

Divertissement sans fin

Accédez à tous les services de streaming que vous aimez, directement depuis votre téléviseur, cela comprend notamment Netflix4, Paramount+, SkyShowtime, Disney+5, Prime Video6, Apple TV+7 et les chaînes LG.

*Le contenu et la disponibilité de l’application peuvent varier selon les pays ou les régions.
**Abonnements séparés requis pour les services OTT.

Jeu ultime

Embarquez pour des expériences de jeu épiques

Sentez-vous gagnant à chaque fois que vous jouez. Un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms, la compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium ainsi que la prise en charge du VRR s’associent pour créer une image claire et fluide inimitable, tandis que l’interface utilisateur orientée vers les joueurs et le streaming vous permettent de vous plongez directement dans le jeu.

Image de trois hommes jouant à un jeu de course sur un téléviseur LG OLED dans un appartement située dans une ville moderne.

*Temps de réponse testé et certifié par Intertek.
**VRR est une spécification certifiée de HDMI 2.1.

Game Dashboard & Optimizer

Les paramètres du jeu en un seul coup d’œil

Appliquez des paramètres idéaux pour votre style et votre environnement de jeu avec Game Optimizer. Plongez dans l’onglet Son pour amplifier l’action ou dans l’onglet Jeu pour vérifier que tout est parfait. Inutile de faire une pause. Il suffit d’accéder au menu en partant du tableau de bord du jeu qui surveille l’action pendant que vous jouez.

Trois écrans de jeu sont représentés sur un fond noir dégradé. Le premier montre un jeu de course automobile avec le tableau de bord du jeu qui survole l’action. Le second est un jeu de science-fiction avec le menu Game Optimizer. Le troisième écran montre l’onglet Jeu de Game Optimizer sur un jeu musical.

Cloud Gaming

Tout un monde de jeux

Accédez directement à GeForce NOW depuis votre téléviseur et découvrez une bibliothèque renfermant un nombre colossal de jeux.

Affiche du jeu Cyberpunk 2077.

*Un abandonnement à GeForce NOW peut être requis.

Emballage écologique en carton LG OLED représenté autour d’arbres et de montagnes animés.
Durabilité

Le cercle de la vie

De la conception écologique des produits à la réduction de l’emballage en passant par l’utilisation économe en énergie et le système de récupération des déchets, LG tient compte de la planète, de la production à l’élimination.

*Le contenu et la certification ci-dessus concernent le modèle 65C3 et peuvent varier selon le modèle.
** Tous les modèles LG OLED 2023 sont dotés d’un emballage écologique.
***Tous les modèles Z3, G3, C3, B3 et A3 sont certifiés « Eco Product ».

 

1. L’α-réalisme désigne l’image réaliste et la qualité sonore générées par le processeur IA α9 8K Gen6.
2. Comparé aux modèles evo non OLED et basé sur une évaluation entièrement blanche.
3. Au cours de la 1ère année de garantie, les coûts des panneaux, des pièces et de la main-d’œuvre sont couverts. De la 2ème à la 5ème année de garantie, seuls les panneaux sont couverts et la main-d’œuvre est facturée.
4. Abonnement streaming Netflix requis.
5. Abonnement à Disney+ requis. Sous réserve des conditions disponibles sur http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney et ses entités liées.
6. Amazon, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d’abonnement à Amazon et/ou à Prime Video s’appliquent. Pour plus de détails, consultez primevideo.com/terms
7. Abonnement à Apple TV+ requis. Apple, le logo d’Apple et Apple TV sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Spécifications clés

  • GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • GAMING - Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    8K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    100Hz Natif

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur α9 Gen6 AI 8K

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Oui

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    4.2 canaux

  • AUDIO - Sortie Audio

    60W

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.717x984x33,3

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Poids TV sans pied (kg)

    43,9

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    8K OLED

  • Résolution de l'écran

    8K (7680 x 4320)

  • Taux de rafraichissement

    100Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    OLED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α9 Gen6 AI 8K

  • AI Picture

    AI Picture Pro 8K

  • AI Upscaling

    AI Super Upscaling 8K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Dimming Technology (précision du rétroéclairage)

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    10 modes (Personnalisé, Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert (Pièce lumineuse), Expert (Pièce sombre)

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120i/s (HDMI, RF, USB)

GAMING

  • Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.717x984x33,3

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1.717x1.044x323

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1.879x1.130x228

  • Pied TV (Lxl mm)

    1.531x323

  • Poids TV sans pied (kg)

    43,9

  • Poids TV avec pied (kg)

    44,7

  • Poids carton (kg)

    56,9

  • Support VESA (L x H mm)

    400x400

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806087096507

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Oui

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui

  • WiSA compatible

    Oui (jusqu'à 2.1 Canaux)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Oui (2 Way Playback)

  • Sortie Audio

    60W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    4.2 canaux

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • WOW Orchestra

    Oui

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.0)

  • Port Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1

  • Port Ci+

    1

  • Port HDMI

    4 (support du 4K 120i/s, eARC, VRR, ALLM, QMS comme spécifié avec le HDMI 2.1 (4 ports))

  • Prise antenne

    3

  • Port USB

    3 (1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Galerie d'art

    Oui

  • Sports Alert

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 23

  • ThinQ

    Oui

  • Réglages famille

    Oui

  • Compatible camera USB

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Contrôle vocal main libre

    Oui

  • Magic Remote Control

    Incluse

  • Toujours prêt (Always Ready)

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Multi View

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Premium Magic Remote avec NFC

  • Cable IR Blaster

    Oui

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Attaché)

  • Piles télécommande

    Oui (AAA x 2)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
