Smart TV LG OLED evo AI 4K C5E 2025 83 pouces
OLED83C5ELA EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Smart TV LG OLED evo AI 4K C5E 2025 83 pouces

OLED83C5ELA EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Smart TV LG OLED evo AI 4K C5E 2025 83 pouces

OLED83C5ELA
Vidéo de présentation de l’OLED C5E USP.
Vue avant de la Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K. L’emblème OLED numéro 1 dans le monde pendant 12 ans et le logo LG OLED evo AI 2025 sont à l’écran.
Vue légèrement inclinée de la Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K.
Vue arrière de la Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K.
Vue latérale de la Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 9 IA de 8ème génération s’illumine avec différentes nuances de bleu et des éclairs de lumière qui en sortent et mettent en évidence ses circuits. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal NPU par IA 1,7 fois plus important. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. Graphiques 2,1 fois améliorés, GPU.
Feu de camp la nuit en plein milieu de la nature. Au loin se trouve une forêt et un lac. Le ciel nocturne est rempli d’étoiles. L’ensemble de la scène est divisé en deux. Un côté est plus sombre et plus terne. L’autre moitié est remarquablement plus lumineuse, mettant en valeur l’éclat impressionnant de l’amplificateur de luminosité.
Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux pour montrer comment le Noir parfait offre des niveaux de True Black, dans un espace lumineux ou sombre. Un côté montre la scène dans une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, écran Mat. De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir parfait. La certification du logo est également visible, la technologie Noir parfait offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit et jusqu’à 500 lux. Une bulle de texte est à côté, qui dit : vérifiez le logo de certification Noir parfait.
Perroquet coloré en ultra haute définition sur un fond noir. On voit des gouttes d’eau suspendues dans l’air tout autour. L’image présente la technologie Perfect Color, car chaque couleur différente du corps du perroquet est dynamique et éclatante. Différentes certifications de logo UL et Intertek sont visibles. Celles-ci font référence aux technologies 100 % de fidélité des couleurs, Volume de couleurs à 100 % et à sa certification sans reflet. Le texte est également visible, vérifiez le logo de certification Perfect Color.
Un léopard dans la forêt avec des couleurs et des détails éclatants. On voit une grille et une lumière briller derrière le léopard, indiquant comment LG AI Picture Pro a apporté des améliorations visuelles impressionnantes à la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté de la scène.
Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton AI est mis en évidence et une bulle de texte montre du texte, suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et de formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Gros plan d’un écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Vue large d’un salon élégant et coloré. Une Smart TV LG OLED evo AI C5E 4K est fixée au mur avec une LG Soundbar en dessous. Le design de la TV se fond bien dans l’espace. Sur l’écran de TV se trouve une œuvre d’art colorée.
Fonctionnalités principales

  • Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 9 AI de 8ème génération
  • Des niveaux de noir véritable dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants
  • 100 % de fidélité des couleurs pour des couleurs réalistes précises. Volume de couleur à 100 % pour des couleurs plus riches
  • Des visuels plus lumineux grâce à la nouvelle structure d’émission de l’amplificateur de luminosité
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
Plus
Badge Prix de l’innovation CES avec une citation du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor’s Choice pour LG webOS 24, comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Meilleur système Smart TV 2024/25

« webOS 24 continue d’offrir une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, en plus d’être épurée. »

*Les Prix de l’innovation du CES sont basés sur les documents descriptifs qui ont été soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Sur l’écran d’une TV LG OLED evo AI se trouve une image abstraite aux détails, couleurs et contrastes impressionnants. Une version agrandie du processeur alpha 9 AI de 8ème génération se trouve derrière la TV. Sa lumière brillante éclaire les circuits de micropuce qui l’entourent. Le titre dit LG OLED evo AI. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha 9 AI de 8ème génération. Un logo doré avec des étoiles dans le coin dit : l’OLED TV numéro un mondial depuis 12 ans.

Voir les détails de chaque luminosité et obscurité

*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2024. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Qualité de l’imagewebOS pour l’IAQualité du sonDesignDivertissement

Les détails visuels de niveau supérieur avec le processeur alpha 9 AI brillant de 8ème génération

Le moteur IA de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre une qualité visuelle 4K et des expressions faciales et une profondeur améliorées.

Le processeur alpha 9 IA 8ème gén. sur un fond sombre. Il brille de l’intérieur d’une lumière bleu sarcelle, illuminant les circuits de micropuce qui l’entourent. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal NPU par IA 1,7 fois plus important. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. Graphiques 2,1 fois améliorés, GPU.

*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 7 AI Processor de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Des visuels plus lumineux avec l’amplificateur de luminosité

Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération et notre nouvel algorithme d’amplification de la lumière offrent des visuels plus lumineux.

Scène d’un lancement de navette spatiale divisée en deux. Une moitié de la scène est lumineuse et éclatante grâce aux algorithmes d’amplification de la luminosité de LG. L’autre moitié est sombre, décolorée et grise.

Scène d’un lancement de navette spatiale divisée en deux. Une moitié de la scène est lumineuse et éclatante grâce aux algorithmes d’amplification de la luminosité de LG. L’autre moitié est sombre, décolorée et grise.

*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

Noir et couleur parfaits, dans un environnement clair ou sombre, uniquement avec la LG OLED TV

Le noir parfait est certifié UL et offre des niveaux de noir véritable pour améliorer la luminosité et le contraste perçus. Elle a également obtenu la certification UL eyesafe pour une expérience de visionnage plus confortable en réduisant les émissions de lumière bleue.

LG OLED TV montrant une comparaison visuelle entre un écran avec Couleur et Noir parfaits et un écran sans. Les certifications UL et eyesafe sont visibles avec un texte invitant à vérifier les marques.

*L’écran LG OLED est certifié UL pour le Noir parfait, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5, sur la base d’un environnement d’éclairage intérieur typique (200 à 500 lux).

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Perfect Color, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Les écrans LG OLED TV présentent des facteurs de performances circadiennes certifiées par eyesafe®

*Images de l’écran simulées à des fins d’illustration. 

Perfect Color

Volume de couleur à 100 % et fidélité des couleurs à 100 % certifiés. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même dans un environnement ensoleillé ou sombre.

Perroquet coloré en ultra haute définition sur un fond noir. On voit des gouttes d’eau suspendues dans l’air tout autour. L’image présente la technologie Perfect Color, car chaque couleur différente du corps du perroquet est dynamique et éclatante. Différentes certifications de logo UL et Intertek sont visibles. Celles-ci font référence aux technologies 100 % de fidélité des couleurs, Volume de couleurs à 100 % et à sa certification sans reflet. Le texte est également visible, vérifiez le logo de certification Perfect Color.

*La « Fidélité des couleurs à 100 % » et le « Volume de couleur à 100 % du DCI-P3 » s’appliquent aux OLED TV 2025.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Perfect Color, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir une fidélité de couleur à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique OLED analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du léopard, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La future génération de LG AI TV

En savoir plus

La télécommande AI Magic Remote complète l’AI Experience

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID de LG reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Gros plan d’un écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

*La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de téléviseur LG OLED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes les préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Picture Wizard. Des séries d’images sont affichées avec les sélections de l’utilisateur mises en évidence. Une icône de chargement apparaît avec une image de paysage affichée, en cours d’amélioration de gauche à droite.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Une personne dans son salon. Une bulle de dialogue autour d’elle montre comment elle interagit avec sa LG TV en disant simplement « Bonjour LG ».

Dites simplement « Bonjour LG » pour commencer à interagir avec votre TV

L’IA de votre TV est toujours prête à répondre à vos demandes. Sans même appuyer sur un bouton, dites simplement « Bonjour LG » et l’IA sera invitée à écouter vos demandes.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Nouvelles mises à jour pour 5 ans avec le programme webOS Re:New primé

Obtenez des mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Télécommande de TV devant un écran de LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et commandes sur d’autres appareils intelligents sont affichées.

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ».Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 IA et le processeur alpha 11 IA. Il peut varier selon les produits et régions.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

*Doit être activé par le biais du mode de Soundbar dans le menu.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Enrichissez votre son avec la LG TV et la LG Soundbar 

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Trouvez les meilleures LG Soundbars pour votre TV

Design ultra fin

Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.

*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille. 

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Maximisez le plaisir : utilisez plusieurs écrans avec Multi View

Profitez au maximum de votre TV avec Multi View. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues séparées pour un divertissement multi-écran harmonieux.

*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

Diffusez une variété de contenus. Gratuitement. 

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose une vaste sélection de chaînes à la demande et en direct gratuitement à portée de doigts. 

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région. 

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Sans frais. Sans contrat. Sans câble.

Vous n’avez qu’à vous connecter et commencer à regarder sans vous préoccuper de frais dissimulés ou devoir installer un décodeur. 

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV en accédant à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, l’application Boosteroid et l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

Gameplay ultime

Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync et le logo 144 Hz ainsi que d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et des performances de jeu qualifiées.

Meilleure OLED TV pour les films

Regardez des films prendre vie dans votre home cinéma grâce au FILMMAKER Mode avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER Mode avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste bouger tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER Mode ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER Mode ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

Grand espace blanc rempli d’OLED TVs montrant comment LG lance des innovations révolutionnaires depuis plus d’une décennie. L’emblème Marque de OLED TV numéro 1 dans le monde depuis 12 ans est également visible.

LG OLED

Découvrez des innovations sans fin

Découvrez des innovations sans fin En savoir plus

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

