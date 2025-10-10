We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¡Te regalamos una tarjeta VISA con saldo de hasta $600.000!
Compra tu televisor* en LG.com y escribe una reseña para llevarte una tarjeta VISA
¡Sigue estos 3 pasos para obtener
tu tarjeta VISA!
Fechas claves
Compras válidas: Del 03 de octubre del 2025 al 03 de noviembre del 2025 o hasta agotar stock de tarjetas VISA
Desde la entrega de tu producto, genera tu reseña y rellena el formulario: Hasta el 17 de noviembre del 2025
Entregas de tarjeta de prepago electrónica VISA: Hasta 30 días después de entregado el producto y validado el formulario
