LG Portátil Inverter, 1 Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)
*La tecnología Inverter es un atributo clave de los aires acondicionados portátiles Inverter. Se usa junto con un compresor con velocidad variable y ajusta la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. Esto ahorra de forma más eficiente la energía en comparación con los aires acondicionados portátiles que no cuentan con la tecnología Inverter, que enciende o apaga el compresor con el fin de regular la temperatura. Las pruebas demuestran que el aire acondicionado portátil Inverter de LG (LP1419IVSM) ahorra hasta un 40% más de energía que un aire acondicionado portátil no Inverter de LG (LP1417GSR).
*Cuando está en modo hibernación.
Modo hibernación
Este modo mantiene el ruido de funcionamiento al mínimo y apaga el aire acondicionado después de un tiempo establecido. El temporizador se puede establecer de 1 a 7 horas.
Temporizador on/off 24 horas
Se pueden establecer hasta 24 horas de tiempo de funcionamiento, para que tu aire acondicionado se apague cuando lo planees.
Reinicio automático
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)
493 x 773 x 460
Tipo de producto
Portátil Inverter
Tensión nominal de entrada (V, Hz)
110 - 115
Tipo de refrigerante
R32
Capacidad de enfriamiento máx. (W)
14000 BTU/h
Peso del producto (kg)
32.2
CONFORT
Reserva encendido/apagado (24 horas)
On/Off
Control remoto
Sí
Control por voz (dispositivo de terceros)
SI
DISEÑO
Color (cuerpo)
Blanco
Pantalla
LCD
