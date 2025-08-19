Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Portátil Inverter, 1 Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

LP1419IVSM
Funciones principales

  • Compresor Dual Inverter.
  • Conectividad Wi-Fi (ThinQ™ App), funciona con el Asistente de Google.
  • Practicidad y comodidad, se desplaza fácilmente ya que cuenta con ruedas giratorias.
  • Funcionamiento Silencioso.
  • Kit de instalación para Ventana.
  • Voltaje (115V , 60 HZ)
Más
Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido con Tecnología Avanzada para un Ambiente Más Fresco y Eficiente

Ahorro de Energía y Enfriamiento Rápido con Tecnología Avanzada para un Ambiente Más Fresco y Eficiente

Tecnología Inverter

Ahorro de energía eficiente

Los aires acondicionados portátiles de LG con DUAL Inverter Compressor™ brindan temperaturas frías con hasta un 40% más de ahorro de energía*. Disfruta de la revolucionaria tecnología Inverter que es tan potente como silenciosa.

*La tecnología Inverter es un atributo clave de los aires acondicionados portátiles Inverter. Se usa junto con un compresor con velocidad variable y ajusta la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. Esto ahorra de forma más eficiente la energía en comparación con los aires acondicionados portátiles que no cuentan con la tecnología Inverter, que enciende o apaga el compresor con el fin de regular la temperatura. Las pruebas demuestran que el aire acondicionado portátil Inverter de LG (LP1419IVSM) ahorra hasta un 40% más de energía que un aire acondicionado portátil no Inverter de LG (LP1417GSR).

Con SmartThinQ, controla tu Aire Acondicionado LG desde cualquier lugar y usa comandos de voz con Google Assistant.

Con SmartThinQ, controla tu Aire Acondicionado LG desde cualquier lugar y usa comandos de voz con Google Assistant.

Controla el enfriamiento desde cualquier lugar

Con la aplicación SmartThinQ™, puedes encender o apagar tu aire acondicionado de LG, cambiar el modo o establecer la temperatura, sin importar dónde estés. También puedes usar comandos de voz simples mediante el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Ofrece un enfriamiento máximo, garantizando un ambiente fresco y confortable en todo momento.

Ofrece un enfriamiento máximo, garantizando un ambiente fresco y confortable en todo momento.

Enfriamiento máximo

Los aires acondicionados portátiles con DUAL Inverter de LG brindan una potencia de enfriamiento excepcional que te mantendrá a ti y a tu familia frescos, cómodos y en control.
Funcionamiento silencioso que garantiza un ambiente tranquilo y sin interrupciones molestas.

Funcionamiento silencioso que garantiza un ambiente tranquilo y sin interrupciones molestas.

Funcionamiento silencioso

Los aires acondicionados portátiles de LG funcionan a niveles de sonido tan bajos como 44dB*, gracias al excepcional motor BLDC y el DUAL Inverter Compressor™ de LG, que eliminan el ruido innecesario para lograr un funcionamiento silencioso que difícilmente notarás.

*Cuando está en modo hibernación.

Instalación fácil y rápida para que disfrutes de tus dispositivos sin complicaciones ni demoras.

Instalación fácil y rápida para que disfrutes de tus dispositivos sin complicaciones ni demoras.

Almacenamiento e instalación fáciles

El kit de instalación y la manguera facilitan la instalación y el almacenamiento de forma conveniente, mientras ahorra espacio. Las ruedas deslizantes te permiten moverlo por la casa o la oficina.
Funcionamiento 3 en 1: Enfriamiento, Ventilador y Modo Seco, ofreciendo versatilidad y confort en cualquier clima.

Funcionamiento 3 en 1: Enfriamiento, Ventilador y Modo Seco, ofreciendo versatilidad y confort en cualquier clima.

Funcionamiento 3 en 1

El modo enfriamiento es ideal para un enfriamiento y una deshumidificación potentes en días calurosos. En el modo ventilador, el ventilador circula el aire mientras el modo seco es ideal para los días lluviosos y húmedos.
Pantalla LED, panel simple, ajustes de temperatura y velocidad, control remoto completo desde cualquier lugar.

Pantalla LED, panel simple, ajustes de temperatura y velocidad, control remoto completo desde cualquier lugar.

Máxima utilidad

Funciona con la pantalla LED y el panel de control de selección simple, los ajustes para subir/bajar la temperatura, la selección de la velocidad del ventilador, con el control remoto con funciones completas sin que tengas que dejar tu cama, espacio de trabajo o sofá.

Multiple Fan Speed

Ajuste de 3 opciones: bajo, medio o alto.

Reinicio automático

Cuando hay un corte de luz, tu unidad reanudará su funcionamiento después de restaurar la energía.

Sistema de auto evaporación

Después de usar el aire acondicionado, la función de secado trabaja por 10 minutos cuando se apaga.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

lp1419ivsm
Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)
493 x 773 x 460
Capacidad de enfriamiento máx. (W)
14000 BTU/h
Control por voz (dispositivo de terceros)
SI
Reserva encendido/apagado (24 horas)
On/Off

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)

    493 x 773 x 460

  • Tipo de producto

    Portátil Inverter

  • Tensión nominal de entrada (V, Hz)

    110 - 115

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Capacidad de enfriamiento máx. (W)

    14000 BTU/h

  • Peso del producto (kg)

    32.2

CONFORT

  • Reserva encendido/apagado (24 horas)

    On/Off

  • Control remoto

  • Control por voz (dispositivo de terceros)

    SI

DISEÑO

  • Color (cuerpo)

    Blanco

  • Pantalla

    LCD

