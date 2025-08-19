LG Portátil Inverter, 1 Ton, Frío (Voltaje 115V / 60HZ)

*La tecnología Inverter es un atributo clave de los aires acondicionados portátiles Inverter. Se usa junto con un compresor con velocidad variable y ajusta la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. Esto ahorra de forma más eficiente la energía en comparación con los aires acondicionados portátiles que no cuentan con la tecnología Inverter, que enciende o apaga el compresor con el fin de regular la temperatura. Las pruebas demuestran que el aire acondicionado portátil Inverter de LG (LP1419IVSM) ahorra hasta un 40% más de energía que un aire acondicionado portátil no Inverter de LG (LP1417GSR).