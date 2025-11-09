Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 9,000 BTU/h Calor y frío

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
INCLUYE
-Filtros de aire
-Base para unidad interior a muro
-Kit de tuberias 3.5 metros
-Aislacion termica para las tuberias
-Cable de conexion unidad interior y exterior 3.5 metros.
-Control remoto
-Manual
-Certificado de garantia
NO INCLUYE EN EL KIT DE PRODUCTO
-Rejilla cubre serpentin
-Cable de alimentacion electrica(incluido en instalacion LG)
-Manguera para desague (incluido en instalacion LG)
-Cinta de embarrilar (incluido en instalacion LG)
-Soportes de muro (incluido en instalacion LG)