Multi Split ARTCOOL, Dual Inverter, Wi-Fi, Frío & Calor 1 x 9000 Btu/hr + 1 x 12000 Btu/hr
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
CONFORT
Control remoto
Si
Diagnóstico inteligente
Si
ThinQ(Wi-Fi)
Si
UNIDAD INTERIOR
Dimensiones del chasis de la unidad interior n.º 1 An x Al x Pr (mm)
837 × 308 × 192
Capacidad de refrigeración del interior n.º 1 (BTU/h)
9.000 BTU
Conexiones de tuberías de gas para interior n.º 1 (mm - pulgadas)
3/8”
Conexiones de tuberías de líquido para interior n.º 1 (mm - pulgadas)
1/4”
Caudal de aire máximo de la unidad interior n.º 1 (m³/min)
9.2
Nombre del modelo interior n.º 1
ARTCOOL 9.000 BTU - Unidad interior
Dimensiones del panel de la unidad interior n.º 1 An x Al x Pr (mm)
No panel
Peso del panel de la unidad interior n.º 1 (kg)
No panel
Peso de la unidad interior n.º 1 (kg)
9.9
Mando a distancia inalámbrico de la unidad interior n.º 1
Si
Conexión Wi-Fi de la unidad interior n.º 1
Si
Dimensiones del chasis de la unidad interior n.º 2 An x Al x Pr (mm)
837 × 308 × 192
Capacidad de refrigeración de la unidad interior n.º 2 (BTU/h)
12.000 BTU
Conexiones de tuberías de gas interior n.º 2 (mm - pulgadas)
3/8”
Conexiones de tuberías de líquido interior n.º 2 (mm - pulgadas)
1/4”
Caudal de aire máximo de la unidad interior n.º 2 (m³/min)
9.6
Nombre del modelo de la unidad interior n.º 2
ARTCOOL 12.000 BTU - Unidad interior
Dimensiones del panel de la unidad interior n.º 2 An x Al x Pr (mm)
No panel
Peso del panel de la unidad interior n.º 2 (kg)
No panel
Peso de la unidad interior n.º 2 (kg)
9.9
Mando a distancia inalámbrico de la unidad interior n.º 2
Si
Conexión Wi-Fi de la unidad interior n.º 2
Si
UNIDAD EXTERIOR
Dimensiones del chasis - Ancho x Alto x Profundidad (mm)
770 × 545 × 288
Rango de corriente de refrigeración (A)
7.0
Rango de potencia de refrigeración (kW)
0.39~1.89
Rango de refrigeración (BTU/h)
5400~20400
Dimensiones externas - Ancho x Alto x Profundidad (mm)
920 × 588 × 388
Rango de calefacción (BTU/h)
6000~21600
Capacidad máxima de mezcla (BTU/h)
18000
Diferencia máxima de nivel entre evaporador y condensador (m)
15
Diferencia máxima de altura entre evaporadores (m)
7.5
Longitud máxima de tubería por línea (m)
20
Peso neto (kg (lb))
32.6
Conexiones de tuberías de gas (diámetro exterior) (mm (pulgadas))
9.52 (3/8)
Conexiones de tuberías de líquido (diámetro exterior) (mm (pulgadas))
6.35 (1/4)
Longitud de tuberías (máx.) (m (pies))
30
Fluido refrigerante
R32
Longitud estándar de tubería por línea (m)
7.5
