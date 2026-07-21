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Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro

Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro

ROCK
Vista frontal de Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro ROCK
rear view
bottom view
real view with string pulled out
left perspective view
low angle view from right
low angle view from left
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK
Vista frontal de Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro ROCK
rear view
bottom view
real view with string pulled out
left perspective view
low angle view from right
low angle view from left
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK
LG Parlante LG Xboom Rock - Sonido potente - Estándar Militar - Negro, ROCK

Funciones principales

  • Sonido potente y resistente con Military Standard
  • Bartería con hasta 10 horas de duración
  • Diseño compacto, fácil de llevar
  • Conecta más parlantes: Bluetooth con Auracast share
  • Ideal para Aventuras y Exteriores
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LG XBOOM Rock by will.i.am es un parlante portátil Bluetooth creado para exteriores, con diseño robusto, sonido potente, pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

LG XBOOM Rock by will.i.am es un parlante portátil Bluetooth creado para exteriores, con diseño robusto, sonido potente, pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

Resistencia con estándar
militar, diseñada para
uso en exteriores

LG XBOOM Rock es un parlante portátil Bluetooth con sonido exclusivo afinado por will.i.am, creado para ofrecer audio claro, potente y envolvente en actividades al aire libre.

LG XBOOM Rock es un parlante portátil Bluetooth con sonido exclusivo afinado por will.i.am, creado para ofrecer audio claro, potente y envolvente en actividades al aire libre.

*Superó 7 pruebas de durabilidad del estándar militar estadounidense MIL-STD 810H realizadas por un laboratorio independiente. Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.

Video de marca LG XBOOM Rock

Durabilidad grado militar, reforzada para uso en exteriores

Tras superar 7 pruebas de durabilidad de grado militar, el parlante resiste golpes, altas temperaturas, lluvia y otras condiciones extremas. Diseñado para entornos exigentes, ofrece un rendimiento confiable en exteriores.

Infografía que destaca la durabilidad de grado militar del parlante LG XBOOM, mostrando su protección frente a calor, lluvia, caídas y polvo para un uso exterior confiable.

*Los resultados o el rendimiento real pueden variar según el entorno de uso.

*Detalles de pruebas militares

- Test Standard: MIL-STD-810H

- Estándar de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío salino, polvo y arena, e inundación.

- Resultado de certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

***Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.

Protección IP67 resistente al agua y al polvo

El diseño sellado evita la entrada de polvo y protege contra salpicaduras y exposición breve al agua, ideal para actividades al aire libre como senderismo bajo la lluvia, camping o aventuras cerca del agua.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Hasta 10 h de reproducción para uso exterior todo el día

Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, brindando energía confiable desde el inicio de tu caminata hasta la fogata en la noche.

*Basado en pruebas internas con volumen al 50 %, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activo y luces apagadas. El tiempo real de batería puede variar según conectividad y uso de aplicaciones.

Sonido exclusivo xboom diseñado por Will.i.am, hecho para exteriores

Afinado por will.i.am, el xboom Signature Sound está diseñado para entornos abiertos, ofreciendo audio claro y potente. Con xboom Rock, vive el sonido característico creado para rendir en condiciones exigentes.

Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock con sonido exclusivo afinado por will.i.am, creado para disfrutar música potente, clara y envolvente en exteriores y aventuras al aire libre.

Sound Field Enhance para mayor claridad en espacios abiertos

Al controlar la dispersión del sonido en espacios abiertos, voces y música se mantienen claras y definidas durante la escucha al aire libre, incluso en condiciones de viento.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

AI Sound para mayor claridad en música y voz

El algoritmo de IA analiza el audio en tiempo real para ajustar perfiles de ecualización, equilibrar los graves en música y mejorar la claridad en podcasts o noticias.

Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock adapta automáticamente sus modos de sonido con IA, reforzando graves, analizando el audio y mejorando la voz para mayor claridad y balance.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Correa para todo tipo de montaje y sujeción segura

El cordón ajustable de alta resistencia se fija firmemente a mochilas, manubrios de bicicleta y otros equipos, manteniendo el parlante estable ante vibraciones y movimiento.

Parlante LG XBOOM Rock colgado de forma segura en una bicicleta mediante la correa all-mount, permitiendo disfrutar música con estabilidad, sonido potente y uso manos libres mientras ruedas.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

1) Parlante portátil LG XBOOM Rock sobre piedras húmedas de río, destacando su diseño resistente al agua y su durabilidad para exteriores. 2) Parlante portátil LG XBOOM Rock asegurado sobre una superficie rocosa, resaltando su construcción robusta y su uso en exteriores.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Gráfico que muestra titulares de música y noticias seleccionadas por IA junto a will.i.am, destacando emisoras personalizadas impulsadas por IA generativa según tus intereses.

FYI RAiDiO usa IA generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, combinando música continua y noticias en tiempo real sin búsquedas manuales.

Descubre AI Personas: DJs diversos con culturas y personalidades únicas

Disfruta elegir un DJ con IA que combine con tu estado de ánimo o el momento. Cada persona aporta su estilo cultural y personalidad, ofreciendo música, noticias y nuevas perspectivas.

Noticias selccionadas y música sin parar con sonido superior

Selecciona una estaciòn segùn tus intereses para disfrutar noticias y mùsica ilimitada, todo en una experiencia fluida e integrada. Escúchalo claramente con el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y palabra.

*Esta pantalla es simulada para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Acceso instantáneo a noticias, música y a tu DJ con IA

Un solo toque abre un mundo de audio. Explora noticias, descubre música y conversa con tu DJ inteligente. Sin búsquedas interminables: solo lo que quieres.

*Para usar “My Button”, tanto la app LG ThinQ como la app de FYI deben estar instaladas en tu celular. 

1) Configura My Button en la plaicaciòn de LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a usar esta función. 

*Disponible cuando MY button esté configurado en el Menú de “Smart Button” de la aplicación LG ThinQ.

Parlante LG XBOOM Rock ilustrando conexión de audio entre múltiples parlantes mediante Party Link con Auracast en casa.

Transmisión de audio Auracast™ para conexión multi-parlante

Con Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varios parlantes al mismo tiempo, ampliando la cobertura y creando una zona de escucha unificada para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando "Party Link" esta configurada en el menú de Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

My Button

Acceso con un toque a tu contenido preconfigurado

Configura tus preferencias en la app LG ThinQ y reproduce contenido al instante con un solo botón. Disfruta LG Radio+, contenido de relajación, playlists de Apple Music o tu música local cuando quieras.

La pantalla de Apple Music app a la izquierda y la de LG ThinQ app a la derecha destacan la reproducción con un solo toque usando el botón My Button del parlante LG XBOOM Rock.

Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C

Conecta xboom Mini a tu laptop o tablet con un cable USB-C para usarlo como parlante con cable. Disfruta audio claro y sin pérdidas para música o llamadas, con configuración plug-and-play.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rockxboom Grabxboom Bounce
xboom Mini Negro y xboom Mini Gris
xboom Mini
xboom Rock Negro y xboom Rock Rojo
xboom Rock
xboom Grab Negro y xboom Grab Gris
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
null5W6W30W40W
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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    1ch

  • Potencia de salida

    6W

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

PESO

  • Peso bruto

    0,4 kg

  • Peso Neto

    0,28 kg

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • SBC

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 10h

CONVENIENTE

  • Party Link (Modo Multi)

  • Altavoz del teléfono

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

  • Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IP67, Military Standard 810H

  • Party Link (Modo Dual)

  • Indicador de batería

  • Multipunto

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Auracast

  • Emparejamiento rápido de Google

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Caja de cartón

    120 x 121 x 61 mm

  • Altavoz

    94 x 98 x 46 mm

EQ

  • AI Sound

  • Estándar

  • EQ personalizado(App)

  • Voz Clara

  • Bass Boost

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    5W

  • Modo de espera

    0.5W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • USB tipo C

MODO DE SONIDO

  • Extensión de tiempo

  • Ampliacion del campo de sonido

ALTAVOZ

  • Radiador pasivo

    Sí (1)

  • Unidad Woofer

    1.5 inch x 1

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