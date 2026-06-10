Embudo de recarga de sal para lavaplatos LG

1. Quita la rejilla inferior y retira la tapa del dispensador de sal que está a la izquierda de los filtros.

2. Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, tienes que echar 1 kg de sal para lavaplatos y 1 litro de agua al mismo tiempo si vas a utilizar el sistema ablandador de agua. Utiliza un embudo para rellenar la sal. Consulta la sección Antes de usar.

3. Vuelve a colocar la tapa y apriétala bien.

4. Pon el ciclo de enjuague sin platos.