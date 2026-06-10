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Embudo de recarga de sal para lavaplatos LG
Embudo de recarga de sal para lavaplatos LG
Funciones principales
- Embudo original para lavaplatos LG
- Reduce al mínimo la cantidad de sal que se desperdicia al usarla
Ubicación de montaje
* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto. Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Indicaciones de uso
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
1. Quita la rejilla inferior y retira la tapa del dispensador de sal que está a la izquierda de los filtros.
2. Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, tienes que echar 1 kg de sal para lavaplatos y 1 litro de agua al mismo tiempo si vas a utilizar el sistema ablandador de agua. Utiliza un embudo para rellenar la sal. Consulta la sección Antes de usar.
3. Vuelve a colocar la tapa y apriétala bien.
4. Pon el ciclo de enjuague sin platos.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
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