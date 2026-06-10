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Kit de dureza para lavavajillas LG
Kit de dureza para lavavajillas LG
Funciones principales
- Kit original para lavavajillas LG
- Verifica la dureza del agua
- Usa sal después de verificar la dureza
Indicaciones de uso
Sumerge el kit de dureza en agua durante aproximadamente 1 segundo, luego sácalo y agítalo suavemente
Después de 1 minuto, busca un color similar en el empaque y compara el valor de dureza indicado en el color con la tabla de dureza
* Es difícil hacer la medición bajo el agua corriente
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
1
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
70 x 5 (ancho x alto)
GENERAL
Número de Parte
3858ED3004C
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