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Bandeja para pastillas para lavavajillas LG

Bandeja para pastillas para lavavajillas LG

MJS65359001
Vista frontal de Bandeja para pastillas para lavavajillas LG MJS65359001
vista frontal
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de Bandeja para pastillas para lavavajillas LG MJS65359001
vista frontal
Vista lateral
Vista trasera

Funciones principales

  • Accesorio original para lavavajillas LG

Posición de montaje

La bandeja para pastillas está fijada a la rejilla inferior

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo se usa

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Uso de la bandeja para pastillas

Si las pastillas de detergente no se dispensan correctamente desde el dispensador, utiliza la bandeja para pastillas.

Si las pastillas de detergente no se dispensan correctamente desde el dispensador, utiliza la bandeja para pastillas.

PASO 1

Abre la puerta del lavavajillas y saca la rejilla inferior.

Abre la puerta del lavavajillas y saca la rejilla inferior.

PASO 2

Fija la bandeja para pastillas a la parte delantera de la rejilla inferior y asegura los ganchos a ambos lados.

Fija la bandeja para pastillas a la parte delantera de la rejilla inferior y asegura los ganchos a ambos lados.

PASO 3

Vuelve a colocar la rejilla inferior en su sitio y cierra la puerta del lavavajillas.

Vuelve a colocar la rejilla inferior en su sitio y cierra la puerta del lavavajillas.

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

MJS65359001

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    23

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    73 x 65 x 40

GENERAL

  • Número de Parte

    MJS65359001

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Bandeja para pastillas para lavavajillas LG

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MJS65359001
Vista frontal de Bandeja para pastillas para lavavajillas LG MJS65359001
vista frontal
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de Bandeja para pastillas para lavavajillas LG MJS65359001
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Vista lateral
Vista trasera

Funciones principales

  • Accesorio original para lavavajillas LG

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DIMENSIONES

MJS65359001

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DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    23

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    73 x 65 x 40

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