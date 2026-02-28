We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Servicio de mantención preventiva para lavadora de carga superior (7Kg~13Kg)
Servicio de mantención preventiva para lavadora de carga superior (7Kg~13Kg)
Funciones principales
- Prolonga la vida útil de tu lavadora LG
- El servicio de mantención preventiva ayuda con el rendimiento y eficiencia, con el higiene y olor de tu lavadora y también para prevenir fallas graves.
- La mantención incluye el cambio de la bomba de desagüe
Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar el servicio adquirido
Requisitos:
- Este servicio podrá ser realizado en el domicilio siempre y cuando se cuente con el espacio necesario.
- En el caso que este servicio se realice en domicilio debe contar con llave tipo jardín y una conexión eléctrica cercana.
- Si producto al momento de revisión de evaluación presenta un código de “ERROR”, ruidos anormales o defectos técnicos no será factible la mantención.
Lo que se incluye en el servicio:
- Desarmado, mantención y armado de:
- Agitador
- Tambor
- Guía de filtro
- Cuba plástica
- Filtros
- Gaveta de detergente
- También incluye el cambio de la bomba de desagüe
- Test de funcionamiento general
Importante:
- Este servicio corresponde a una mantención preventiva y no a una reparación, por lo que el servicio técnico procederá a evaluar el producto antes de comenzar la mantención.
- En caso que se determine algun desperfecto en el producto, el técnico procederá a entregar un presupuesto por la reparación (fuera de garantía)
Resumen
GENERAL
- $Número de Parte
- $EBR77068802
MODELOS COMPATIBLES
- $Modelo Compatible
- $Lavadoras de carga superior 7 a 13 kilos
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Parte
EBR77068802
MODELOS COMPATIBLES
Modelo Compatible
Lavadoras de carga superior 7 a 13 kilos
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.