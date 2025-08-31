Skip to Content Skip to Accessibility Help
Control Remoto para Sound Bar

Control Remoto para Sound Bar

cov33552450
  • Vista frontal de Control Remoto para Sound Bar cov33552450
  • LG Control Remoto para Sound Bar, cov33552450
  • LG Control Remoto para Sound Bar, cov33552450
Vista frontal de Control Remoto para Sound Bar cov33552450
LG Control Remoto para Sound Bar, cov33552450
LG Control Remoto para Sound Bar, cov33552450

Funciones principales

  Control remoto para barra de sonido SK1 (no incluye pilas)
  Accesorio para Sound Bar
  Compatible con: SK1
Todas las especificaciones

GENERAL

  Categoría

    Control Remoto

  Nota

    no incluye pilas

  Número de Parte

    COV33552450

MODELOS COMPATIBLES

  Modelo Compatible

    SK1

