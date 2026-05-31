¿Cuánta agua y energía consume un lavavajillas?

- Ahorro Significativo de Agua: El estudio demuestra que los lavavajillas consumen sustancialmente menos agua en comparación con el lavado a mano. Concretamente, los lavavajillas utilizaron un promedio de tan solo 14 litros de agua por prueba, mientras que el lavado a mano requirió 140 litros. Esto representa una reducción de casi el 90%, lo que convierte a los lavavajillas en una opción eficiente en el uso del agua. Esta drástica diferencia pone de relieve el potencial de ahorro hídrico que conlleva invertir en un lavavajillas de calidad.

- Menor Consumo de Detergente: En lo que respecta al consumo de detergente, los lavavajillas vuelven a demostrar ser más eficientes. El estudio indica que los lavavajillas utilizaron únicamente 20 gramos de detergente por prueba, mientras que el lavado a mano consumió 56 gramos. Esto significa que los lavavajillas emplean casi un 65% menos de detergente, lo cual supone un ahorro económico y resulta menos perjudicial para el medio ambiente.

En conclusión, los lavavajillas pueden resultar superiores al lavado a mano en términos de eficiencia en el uso de agua y detergente.