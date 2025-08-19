We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Servicio de instalación a base de televisores hasta 60"
Funciones principales
- maz65396435
Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
Requisitos:
Estar sobre una superficie plana y firme que soporte el peso del producto.
Lo que se incluye en el servicio:
Desempacar el producto y retirar protecciones.
Instalación de Bases pedestales del producto.
Conexión a toma eléctrica.
Conexión a Red Wifi (si cliente quiere).
No incluye:
Traslado o maniobra de instalación del producto a más de 1,5 mt de altura de la ubicación final
Trabajos de albañilería, electricidad, entre otros.
Desconexión o retiro de equipos anteriores.
Accesorios no marcados en el manual de usuario.
Todas las especificaciones
GENERAL
Categoría
Instalacion
Nota
Número de Parte
MAZ65396435
