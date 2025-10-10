Lavadora Comercial Carga Frontal Giant 13 Kg

Sí, la lavadora gigante LG permite a los usuarios personalizar completamente los ciclos de lavado. Ofrece opciones programables que permiten a los usuarios ajustar parámetros como la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y la duración del ciclo para satisfacer necesidades específicas de lavado. Los usuarios también pueden activar el programa Smart Tub Cleaning, que ayuda a mantener limpia la lavadora después de múltiples usos. Además, la lavadora ofrece varios ajustes de nivel de agua, lo que permite a los usuarios ajustar el consumo de agua en función del tamaño de la carga.

*Los modelos y las características varían según el país.