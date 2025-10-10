We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Comercial Carga Frontal Giant 13 Kg
Inverter Direct DriveTM
Excelente durabilidad y fiabilidad
El sistema de accionamiento directo de LG ofrece una larga durabilidad y fiabilidad a la lavadora. La garantía de 5 años de LG para las piezas del sistema de accionamiento ofrece tranquilidad a la hora de tomar una decisión de compra.
Durabilidad del eje de transmisión
El tratamiento multitérmico refuerza la durabilidad y proporciona resistencia contra el desgaste gradual. Las lavadoras comerciales LG utilizan un eje con tratamiento térmico múltiple para reforzar la durabilidad.
*La vida útil del producto puede variar en función de las pautas de uso y otros factores.
Recubrimiento en polvo de alta calidad
Resistencia a la contaminación y al óxido
El recubrimiento en polvo Premium proporciona una durabilidad comparable a la de la pintura de automoción, por lo que es muy resistente a la oxidación. Este revestimiento también ayuda a evitar arañazos y contaminación.
*El rendimiento puede variar en función de los patrones de uso y otros factores.
Certificado Energy Star
Impulsar el éxito ahorrando más
Reduzca el consumo de energía y agua a la vez que aumenta la eficiencia. Las lavadoras comerciales LG, certificadas por las normas Energy Star, ahorran más energía y agua en comparación con otros productos de su clase.
Imagen dividida en dos partes: a la izquierda, una mano sostiene una bombilla encendida con la etiqueta Energy Star y gráficos; a la derecha, una gota de agua crea una ondulación, que representa la eficiencia energética e hídrica.
*Basado en las normas del Departamento de Energía; aplicable a los modelos norteamericanos.
Sistema de equilibrio Gyro
Bajo nivel de ruido y vibraciones
Las lavadoras comerciales LG emiten poco ruido y vibraciones, creando un entorno agradable que satisface las necesidades de una amplia gama de clientes. 1)
1. El nivel de ruido es inferior a 62 dB (según las pruebas de laboratorio estándar de LG).
Atomizador y Twin Spray
Ahorre tiempo y siga el ritmo de su apretada agenda
Twin Spray aclara la ropa y acelera el ciclo. El pulverizador Atomizing aporta agua fría fresca para empapar mejor la ropa y minimizar la espuma.
*La imagen sólo tiene fines promocionales.
Tambor inclinado 10°
Alto rendimiento
El tambor especialmente diseñado con una inclinación de 10° reduce el consumo de agua sumergiendo eficazmente la colada en el agua, sin comprometer el rendimiento del lavado. Disfrute de unos resultados de lavado óptimos sin concesiones.
Sistema de limpieza de tambor
Tambores más limpios para un lavado más limpio
Los tambores sucios que se utilizan durante largos periodos de tiempo pueden afectar al rendimiento del lavado. El sistema de limpieza del tambor lo matiene higiénico y limpio* para las numerosas personas que utilizan la lavadora.
*La limpieza puede variar en función de los ciclos de limpieza del tambor y de los productos de limpieza.
Sistema de dosificación automática
Fácil gestión del detergente
El sistema de dosificación automática suministra cantidades uniformes de detergente, cloro y suavizante para cada ciclo.
*El rendimiento de dosificación puede variar en función de las especificaciones de la bomba. Las bombas y los productos químicos se venden por separado.
Comodidad inteligente
Una lavadora inteligente
Comprueba rápidamente el estado de la ropa, supervisa los patrones de uso y detecta errores del producto a través de LG Smart Laundry Solution en cualquier momento y lugar. Interactúa fácilmente con ella mientras disfrutas de las innovaciones de LG.
La imagen muestra a una mujer utilizando su smartphone en una cafetería y a un hombre recibiendo una notificación de finalización del lavado en su ordenador portátil, lo que demuestra la comodidad del sistema Smarter Washing Machine de LG.
*Es posible que se requiera una conexión inalámbrica a Internet para esta función.
FAQs
¿La lavadora gigante de LG es eficiente desde el punto de vista energético?
Sí, la lavadora gigante LG utiliza un motor de transmisión directa con inversor, lo que elimina la necesidad de correas y poleas. Este diseño reduce la pérdida de energía y mejora la eficiencia general de la máquina, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico. La lavadora también está equipada con ciclos programables que permiten a los usuarios seleccionar los ajustes más eficientes para diferentes tipos de cargas, optimizando el uso del agua y la energía en función de las necesidades específicas de cada ciclo.
¿Puedo instalar la lavadora gigante LG en un espacio pequeño?
Sí, la lavadora gigante LG es compacta y está diseñada para adaptarse a espacios más pequeños, como lavaderos de apartamentos o pequeñas zonas de lavandería comercial. A pesar de su tamaño reducido, sigue ofreciendo un rendimiento de calidad comercial.
¿Pueden los usuarios personalizar los ciclos de lavado en la lavadora gigante LG?
Sí, la lavadora gigante LG permite a los usuarios personalizar completamente los ciclos de lavado. Ofrece opciones programables que permiten a los usuarios ajustar parámetros como la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y la duración del ciclo para satisfacer necesidades específicas de lavado. Los usuarios también pueden activar el programa Smart Tub Cleaning, que ayuda a mantener limpia la lavadora después de múltiples usos. Además, la lavadora ofrece varios ajustes de nivel de agua, lo que permite a los usuarios ajustar el consumo de agua en función del tamaño de la carga.
*Los modelos y las características varían según el país.
¿Qué funciones de mantenimiento ofrece la lavadora gigante LG para uso comercial?
El motor Direct Drive elimina la necesidad de una polea o correa, lo que permite a LG ofrecer una garantía de 5 años específica para él. El servicio frontal facilita el mantenimiento, mientras que el ciclo Tub Clean limpia eficazmente el interior del tambor.
¿Cuáles son las diferencias entre la lavadora LG Titan y la lavadora LG Giant?
-La serie Titan suele tener una mayor capacidad, con modelos como el Titan que ofrecen 5,2 pies cúbicos de capacidad. Está diseñada para lavanderías más grandes, servicios de lavandería comerciales y negocios que requieren máquinas capaces de manejar de forma constante grandes volúmenes de ropa.
-La serie Giant tiene un diseño más compacto con una capacidad de 3,7 pies cúbicos. Está diseñada para cargas medianas, lo que la hace adecuada para entornos comerciales más pequeños, como apartamentos, lavanderías pequeñas o establecimientos hoteleros donde el espacio es limitado. Está dirigida a entornos comerciales más pequeños o edificios residenciales que requieren un rendimiento de nivel comercial, pero que no tienen el espacio ni la demanda de los modelos Titan más grandes.
¿Qué es LG Smart Laundry Lounge?
The LG Smart Laundry Lounge is a modern technology-driven concept designed to enhance the laundry experience for both users and business owners. This advanced laundromat solution integrates smart technologies, allowing for more efficient, convenient, and user-friendly laundry services.
Para obtener acceso a más documentación técnica y otras descargas, visita la Portal de socios B2B de LG.
Key Feature
- Inverter Direct Drive™
- Tratamiento térmico múltiple
- Recubrimiento en polvo de alta calidad
- Atomizador y Twin Spray
- Sistema de dosificación automática
Encontrar en la zona
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Silver
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
13
CARACTERÍSTICAS
Señal de fin de ciclo
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700x983x770
